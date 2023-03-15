https://ria.ru/20230315/leonardodavinci-1857960582.html

В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи

В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи - РИА Новости, 15.03.2023

В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи

Мать итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой, утверждает итальянский писатель и профессор литературы Карло Вечче. Об этом... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:16

2023-03-15T11:16

2023-03-15T11:31

культура

новости культуры

кавказ

флоренция

италия

леонардо да винчи

искусство

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/14/1552841459_0:662:2048:1814_1920x0_80_0_0_892ba1c643819213ee3210c8fb456a1d.jpg

РИМ, 15 мар – РИА Новости. Мать итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой, утверждает итальянский писатель и профессор литературы Карло Вечче. Об этом сообщает газета Avvenire.Вечче обнаружил в Государственном архиве Флоренции документ об освобождении женщины, который был подписан в ноябре 1452 года, спустя примерно полгода после рождения Леонардо. В нотариальном акте говорится, что она была дочерью черкесского князя по имени Яков (Якоб). Документ подписал нотариус Пьеро да Винчи, отец будущего художника. Катерина, как утверждает ученый, попала во Флоренцию с Кавказа через Венецию как рабыня. В тосканском городе она работала ткачихой и была наемной кормилицей: открытие Вечче говорит о том, что Леонардо был не первым ее ребенком. Историю кавказской княжны автор развил в своей новой книге, которую он охарактеризовал как "документальный фикшн на основе реальных событий". По его словам, он опирался на другие научные документы и исследования. Вечче работает профессором итальянской литературы в неаполитанском университете L'Orientale и считается крупным специалистом по да Винчи. Ранее сообщалось об открытии выставки мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов в Русском музее.

https://ria.ru/20230303/vystavka-1855112921.html

кавказ

флоренция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кавказ, флоренция, италия, леонардо да винчи, искусство, знаменитости