https://ria.ru/20230315/leonardodavinci-1857960582.html
В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи
В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи - РИА Новости, 15.03.2023
В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи
Мать итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой, утверждает итальянский писатель и профессор литературы Карло Вечче. Об этом... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:16
2023-03-15T11:16
2023-03-15T11:31
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РИМ, 15 мар – РИА Новости. Мать итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой, утверждает итальянский писатель и профессор литературы Карло Вечче. Об этом сообщает газета Avvenire.Вечче обнаружил в Государственном архиве Флоренции документ об освобождении женщины, который был подписан в ноябре 1452 года, спустя примерно полгода после рождения Леонардо. В нотариальном акте говорится, что она была дочерью черкесского князя по имени Яков (Якоб). Документ подписал нотариус Пьеро да Винчи, отец будущего художника. Катерина, как утверждает ученый, попала во Флоренцию с Кавказа через Венецию как рабыня. В тосканском городе она работала ткачихой и была наемной кормилицей: открытие Вечче говорит о том, что Леонардо был не первым ее ребенком. Историю кавказской княжны автор развил в своей новой книге, которую он охарактеризовал как "документальный фикшн на основе реальных событий". По его словам, он опирался на другие научные документы и исследования. Вечче работает профессором итальянской литературы в неаполитанском университете L'Orientale и считается крупным специалистом по да Винчи. Ранее сообщалось об открытии выставки мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов в Русском музее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кавказ, флоренция, италия, леонардо да винчи, искусство, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кавказ, Флоренция, Италия, Леонардо да Винчи, Искусство, Знаменитости
В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи
Ученый из Италии нашел кавказские корни художника Леонардо да Винчи
РИМ, 15 мар – РИА Новости.
Мать итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой, утверждает итальянский писатель и профессор литературы Карло Вечче. Об этом сообщает
газета Avvenire.
Вечче обнаружил в Государственном архиве Флоренции документ об освобождении женщины, который был подписан в ноябре 1452 года, спустя примерно полгода после рождения Леонардо. В нотариальном акте говорится, что она была дочерью черкесского князя по имени Яков (Якоб). Документ подписал нотариус Пьеро да Винчи, отец будущего художника.
Катерина, как утверждает ученый, попала во Флоренцию с Кавказа через Венецию как рабыня. В тосканском городе она работала ткачихой и была наемной кормилицей: открытие Вечче говорит о том, что Леонардо был не первым ее ребенком.
Историю кавказской княжны автор развил в своей новой книге, которую он охарактеризовал как "документальный фикшн на основе реальных событий". По его словам, он опирался на другие научные документы и исследования.
Вечче работает профессором итальянской литературы в неаполитанском университете L'Orientale и считается крупным специалистом по да Винчи.
Ранее сообщалось
об открытии выставки мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов в Русском музее.
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