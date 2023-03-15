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В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи - РИА Новости, 15.03.2023
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Культура
 
11:16 15.03.2023 (обновлено: 11:31 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/leonardodavinci-1857960582.html
В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи
В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи - РИА Новости, 15.03.2023
В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи
Мать итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой, утверждает итальянский писатель и профессор литературы Карло Вечче. Об этом... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:16
2023-03-15T11:31
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РИМ, 15 мар – РИА Новости. Мать итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой, утверждает итальянский писатель и профессор литературы Карло Вечче. Об этом сообщает газета Avvenire.Вечче обнаружил в Государственном архиве Флоренции документ об освобождении женщины, который был подписан в ноябре 1452 года, спустя примерно полгода после рождения Леонардо. В нотариальном акте говорится, что она была дочерью черкесского князя по имени Яков (Якоб). Документ подписал нотариус Пьеро да Винчи, отец будущего художника. Катерина, как утверждает ученый, попала во Флоренцию с Кавказа через Венецию как рабыня. В тосканском городе она работала ткачихой и была наемной кормилицей: открытие Вечче говорит о том, что Леонардо был не первым ее ребенком. Историю кавказской княжны автор развил в своей новой книге, которую он охарактеризовал как "документальный фикшн на основе реальных событий". По его словам, он опирался на другие научные документы и исследования. Вечче работает профессором итальянской литературы в неаполитанском университете L'Orientale и считается крупным специалистом по да Винчи. Ранее сообщалось об открытии выставки мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов в Русском музее.
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новости культуры, кавказ, флоренция, италия, леонардо да винчи, искусство, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кавказ, Флоренция, Италия, Леонардо да Винчи, Искусство, Знаменитости
В Италии нашли кавказские корни Леонардо да Винчи

Ученый из Италии нашел кавказские корни художника Леонардо да Винчи

© РИА Новости / Галина Киселева | Перейти в медиабанкРепродукция автопортрета Леонардо да Винчи. Холст, масло. 1452 - 1519 годы. Из фондов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина
Репродукция автопортрета Леонардо да Винчи. Холст, масло. 1452 - 1519 годы. Из фондов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Галина Киселева
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Репродукция автопортрета Леонардо да Винчи. Холст, масло. 1452 - 1519 годы. Из фондов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 15 мар – РИА Новости. Мать итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой, утверждает итальянский писатель и профессор литературы Карло Вечче. Об этом сообщает газета Avvenire.
Вечче обнаружил в Государственном архиве Флоренции документ об освобождении женщины, который был подписан в ноябре 1452 года, спустя примерно полгода после рождения Леонардо. В нотариальном акте говорится, что она была дочерью черкесского князя по имени Яков (Якоб). Документ подписал нотариус Пьеро да Винчи, отец будущего художника.
Катерина, как утверждает ученый, попала во Флоренцию с Кавказа через Венецию как рабыня. В тосканском городе она работала ткачихой и была наемной кормилицей: открытие Вечче говорит о том, что Леонардо был не первым ее ребенком.
Историю кавказской княжны автор развил в своей новой книге, которую он охарактеризовал как "документальный фикшн на основе реальных событий". По его словам, он опирался на другие научные документы и исследования.
Вечче работает профессором итальянской литературы в неаполитанском университете L'Orientale и считается крупным специалистом по да Винчи.
Ранее сообщалось об открытии выставки мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов в Русском музее.
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Шойхет Моше Давид Мушаев (1850-1932) из Бухары
В Москве открылась выставка о сохранении идентичности бухарских евреев
3 марта, 10:35
 
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