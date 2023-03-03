https://ria.ru/20230303/vystavka-1855337012.html

В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов

В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов - РИА Новости, 03.03.2023

В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов

Более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960–1980-х годов представлены на выставке "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:52

2023-03-03T10:52

2023-03-03T10:52

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960–1980-х годов представлены на выставке "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" в Мраморном дворце Русского музея, сообщают организаторы. Посетители увидят картины 36 художников. Среди них произведения Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Юрия Злотникова, Гриши Брускина и других. Работы входят в коллекцию Наталии Опалевой, создателя и генерального директора Музея AZ (Анатолия Зверева).Построение экспозиции задает ее название. Пространство представлено как ковчег с произведениями, плывущий по воображаемому Млечному пути. Автор дизайн-концепции – Анатолий Голышев. Выставка продлится по 29 мая 2023.Недавно в Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников. Ее можно посетить до 21 мая.

https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, русский музей, куда сходить , что посмотреть , санкт-петербург