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В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов - РИА Новости, 03.03.2023
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Культура
 
10:52 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/vystavka-1855337012.html
В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов
В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов - РИА Новости, 03.03.2023
В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов
Более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960–1980-х годов представлены на выставке "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:52
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культура
новости культуры
выставки
русский музей
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960–1980-х годов представлены на выставке "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" в Мраморном дворце Русского музея, сообщают организаторы. Посетители увидят картины 36 художников. Среди них произведения Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Юрия Злотникова, Гриши Брускина и других. Работы входят в коллекцию Наталии Опалевой, создателя и генерального директора Музея AZ (Анатолия Зверева).Построение экспозиции задает ее название. Пространство представлено как ковчег с произведениями, плывущий по воображаемому Млечному пути. Автор дизайн-концепции – Анатолий Голышев. Выставка продлится по 29 мая 2023.Недавно в Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников. Ее можно посетить до 21 мая.
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Елена Громова
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новости культуры, выставки, русский музей, куда сходить , что посмотреть , санкт-петербург
Культура, Новости культуры, Выставки, Русский музей, куда сходить , что посмотреть , Санкт-Петербург
В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов

В Русском музее открылась выставка "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"

© предоставлено пресс-службой Музея AZДмитрий Плавинский "Мираж в Эгейском море" 1997
Дмитрий Плавинский Мираж в Эгейском море 1997
© предоставлено пресс-службой Музея AZ
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960–1980-х годов представлены на выставке "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" в Мраморном дворце Русского музея, сообщают организаторы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZФранциско Инфанте "Артефакт" из цикла "Легкие пространства" 2017
Франциско Инфанте Артефакт из цикла Легкие пространства 2017
Франциско Инфанте "Артефакт" из цикла "Легкие пространства" 2017
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZ
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZИгорь Шелковский, Рельеф "Серия Орнаменты" 2016
Игорь Шелковский, Рельеф Серия Орнаменты 2016
Игорь Шелковский, Рельеф "Серия Орнаменты" 2016
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZ
2 из 3
© предоставлено пресс-службой Музея AZОскар Рабин "Город с луной" 1959
Оскар Рабин Город с луной 1959
Оскар Рабин "Город с луной" 1959
© предоставлено пресс-службой Музея AZ
3 из 3
Франциско Инфанте "Артефакт" из цикла "Легкие пространства" 2017
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZ
1 из 3
Игорь Шелковский, Рельеф "Серия Орнаменты" 2016
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZ
2 из 3
Оскар Рабин "Город с луной" 1959
© предоставлено пресс-службой Музея AZ
3 из 3
Посетители увидят картины 36 художников. Среди них произведения Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Юрия Злотникова, Гриши Брускина и других.
«
"Почти все они начинали искать свой путь в эпоху оттепели, и представленные на выставке ранние работы, иногда стилистически разобщенные, тем не менее дают единое ощущение эпохи", – рассказывают организаторы.
Работы входят в коллекцию Наталии Опалевой, создателя и генерального директора Музея AZ (Анатолия Зверева).
«
"При отборе работ для выставки было решено основным ядром экспозиции сделать абстракцию — ведь именно абстракция как стилистический прием занимала главное место на ранней стадии формирования так называемого неофициального искусства", – рассказывает Опалева.
Построение экспозиции задает ее название. Пространство представлено как ковчег с произведениями, плывущий по воображаемому Млечному пути. Автор дизайн-концепции – Анатолий Голышев.
«
"Гостей выставки сопровождают медиа-инсталляции Платона Инфанте, музыка авангардного композитора-шестидесятника Николая Каретникова и документальный фильм об эпохе оттепели, подготовленный Музеем AZ", – уточняют в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий БулановЭкспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
Экспозиция выставки Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту
Экспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий Буланов
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий БулановЭкспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
Экспозиция выставки Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту
Экспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий Буланов
2 из 2
Экспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий Буланов
1 из 2
Экспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий Буланов
2 из 2
Выставка продлится по 29 мая 2023.
Недавно в Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников. Ее можно посетить до 21 мая.
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