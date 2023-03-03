В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов
В Русском музее открылась выставка "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
© предоставлено пресс-службой Музея AZДмитрий Плавинский "Мираж в Эгейском море" 1997
© предоставлено пресс-службой Музея AZ
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960–1980-х годов представлены на выставке "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" в Мраморном дворце Русского музея, сообщают организаторы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZФранциско Инфанте "Артефакт" из цикла "Легкие пространства" 2017
Франциско Инфанте "Артефакт" из цикла "Легкие пространства" 2017
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZ
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© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZИгорь Шелковский, Рельеф "Серия Орнаменты" 2016
Игорь Шелковский, Рельеф "Серия Орнаменты" 2016
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZ
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© предоставлено пресс-службой Музея AZОскар Рабин "Город с луной" 1959
Оскар Рабин "Город с луной" 1959
© предоставлено пресс-службой Музея AZ
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Франциско Инфанте "Артефакт" из цикла "Легкие пространства" 2017
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZ
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Игорь Шелковский, Рельеф "Серия Орнаменты" 2016
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея AZ
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Оскар Рабин "Город с луной" 1959
© предоставлено пресс-службой Музея AZ
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Посетители увидят картины 36 художников. Среди них произведения Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Юрия Злотникова, Гриши Брускина и других.
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"Почти все они начинали искать свой путь в эпоху оттепели, и представленные на выставке ранние работы, иногда стилистически разобщенные, тем не менее дают единое ощущение эпохи", – рассказывают организаторы.
Работы входят в коллекцию Наталии Опалевой, создателя и генерального директора Музея AZ (Анатолия Зверева).
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"При отборе работ для выставки было решено основным ядром экспозиции сделать абстракцию — ведь именно абстракция как стилистический прием занимала главное место на ранней стадии формирования так называемого неофициального искусства", – рассказывает Опалева.
Построение экспозиции задает ее название. Пространство представлено как ковчег с произведениями, плывущий по воображаемому Млечному пути. Автор дизайн-концепции – Анатолий Голышев.
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"Гостей выставки сопровождают медиа-инсталляции Платона Инфанте, музыка авангардного композитора-шестидесятника Николая Каретникова и документальный фильм об эпохе оттепели, подготовленный Музеем AZ", – уточняют в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий БулановЭкспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
Экспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий Буланов
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© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий БулановЭкспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
Экспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий Буланов
2 из 2
Экспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий Буланов
1 из 2
Экспозиция выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту"
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту" / Василий Буланов
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Выставка продлится по 29 мая 2023.
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