https://ria.ru/20230209/vystavka-1850804971.html
В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников
В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников - РИА Новости, 09.02.2023
В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников
В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Отличники" о европейских путешествиях лучших выпускников Императорской академии и Московского училища... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:50
2023-02-09T14:50
2023-02-09T14:50
культура
новости культуры
генрих семирадский
илья репин
василий поленов
московское училище живописи, ваяния и зодчества
выставки
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850805779_0:20:3000:1708_1920x0_80_0_0_649965842d6a387e861a318614503e66.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Отличники" о европейских путешествиях лучших выпускников Императорской академии и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Начинающие амбициозные живописцы на рубеже ХIХ-ХХ веков отказались от подражания зарубежным мастерам. Они переосмыслили полученный за границей опыт и положили начало новому витку развития русского искусства. Этот переломный момент можно проследить в работах участников поездок: от академических произведений Генриха Семирадского до живописных экспериментов Ильи Репина, Василия Поленова и их последователей. Упоминание зарубежных путешествий "для усовершенствования в искусстве" часто встречается в биографиях известных художников. Выставка "Отличники" станет одним из первых крупных исследований, посвященных поездкам 1870-1910 годов, их влиянию на формирование стиля отдельных живописцев и на эволюцию традиций отечественной художественной школы. В экспозиции представлены как известные мастера, так и художники, для которых проведенное за границей время стало наиболее ярким этапом в творчестве. Посетители увидят полотна Николая Ге, Константина Горбатова, Исаака Бродского, Василия Шухаева и других живописцев из федеральных и региональных музеев, в числе которых Третьяковская галерея, Русский музей, Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко, а также из ряда частных коллекций. Выставка станет первым художественным проектом в России, столь масштабно адаптированным для слабовидящих и незрячих посетителей. К ряду произведений будут представлены тактильные копии. Семь макетов, созданных при поддержке партнера инклюзивной программы благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" в рамках программы "Особый взгляд", по окончании проекта дополнят постоянные экспозиции региональных музеев.Выставка продлится по 21 мая.
https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850805779_219:0:2886:2000_1920x0_80_0_0_0c3d97448f4a0f97fd58ba1f88025464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, генрих семирадский, илья репин, василий поленов, московское училище живописи, ваяния и зодчества, выставки, куда сходить , что посмотреть , музей русского импрессионизма (мри), николай ге, третьяковская галерея, русский музей
Культура, Новости культуры, Генрих Семирадский, Илья Репин, Василий Поленов, Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Выставки, куда сходить , что посмотреть , Музей русского импрессионизма (МРИ), Николай Ге, Третьяковская галерея, Русский музей
В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников
В Музее русского импрессионизма открылась выставка о художниках "Отличники"
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Отличники" о европейских путешествиях лучших выпускников Императорской академии и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Начинающие амбициозные живописцы на рубеже ХIХ-ХХ веков отказались от подражания зарубежным мастерам. Они переосмыслили полученный за границей опыт и положили начало новому витку развития русского искусства.
1 из 3
Предпоказ выставки «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
2 из 3
Выставка «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
3 из 3
«Отличники» в Музее русского импрессионизма.
1 из 3
Предпоказ выставки «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
2 из 3
Выставка «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
3 из 3
«Отличники» в Музее русского импрессионизма.
Этот переломный момент можно проследить в работах участников поездок: от академических произведений Генриха Семирадского до живописных экспериментов Ильи Репина, Василия Поленова и их последователей.
Упоминание зарубежных путешествий "для усовершенствования в искусстве" часто встречается в биографиях известных художников. Выставка "Отличники" станет одним из первых крупных исследований, посвященных поездкам 1870-1910 годов, их влиянию на формирование стиля отдельных живописцев и на эволюцию традиций отечественной художественной школы.
1 из 3
Предпоказ выставки «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
2 из 3
«Отличники» в Музее русского импрессионизма.
3 из 3
Выставка «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
1 из 3
Предпоказ выставки «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
2 из 3
«Отличники» в Музее русского импрессионизма.
3 из 3
Выставка «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
В экспозиции представлены как известные мастера, так и художники, для которых проведенное за границей время стало наиболее ярким этапом в творчестве. Посетители увидят полотна Николая Ге, Константина Горбатова, Исаака Бродского, Василия Шухаева и других живописцев из федеральных и региональных музеев, в числе которых Третьяковская галерея, Русский музей, Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко, а также из ряда частных коллекций.
Выставка станет первым художественным проектом в России, столь масштабно адаптированным для слабовидящих и незрячих посетителей. К ряду произведений будут представлены тактильные копии. Семь макетов, созданных при поддержке партнера инклюзивной программы благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" в рамках программы "Особый взгляд", по окончании проекта дополнят постоянные экспозиции региональных музеев.
Выставка продлится по 21 мая.