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В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников - РИА Новости, 09.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230209/vystavka-1850804971.html
В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников
В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников - РИА Новости, 09.02.2023
В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников
В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Отличники" о европейских путешествиях лучших выпускников Императорской академии и Московского училища... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:50
2023-02-09T14:50
культура
новости культуры
генрих семирадский
илья репин
василий поленов
московское училище живописи, ваяния и зодчества
выставки
куда сходить
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Отличники" о европейских путешествиях лучших выпускников Императорской академии и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Начинающие амбициозные живописцы на рубеже ХIХ-ХХ веков отказались от подражания зарубежным мастерам. Они переосмыслили полученный за границей опыт и положили начало новому витку развития русского искусства. Этот переломный момент можно проследить в работах участников поездок: от академических произведений Генриха Семирадского до живописных экспериментов Ильи Репина, Василия Поленова и их последователей. Упоминание зарубежных путешествий "для усовершенствования в искусстве" часто встречается в биографиях известных художников. Выставка "Отличники" станет одним из первых крупных исследований, посвященных поездкам 1870-1910 годов, их влиянию на формирование стиля отдельных живописцев и на эволюцию традиций отечественной художественной школы. В экспозиции представлены как известные мастера, так и художники, для которых проведенное за границей время стало наиболее ярким этапом в творчестве. Посетители увидят полотна Николая Ге, Константина Горбатова, Исаака Бродского, Василия Шухаева и других живописцев из федеральных и региональных музеев, в числе которых Третьяковская галерея, Русский музей, Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко, а также из ряда частных коллекций. Выставка станет первым художественным проектом в России, столь масштабно адаптированным для слабовидящих и незрячих посетителей. К ряду произведений будут представлены тактильные копии. Семь макетов, созданных при поддержке партнера инклюзивной программы благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" в рамках программы "Особый взгляд", по окончании проекта дополнят постоянные экспозиции региональных музеев.Выставка продлится по 21 мая.
https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html
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7 495 645-6601
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новости культуры, генрих семирадский, илья репин, василий поленов, московское училище живописи, ваяния и зодчества, выставки, куда сходить , что посмотреть , музей русского импрессионизма (мри), николай ге, третьяковская галерея, русский музей
Культура, Новости культуры, Генрих Семирадский, Илья Репин, Василий Поленов, Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Выставки, куда сходить , что посмотреть , Музей русского импрессионизма (МРИ), Николай Ге, Третьяковская галерея, Русский музей
14:50 09.02.2023
 
В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников

В Музее русского импрессионизма открылась выставка о художниках "Отличники"

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПредпоказ выставки "Отличники" в Музее русского импрессионизма
Предпоказ выставки Отличники в Музее русского импрессионизма - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Отличники" о европейских путешествиях лучших выпускников Императорской академии и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Начинающие амбициозные живописцы на рубеже ХIХ-ХХ веков отказались от подражания зарубежным мастерам. Они переосмыслили полученный за границей опыт и положили начало новому витку развития русского искусства.
© АГН "Москва" / Сергей КиселевПредпоказ выставки «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
Предпоказ выставки Отличники в Музее русского импрессионизма.
1 из 3
Предпоказ выставки «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Выставка «Отличники» в Музее русского импрессионизма.

Предпоказ выставки Отличники в Музее русского импрессионизма.
2 из 3

Выставка «Отличники» в Музее русского импрессионизма.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

«Отличники» в Музее русского импрессионизма.

Предпоказ выставки Отличники в Музее русского импрессионизма.
3 из 3

«Отличники» в Музее русского импрессионизма.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
1 из 3
Предпоказ выставки «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
2 из 3

Выставка «Отличники» в Музее русского импрессионизма.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
3 из 3

«Отличники» в Музее русского импрессионизма.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Этот переломный момент можно проследить в работах участников поездок: от академических произведений Генриха Семирадского до живописных экспериментов Ильи Репина, Василия Поленова и их последователей.
Упоминание зарубежных путешествий "для усовершенствования в искусстве" часто встречается в биографиях известных художников. Выставка "Отличники" станет одним из первых крупных исследований, посвященных поездкам 1870-1910 годов, их влиянию на формирование стиля отдельных живописцев и на эволюцию традиций отечественной художественной школы.
© АГН "Москва" / Сергей КиселевПредпоказ выставки «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
Предпоказ выставки Отличники в Музее русского импрессионизма
1 из 3
Предпоказ выставки «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

«Отличники» в Музее русского импрессионизма.

Предпоказ выставки Отличники в Музее русского импрессионизма.
2 из 3

«Отличники» в Музее русского импрессионизма.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Выставка «Отличники» в Музее русского импрессионизма.

Предпоказ выставки Отличники в Музее русского импрессионизма.
3 из 3

Выставка «Отличники» в Музее русского импрессионизма.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
1 из 3
Предпоказ выставки «Отличники» в Музее русского импрессионизма.
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
2 из 3

«Отличники» в Музее русского импрессионизма.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
3 из 3

Выставка «Отличники» в Музее русского импрессионизма.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
В экспозиции представлены как известные мастера, так и художники, для которых проведенное за границей время стало наиболее ярким этапом в творчестве. Посетители увидят полотна Николая Ге, Константина Горбатова, Исаака Бродского, Василия Шухаева и других живописцев из федеральных и региональных музеев, в числе которых Третьяковская галерея, Русский музей, Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко, а также из ряда частных коллекций.
Выставка станет первым художественным проектом в России, столь масштабно адаптированным для слабовидящих и незрячих посетителей. К ряду произведений будут представлены тактильные копии. Семь макетов, созданных при поддержке партнера инклюзивной программы благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" в рамках программы "Особый взгляд", по окончании проекта дополнят постоянные экспозиции региональных музеев.
Выставка продлится по 21 мая.
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КультураНовости культурыГенрих СемирадскийИлья РепинВасилий ПоленовМосковское училище живописи, ваяния и зодчестваВыставкикуда сходитьчто посмотретьМузей русского импрессионизма (МРИ)Николай ГеТретьяковская галереяРусский музей
 
 
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