https://ria.ru/20230209/vystavka-1850804971.html

В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников

В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников - РИА Новости, 09.02.2023

В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников

В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Отличники" о европейских путешествиях лучших выпускников Императорской академии и Московского училища... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:50

2023-02-09T14:50

2023-02-09T14:50

культура

новости культуры

генрих семирадский

илья репин

василий поленов

московское училище живописи, ваяния и зодчества

выставки

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Отличники" о европейских путешествиях лучших выпускников Императорской академии и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Начинающие амбициозные живописцы на рубеже ХIХ-ХХ веков отказались от подражания зарубежным мастерам. Они переосмыслили полученный за границей опыт и положили начало новому витку развития русского искусства. Этот переломный момент можно проследить в работах участников поездок: от академических произведений Генриха Семирадского до живописных экспериментов Ильи Репина, Василия Поленова и их последователей. Упоминание зарубежных путешествий "для усовершенствования в искусстве" часто встречается в биографиях известных художников. Выставка "Отличники" станет одним из первых крупных исследований, посвященных поездкам 1870-1910 годов, их влиянию на формирование стиля отдельных живописцев и на эволюцию традиций отечественной художественной школы. В экспозиции представлены как известные мастера, так и художники, для которых проведенное за границей время стало наиболее ярким этапом в творчестве. Посетители увидят полотна Николая Ге, Константина Горбатова, Исаака Бродского, Василия Шухаева и других живописцев из федеральных и региональных музеев, в числе которых Третьяковская галерея, Русский музей, Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко, а также из ряда частных коллекций. Выставка станет первым художественным проектом в России, столь масштабно адаптированным для слабовидящих и незрячих посетителей. К ряду произведений будут представлены тактильные копии. Семь макетов, созданных при поддержке партнера инклюзивной программы благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" в рамках программы "Особый взгляд", по окончании проекта дополнят постоянные экспозиции региональных музеев.Выставка продлится по 21 мая.

https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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