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В Сети Зеленскому придумали новое имя после заявления о России - РИА Новости, 06.05.2023
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02:21 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/imya-1870090585.html
В Сети Зеленскому придумали новое имя после заявления о России
В Сети Зеленскому придумали новое имя после заявления о России - РИА Новости, 06.05.2023
В Сети Зеленскому придумали новое имя после заявления о России
Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T02:21
2023-05-06T02:21
в мире
украина
россия
нидерланды
марк рютте
александер де кро
международный уголовный суд
twitter
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией.Так он прокомментировал прошедшие и грядущие встречи с мировыми лидерами, во время которых поднимается на обсуждение вопрос о финансовой и военной поддержке Украины.Однако пользователи в комментариях к публикации раскритиковали заявление украинского лидера."Мистер Бредовый", — написал ₳urel."Боже мой, опять это парень", — возмутилась Cynthia."Мошенник", — прокомментировал krisswfc69."Болтовня обманщика", — заявил Brett."Перестаньте слушать людей, которые просто хотят ослабления России", — предупредил Gerald Celente"Верни нам наши деньги", — высказался KYLE HAMILTON SZN.Зеленский в среду побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы. Вечером он прилетел в голландский аэропортт Схипхол. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, марк рютте, александер де кро, международный уголовный суд, twitter, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Марк Рютте, Александер де Кро, Международный уголовный суд, Twitter, Владимир Зеленский
В Сети Зеленскому придумали новое имя после заявления о России

Пользователи Twitter назвали Зеленского мистером Бредовым после заявления о России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией.
«

"Противостоять, побеждать и наказывать российского врага — наша общая задача. В единстве, делая Украину сильнее каждый день, давая нашей стране новые возможности каждый день, мы добьемся победы", — написал Зеленский.

Так он прокомментировал прошедшие и грядущие встречи с мировыми лидерами, во время которых поднимается на обсуждение вопрос о финансовой и военной поддержке Украины.
Однако пользователи в комментариях к публикации раскритиковали заявление украинского лидера.
"Мистер Бредовый", — написал ₳urel.
"Боже мой, опять это парень", — возмутилась Cynthia.
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"Мошенник", — прокомментировал krisswfc69.
"Болтовня обманщика", — заявил Brett.
"Перестаньте слушать людей, которые просто хотят ослабления России", — предупредил Gerald Celente
"Верни нам наши деньги", — высказался KYLE HAMILTON SZN.
Зеленский в среду побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы. Вечером он прилетел в голландский аэропортт Схипхол. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
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В миреУкраинаРоссияНидерландыМарк РюттеАлександер де КроМеждународный уголовный судTwitterВладимир Зеленский
 
 
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