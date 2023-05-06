https://ria.ru/20230506/imya-1870090585.html

В Сети Зеленскому придумали новое имя после заявления о России

В Сети Зеленскому придумали новое имя после заявления о России - РИА Новости, 06.05.2023

В Сети Зеленскому придумали новое имя после заявления о России

Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T02:21

2023-05-06T02:21

2023-05-06T02:21

в мире

украина

россия

нидерланды

марк рютте

александер де кро

международный уголовный суд

twitter

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией.Так он прокомментировал прошедшие и грядущие встречи с мировыми лидерами, во время которых поднимается на обсуждение вопрос о финансовой и военной поддержке Украины.Однако пользователи в комментариях к публикации раскритиковали заявление украинского лидера."Мистер Бредовый", — написал ₳urel."Боже мой, опять это парень", — возмутилась Cynthia."Мошенник", — прокомментировал krisswfc69."Болтовня обманщика", — заявил Brett."Перестаньте слушать людей, которые просто хотят ослабления России", — предупредил Gerald Celente"Верни нам наши деньги", — высказался KYLE HAMILTON SZN.Зеленский в среду побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы. Вечером он прилетел в голландский аэропортт Схипхол. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html

https://ria.ru/20230505/vystuplenie-1870076569.html

украина

россия

нидерланды

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в мире, украина, россия, нидерланды, марк рютте, александер де кро, международный уголовный суд, twitter, владимир зеленский