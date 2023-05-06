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Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии

Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии - РИА Новости, 06.05.2023

Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии

Украина готова ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишиневом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур, заявил РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T23:18

2023-05-06T23:18

2023-05-06T23:18

украина

молдавия

кишинев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

детоксикация эконом-класса: как вывести токсины без лишних затрат

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина готова ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишиневом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур, заявил в интервью в субботу заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскритиковал намерение Кишинева ввести ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур. "Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдавии будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии", - заявил он украинскому изданию "Европейская правда". Как заявил Качка, введение такого запрета уже согласовано, процесс подготовки запущен. Европейская комиссия сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти навстречу этим требованиям.

https://ria.ru/20230505/kompensatsiya-1869828970.html

украина

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украина, молдавия, кишинев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), детоксикация эконом-класса: как вывести токсины без лишних затрат, экономика