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Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии
Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии - РИА Новости, 06.05.2023
Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии
Украина готова ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишиневом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур, заявил РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T23:18
2023-05-06T23:18
2023-05-06T23:18
украина
молдавия
кишинев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
детоксикация эконом-класса: как вывести токсины без лишних затрат
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина готова ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишиневом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур, заявил в интервью в субботу заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскритиковал намерение Кишинева ввести ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур. "Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдавии будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии", - заявил он украинскому изданию "Европейская правда". Как заявил Качка, введение такого запрета уже согласовано, процесс подготовки запущен. Европейская комиссия сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти навстречу этим требованиям.
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украина, молдавия, кишинев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), детоксикация эконом-класса: как вывести токсины без лишних затрат, экономика
Украина, Молдавия, Кишинев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Детоксикация эконом-класса: как вывести токсины без лишних затрат, Экономика
Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии
Украина заявила о готовности ввести ответный запрет на импорт из Молдавии
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Украина готова ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишиневом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур, заявил в интервью
в субботу заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскритиковал намерение Кишинева ввести ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур.
"Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдавии будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии", - заявил он украинскому изданию "Европейская правда".
Как заявил Качка, введение такого запрета уже согласовано, процесс подготовки запущен.
Европейская комиссия сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти навстречу этим требованиям.
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