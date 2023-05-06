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Киев раскритиковал план Кишинева об ограничении импорта украинского зерна

Киев раскритиковал план Кишинева об ограничении импорта украинского зерна - РИА Новости, 06.05.2023

Киев раскритиковал план Кишинева об ограничении импорта украинского зерна

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскритиковал намерение Кишинева ввести ограничения на импорт украинских зерновых и... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:50

2023-05-06T19:50

2023-05-06T19:50

украина

кишинев

молдавия

еврокомиссия

евросоюз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскритиковал намерение Кишинева ввести ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур, сообщили в субботу в министерстве аграрной политики Украины. Ранее в пресс-службе минсельхоза Молдавии сообщили, что вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля уведомил Киев о планах Кишинева присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины. "Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдавии. Он также отметил, что непонятными являются основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдову", - говорится в сообщении на сайте министерства. Сообщается, что Сольский посетил Кишинев, где провел встречу со своим молдавским коллегой. ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти навстречу этим требованиям.

https://ria.ru/20230505/zerno-1869946634.html

украина

кишинев

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украина, кишинев, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика