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Киев раскритиковал план Кишинева об ограничении импорта украинского зерна
Киев раскритиковал план Кишинева об ограничении импорта украинского зерна - РИА Новости, 06.05.2023
Киев раскритиковал план Кишинева об ограничении импорта украинского зерна
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскритиковал намерение Кишинева ввести ограничения на импорт украинских зерновых и... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:50
2023-05-06T19:50
2023-05-06T19:50
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кишинев
молдавия
еврокомиссия
евросоюз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскритиковал намерение Кишинева ввести ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур, сообщили в субботу в министерстве аграрной политики Украины. Ранее в пресс-службе минсельхоза Молдавии сообщили, что вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля уведомил Киев о планах Кишинева присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины. "Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдавии. Он также отметил, что непонятными являются основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдову", - говорится в сообщении на сайте министерства. Сообщается, что Сольский посетил Кишинев, где провел встречу со своим молдавским коллегой. ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти навстречу этим требованиям.
https://ria.ru/20230505/zerno-1869946634.html
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украина, кишинев, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Украина, Кишинев, Молдавия, Еврокомиссия, Евросоюз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Киев раскритиковал план Кишинева об ограничении импорта украинского зерна
Киев раскритиковал план Кишинева об ограничении импорта нескольких зерновых культур