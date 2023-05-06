https://ria.ru/20230506/guzeeva-1869929161.html
Гузеева осудила соболезнования в соцсетях на фоне ухода Зайцева и Юдашкина
Гузеева осудила соболезнования в соцсетях на фоне ухода Зайцева и Юдашкина - РИА Новости, 06.05.2023
Гузеева осудила соболезнования в соцсетях на фоне ухода Зайцева и Юдашкина
Актриса и ведущая Лариса Гузеева разместила в своем Telegram-канале пост, в котором осудила публичные соболезнования в соцсетях. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T00:25
2023-05-06T00:25
2023-05-06T05:39
шоубиз
лариса гузеева
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Актриса и ведущая Лариса Гузеева разместила в своем Telegram-канале пост, в котором осудила публичные соболезнования в соцсетях. Публикация знаменитости последовала через несколько дней после смерти модельеров Вячеслава Зайцева (не стало 30 апреля) и Валентина Юдашкина (не стало 2 мая), уход которых в своих аккаунтах в соцсетях прокомментировали многие знаменитости и поклонники. Актриса не уточнила, связан ли ее пост с этим. В комментариях мнения между подписчиками разделились. Некоторые не согласились с ее позицией, отметив, что каждый имеет право высказаться так, как считает нужным. Другие поддержали знаменитость. Лариса Гузеева часто позволяет себе смелые и даже нецензурные высказывания. Она неоднократно критиковала гостей телепередачи "Давай поженимся!", а также отчитывала журналистов.Прошлой осенью актриса пообещала отказаться от нецензурной брани до конца года. Но уже в феврале она матом отчитала представителей желтой прессы за слухи о своей эмиграции. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869159591.html
https://ria.ru/20220427/guzeeva-1785810424.html
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лариса гузеева, знаменитости, telegram (приложение), новости шоу-бизнеса, россия
Шоубиз, Лариса Гузеева, Знаменитости, Telegram (приложение), Новости шоу-бизнеса, Россия
Гузеева осудила соболезнования в соцсетях на фоне ухода Зайцева и Юдашкина
Лариса Гузеева назвала публичные соболезнования в соцсетях "пошлостью" и "гадостью"
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости.
Актриса и ведущая Лариса Гузеева разместила в своем Telegram-канале пост, в котором осудила
публичные соболезнования в соцсетях.
«
"Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях на видео в Instagram* и других приложениях. Для кого? Пошлость и гадость. А вы как думаете?" – поинтересовалась Гузеева.
Публикация знаменитости последовала через несколько дней после смерти модельеров Вячеслава Зайцева (не стало 30 апреля) и Валентина Юдашкина (не стало 2 мая), уход которых в своих аккаунтах в соцсетях прокомментировали многие знаменитости и поклонники.
Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина
Актриса не уточнила, связан ли ее пост с этим.
В комментариях мнения между подписчиками разделились. Некоторые не согласились с ее позицией, отметив, что каждый имеет право высказаться так, как считает нужным.
«
"Если касается ушедших в мир иной, и не можешь проводить, абсолютно нормально!", "Каждый имеет право высказаться, а как, это уже его дело!", "Если нет возможности лично выразить, то допустимо через соцсети", "Я думаю, каждому свое", – отреагировали комментаторы.
Другие поддержали знаменитость.
«
"Полностью согласна! Мне кажется, это прямо патология из разряда "эксгибиционизм", "И я согласна. Страдающий человек никогда это делать не будет, у него даже мысли не возникнет такой", "Уважаю вас за смелость в высказываниях!", "Как точно сказано!" – отметили поклонники актрисы.
Лариса Гузеева часто позволяет себе смелые и даже нецензурные высказывания. Она неоднократно критиковала гостей телепередачи "Давай поженимся!", а также отчитывала журналистов.
Прошлой осенью актриса пообещала отказаться от нецензурной брани до конца года. Но уже в феврале она матом отчитала
представителей желтой прессы за слухи о своей эмиграции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Гузеева матом ответила на слухи о бегстве в Болгарию