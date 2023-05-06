https://ria.ru/20230506/guzeeva-1869929161.html

Гузеева осудила соболезнования в соцсетях на фоне ухода Зайцева и Юдашкина

Гузеева осудила соболезнования в соцсетях на фоне ухода Зайцева и Юдашкина - РИА Новости, 06.05.2023

Гузеева осудила соболезнования в соцсетях на фоне ухода Зайцева и Юдашкина

Актриса и ведущая Лариса Гузеева разместила в своем Telegram-канале пост, в котором осудила публичные соболезнования в соцсетях. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T00:25

2023-05-06T00:25

2023-05-06T05:39

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Актриса и ведущая Лариса Гузеева разместила в своем Telegram-канале пост, в котором осудила публичные соболезнования в соцсетях. Публикация знаменитости последовала через несколько дней после смерти модельеров Вячеслава Зайцева (не стало 30 апреля) и Валентина Юдашкина (не стало 2 мая), уход которых в своих аккаунтах в соцсетях прокомментировали многие знаменитости и поклонники. Актриса не уточнила, связан ли ее пост с этим. В комментариях мнения между подписчиками разделились. Некоторые не согласились с ее позицией, отметив, что каждый имеет право высказаться так, как считает нужным. Другие поддержали знаменитость. Лариса Гузеева часто позволяет себе смелые и даже нецензурные высказывания. Она неоднократно критиковала гостей телепередачи "Давай поженимся!", а также отчитывала журналистов.Прошлой осенью актриса пообещала отказаться от нецензурной брани до конца года. Но уже в феврале она матом отчитала представителей желтой прессы за слухи о своей эмиграции. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869159591.html

https://ria.ru/20220427/guzeeva-1785810424.html

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Александра Липатова

лариса гузеева, знаменитости, telegram (приложение), новости шоу-бизнеса, россия