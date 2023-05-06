https://ria.ru/20230506/genotsid-1870125949.html
Бастрыкин заявил о необходимости признания действий нацистов геноцидом
Бастрыкин заявил о необходимости признания действий нацистов геноцидом - РИА Новости, 06.05.2023
Бастрыкин заявил о необходимости признания действий нацистов геноцидом
Признание преступлений нацистской Германии и ее сателлитов геноцидом в годы Второй мировой войны должно поставить точку во всех общественных рассуждениях и... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T10:58
2023-05-06T10:58
2023-05-06T11:49
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Признание преступлений нацистской Германии и ее сателлитов геноцидом в годы Второй мировой войны должно поставить точку во всех общественных рассуждениях и исключит попытки Запада переписать историю и роль советского народа в победе, заявил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Признание преступлений фашистской Германии и ее сателлитов геноцидом должно поставить точку во всех общественных рассуждениях на эту тему. Ведь уже не первый год предпринимаются попытки отрицания фактов этих событий, игнорируется тот факт, что СССР более всех других стран подвергся агрессии гитлеровского режима", - сказал он в интервью РИА Новости. Бастрыкин подчеркнул, что уроки Второй мировой войны, которые так усердно пытаются забыть страны "консолидированного Запада", напоминают, что борьба с преступлениями, посягающими на безопасность человечества, является обязанностью каждого цивилизованного государства, которое стремится к благополучию и стабильности. "Геноцид - наиболее жестокое из всех преступлений, любое игнорирование его проявлений создает реальную угрозу для всего человечества. Поколение ветеранов уходит, и наш долг – успеть показать им и их потомкам, насколько значим подвиг каждого, кто выстоял в этой кровопролитной, но победоносной битве", - подчеркнул глава ведомства. СК РФ несколько лет проводит масштабную работу в рамках проекта "Без срока давности". Следователи формируют доказательную базу совершения геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории СССР. Так, суды в Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ленинградской, Брянской, Белгородской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях уже признали преступления гитлеровцев и их пособников геноцидом. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина>>
https://ria.ru/20230506/plen-1870108569.html
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
Бастрыкин заявил о необходимости признания действий нацистов геноцидом
Бастрыкин: признание геноцидом зверства фашистов не даст Западу переписать историю
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Признание преступлений нацистской Германии и ее сателлитов геноцидом в годы Второй мировой войны должно поставить точку во всех общественных рассуждениях и исключит попытки Запада переписать историю и роль советского народа в победе, заявил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Признание преступлений фашистской Германии и ее сателлитов геноцидом должно поставить точку во всех общественных рассуждениях на эту тему. Ведь уже не первый год предпринимаются попытки отрицания фактов этих событий, игнорируется тот факт, что СССР более всех других стран подвергся агрессии гитлеровского режима", - сказал он в интервью РИА Новости.
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Бастрыкин подчеркнул, что уроки Второй мировой войны, которые так усердно пытаются забыть страны "консолидированного Запада", напоминают, что борьба с преступлениями, посягающими на безопасность человечества, является обязанностью каждого цивилизованного государства, которое стремится к благополучию и стабильности.
"Геноцид - наиболее жестокое из всех преступлений, любое игнорирование его проявлений создает реальную угрозу для всего человечества. Поколение ветеранов уходит, и наш долг – успеть показать им и их потомкам, насколько значим подвиг каждого, кто выстоял в этой кровопролитной, но победоносной битве", - подчеркнул глава ведомства.
СК РФ
несколько лет проводит масштабную работу в рамках проекта "Без срока давности". Следователи формируют доказательную базу совершения геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории СССР
. Так, суды в Петербурге
, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях
, Ленинградской, Брянской, Белгородской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях
уже признали преступления гитлеровцев и их пособников геноцидом.
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