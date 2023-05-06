https://ria.ru/20230506/bastrykin-1869952721.html

Александр Бастрыкин: нежелание замечать нацизм на Украине погубит Запад

Александр Бастрыкин: нежелание замечать нацизм на Украине погубит Запад - РИА Новости, 06.05.2023

Александр Бастрыкин: нежелание замечать нацизм на Украине погубит Запад

Семьдесят восемь лет назад советский народ победил в кровопролитной войне против немецко-фашистских захватчиков. Ценой победы стали жизни миллионов людей... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:00

2023-05-06T11:00

2023-05-06T19:42

интервью

россия

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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Семьдесят восемь лет назад советский народ победил в кровопролитной войне против немецко-фашистских захватчиков. Ценой победы стали жизни миллионов людей. Спустя годы Россия вновь ведет ожесточенную борьбу с нацизмом, захватившим Украину. Важную работу в восстановлении справедливости проводит в том числе Следственный комитет России. О том, почему кумирами внуков советских героев стали предатели и фашисты, за что украинские боевики убивают мирных жителей Донбасса и что пытается скрыть Запад, создавая биологические лаборатории на Украине, в интервью РИА Новости рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.— Александр Иванович, несколько дней назад произошел вопиющий инцидент: два беспилотника пытались атаковать Кремль. Что уже известно российским следователям и какая работа проведена?— По моему поручению в центральном аппарате Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России "Террористический акт". Следствие рассматривает данные действия как попытку киевского режима нанести удар по кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов. То, что это было совершено в преддверии всенародного праздника — Дня Победы, особенно цинично. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.— В преддверии Дня Великой Победы, к сожалению, невозможно не затронуть тему и того, что происходит сейчас на Украине. Семьдесят восемь лет назад советский народ победил в кровопролитной войне. Но, несмотря на это, сейчас мы имеем дело с проявлениями неонацизма в современной Украине. Почему и как, на ваш взгляд, вышло, что предатели и фашисты стали национальными героями на Украине?— После распада СССР некоторые страны, попав под влияние Запада, начали пересматривать исторические факты и делать переоценку событий, искажая роль Советского Союза в победе над нацизмом и создании современной системы международных отношений. По прошествии более 70 лет со дня Великой Победы над нацистской Германией и искоренения фашизма военное и политическое руководство Украины не только предпринимает усердные попытки по возрождению на своей территории губительной нацистской идеологии, но и последовательно реализует политику геноцида в отношении мирных жителей Донбасса. Мирных людей уничтожают за то, что они не хотят отказываться от своей истории, культуры и от родного для них русского языка.Мы видим, что в украинских учебных изданиях действия добровольных участников национальных легионов СС, принимавших участие в массовых убийствах мирных жителей СССР, определяются как подвиг. Факельные шествия в честь участников дивизии СС "Галичина" стали абсолютно нормальным явлением. Звание Герой Украины присваивалось Степану Бандере и нацистскому офицеру Шухевичу. Все это — явные признаки героизации нацизма и нацистских пособников на государственном уровне.Кроме того, после распада Советского Союза украинские власти пытались навязать своему народу новую, так называемую бандеровскую идеологию, в основе которой лежит украинский национализм. Парадоксально, что героизация националистов произошла в стране, которая была оккупирована нацистской Германией, в стране, потерявшей на фронтах Второй мировой войны миллионы своих граждан!Вместе с этим на Украине усилились меры и по изменению сознания граждан и формированию враждебного отношения к русскоязычному населению. Массово сносятся памятники в честь настоящих героев Великой Отечественной войны. В украинских СМИ приветствуются песни и иное творчество, призывающее к убийству русских.Пропаганда насилия получила широкое распространение. Так, в одном из рекламных роликов украинская актриса Адрианна Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства. Подобное видео схоже с вопиющими кадрами убийств, которые выпускают боевики запрещенной в России организации "Исламское государство"*. В отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку. Таким образом, мы видим, что годами в этой стране проводилась русофобская политика, разжигалась межнациональная рознь, ущемлялись права русскоязычных людей. Подобные тенденции прослеживаются и в Латвии, где на государственном уровне был введен запрет на празднование 9 Мая. На этом фоне западные страны стремятся не замечать происходящего и фактически потворствуют такому положению вещей. Но в общих чертах все это и показывает те идеи, которые действующая на Украине власть продолжает транслировать обществу. Много примеров, когда публичные лица на Украине, телеведущие высказывают призывы к агрессивному поведению по отношению к русскоязычному населению.— Александр Иванович, Следственный комитет России с 2014 года расследует преступления киевского режима против мирного населения Донбасса. Сколько уголовных дел возбуждено на сегодняшний день?— За это время возбуждено 2 912 уголовных дел в отношении 716 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур. В рамках общего уголовного дела о применении украинской стороной запрещенных средств и методов соединены 1 284 уголовных дела. Это обстрелы гражданской инфраструктуры с использованием тактических ракетных комплексов "Точка-У", различных систем залпового огня, тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, повлекшие гибель мирного населения Донбасса, уничтожение жилых домов и объектов жизнеобеспечения.В вооруженном конфликте ранения получили более 9,5 тысячи мирных жителей, более пяти тысяч гражданских лиц погибли. За весь период следствия по данному уголовному делу допрошено более 259 тысяч человек, признано потерпевшими более 126 тысяч человек, в том числе около 24 тысяч несовершеннолетних.Ущерб от действий украинских националистов гражданской инфраструктуре ДНР и ЛНР, установленный на текущий момент, составил более 228 миллиардов рублей. Следствие проанализировало разрушения в Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Счастье, Красном Луче, Стаханове, Кировске, Алчевске, Лисичанке и ряде других населенных пунктов. Вместе с тем продолжается оценка ущерба по другим объектам.За совершение указанных преступлений против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица, в том числе представители высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, осуществлявших обстрелы мирного населения. Заочно предъявлены обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и бывшему министру обороны Валерию Гелетею, командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко, первому заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Колеснику, заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Локоте, заместителю командующего Сухопутными войсками Украины Грищенко, которые в разное время координировали военную агрессию против жителей Донбасса.Недавно заочные обвинения также предъявлены бывшему командующему силами антитеррористической операции на востоке Украины Михаилу Забродскому, занимавшему данный пост в период с ноября 2017 года по март 2018 года, а также бывшему командующему операцией объединенных сил Сергею Наеву, сменившему Забродского в апреле 2018 года.— Следователи СК России расследуют также уголовные дела, возбужденные на основании показаний российских военных, вернувшихся из украинского плена. Расскажите о работе по данному направлению. Что рассказывают солдаты?– Да, Следственный комитет России собирает доказательства, в том числе основанные на показаниях российских военнослужащих, вернувшихся из плена. Так, на днях на основании показаний двух военнослужащих были возбуждены уголовные дела в отношении начальника СИЗО № 13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и Службы безопасности Украины в Киеве. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 356 УК России, — применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. По показаниям одного из российских солдат, 6 сентября 2022 года после ранения он попал в плен. Ему завязали глаза и руки скотчем, погрузили в машину "Урал" и увезли в неизвестном направлении, при этом несколько раз делая остановки и меняя авто. В итоге его привезли в крематорий в Харькове и держали там в контейнерах около десяти дней. Позже его перевезли в СИЗО в Киеве, где он неоднократно подвергался избиению со стороны сотрудников СБУ. Другой российский военный попал в плен 19 февраля 2023 года. В марте его поместили в СИЗО Харькова, где заставляли вставать на колени, систематически подвергали избиению. Все подобные факты мы продолжим расследовать.— А какие мотивы убийств мирных граждан называют украинские военные на допросах?— После допросов свидетелей преступлений, потерпевших и самих украинских националистов мы видим, что мирных жителей убивали зачастую лишь из-за плохого знания ими украинского языка либо неосторожных высказываний. Были расправы по мотивам национальной ненависти и при исполнении преступных приказов. Например, в марте 2022 года военный 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Чистоплясов на Металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе наблюдал за прилегающей территорией. По приказу он должен был убивать всех гражданских, которые бы появились возле позиций. В какой-то момент боевик увидел пожилого мужчину, который проезжал мимо на велосипеде. Не колеблясь, Чистоплясов расстрелял мужчину из автомата. Как позднее выяснилось, погибшим был 70-летний пенсионер. Его соседи на допросах рассказали, что он постоянно ездил на велосипеде по городу и пропал как раз в конце марта 2022 года. Достоверно известно, что потерпевший был захоронен в безымянной могиле, планируется эксгумировать его тело для проведения судебно-медицинской экспертизы.Другой пример — уголовное дело в отношении командира автомобильной службы 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ лейтенанта Савченко. В Мариуполе он приказал подчиненному Кондакову убить пожилого мирного жителя, который был неподалеку позиций ВСУ. В результате Кондаков расстрелял ни в чем неповинного человека, а затем его тело спрятали. Позднее погибшего обнаружили российские следователи при производстве комплекса поисковых и осмотровых мероприятий. Выяснилось, что погибший — 72-летний местный житель. На сегодняшний день родственники убитого установлены, они в России и признаны потерпевшими. Расследование этих дел находится на завершающей стадии.Есть немало примеров, когда ВСУ оборудовали свои позиции на территории социальных объектов, подвергая опасности мирных жителей. Например, сейчас расследуется уголовное дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Преступление совершено в Мариуполе с позиции, оборудованной в здании детского сада в непосредственной близости от частного сектора. Находясь там, один из участников ВФУ по фамилии Клементович заметил мирного жителя и просто ради развлечения произвел в его сторону несколько автоматных очередей. Потерпевший упал и стал звать на помощь, местные жители смогли оказать первую ему помощь и отправить в больницу.— Вы не раз говорили о необходимости формирования трибунала над украинскими преступниками. Чем обоснована необходимость проведения такого суда, как обстоит дело на практике?— Как известно, преступления киевского режима совершаются с 2014 года. И на протяжении девяти лет, расследуя эти деяния, мы неоднократно поднимали вопрос о том, какой суд должен их рассматривать. Было немало дискуссий о реальных уголовно-правовых последствиях для фигурантов расследуемых нами дел.Несмотря на то, что Украина является участником Женевских конвенций 1949 года, вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений в отношении гражданского населения, не поднимается, расследование обстоятельств вооруженного конфликта, длящегося с 2014 года, компетентными органами Украины не проводится. Таким образом, Украина не выполняет свои международные обязательства.Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать как само существование, так и пропаганду идей нацизма на территории Украины в дальнейшем повлечет губительные последствия не только для соседних государств, но и для тех стран, которые так активно потакают дестабилизации ситуации у границ России. Политика двойных стандартов и повсеместное попустительство украинским националистическим идеям в условиях глобализации не обойдут стороной благополучные и развитые страны Запада и Северной Америки.Россия, как страна, заинтересованная в мировой стабильности, обеспечении прав и законных интересов граждан, взяла на себя ответственность по расследованию совершаемых украинским режимом преступлений.Отдельные "эксперты" утверждали, что российское следствие зря тратит время и ресурсы. Но позиция Следственного комитета была и остается неизменной, мы продолжали документировать все установленные факты и расследовать их. Что же касается подсудности, то после вхождения в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на их территории действуют российские законы. А согласно положениям УПК, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Именно поэтому уже сейчас в ЛНР и ДНР суды рассматривают по существу уголовные дела, которые расследовал Следственный комитет России. В отношении 13 фигурантов вынесены приговоры. За совершение преступлений против личности, а также мира и безопасности человечества они осуждены к длительным срокам лишения свободы. В числе осужденных Дмитрий Смития, Андрей Карманов, Андрей Найден, Данила Коленов, Артем Бублик и другие. Они применяли весьма изощренные способы устрашения населения: расстреливали мирных граждан, били прикладом автомата в лицо, бросали гранаты в окна жилых домов, стреляли из реактивного огнемета. Все эти факты подтверждены собранными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей и потерпевших, результатами экспертиз, осмотров и других следственных действий.И по прошествии времени можно сказать, что реализация принципа неотвратимости наказания — это не просто фраза из теории уголовного процесса, а реально осуществимый результат, к которому мы пришли, расследовав конкретные преступления и придав обвиняемых суду.— Западные страны не перестают пичкать Украину оружием и боевиками. По-вашему, какую роль Киев играет для Запада?— Предпосылки для роста напряженности на Украине были созданы руководителями блока НАТО задолго до происходящих сейчас событий. Они были связаны с их агрессивной политикой по расширению альянса на Восток. Используя значительный медиаресурс, западные страны пытаются переложить всю ответственность за происходящее на Россию и создать ложное ощущение помощи Украине. При этом западное оружие используется для эскалации конфликта. Правительства этих стран зачастую не учитывают мнение своих же граждан, которые не поддерживают политику финансовой и военной поддержки Украины и опосредованного ведения боевых действий против России. Помимо этого, активное участие в боевых действиях принимают иностранные наемники из различных стран, в том числе США, Польши, Грузии, Великобритании и других. Недавно мы заочно предъявили обвинение в наемничестве 12 фигурантам, которые за вознаграждение принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. В рамках уголовного дела продолжается установление иных лиц, которые воюют в качестве наемников. Все эти данные говорят о том, что Украина стала плацдармом Запада для создания постоянной угрозы России.— А обращались ли представители международного сообщества к СК Росии за помощью по расследованию преступлений в ДНР и ЛНР? Готов ли Следственный комитет России оказать такую помощь в случае обращения?— На сегодняшний день нам не поступало таких запросов, но Следственный комитет России готов показать те факты преступлений украинского режима, которые нами были зафиксированы в сотнях томов уголовных дел. Однако международные институты и западные страны с 2014 года игнорируют происходящее, умышленно не замечая преступлений киевского режима против мирных жителей Донбасса.— Известно, что на Украине западными странами велась разработка биологического оружия. Зачем может понадобиться организовывать подобную деятельность именно в другой стране?— Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении устанавливает, что государства участники обязуются принять меры по запрещению и предотвращению разработки такого оружия в пределах своей территории. Однако работы в области микробиологии с использованием бактерий и вирусов могут иметь двойное назначение — как разработку лекарственных препаратов, так и использования опасных инфекций для создания компонентов биологического оружия. Существует определенный механизм мониторинга проводимых работ в целях предотвращения создания компонентов биологического оружия. Он предполагает, что страны — участники конвенции регулярно предоставляют сведения о том, какие лаборатории функционируют на их территории и какие мощности задействованы в исследованиях. Но если одна страна использует территории других государств для проведения исследований в этой сфере, подобное поведение может быть расценено как желание обойти имеющиеся процедуры мониторинга и скрыть реальные цели и результаты своей деятельности. В рамках уголовного дела Следственный комитет продолжает анализ имеющейся информации, связанной с этим.— Недавно заявлялось, что следственные управления в новых регионах России оснащены всей необходимой новейшей техникой. Расскажите, что сейчас в арсенале следователей, какие дела в основном расследуют на местах?— Следственные управления в четырех новых субъектах Российской Федерации эффективно функционируют, но некоторые кадровые и организационные вопросы еще решаются. Сотрудники ведомства на местах уже изучили особенности криминогенной обстановки. За несколько месяцев возбуждены десятки уголовных дел — в основном по фактам особо тяжких преступлений против личности, совершенных на бытовой почве. Помимо этого, выявляются и другие преступления: в сфере экономики, коррупционного характера. Не забываем и об уголовных делах, которые достались нам "по наследству" от предшественников — правоохранительных органов этих регионов. Следователи и криминалисты СК России тщательно изучают приостановленные уголовные дела о преступлениях, совершенных до вхождения новых регионов в состав Российской Федерации. Используем имеющиеся возможности и новые методики. И уже есть не только перспективы их раскрытия, но и реальные факты задержаний. При работе по таким делам, а также на местах происшествий уже применяется современная криминалистическая техника, позволяющая изымать на местах происшествий имеющиеся следы различного происхождения, фиксировать обстановку, работать с электронными носителями информации, анализировать различные предметы, имеющие значение для расследования. Все это помогает принимать эффективные меры по раскрытию и расследованию преступлений, относящихся к нашей подследственности. Важно отметить, что налажено эффективное взаимодействие новых подразделений с другими территориальными следственными органами. Например, в ходе совместной работы со следственными подразделениями новых регионов было раскрыто убийство женщины и ее несовершеннолетнего ребенка, совершенное в Московской области в 2016 году. Подозреваемый в убийстве скрывался на территории Донецкой Народной Республики. После установления местонахождения он был задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий.— Следственный комитет России несколько лет проводит масштабную работу в рамках проекта "Без срока давности". Так, в ряде регионов суды уже признали зверства фашистов во время Великой Отечественной войны геноцидом. Расскажите подробнее о том, как продолжается работа в данном направлении.— В рамках расследуемого уголовного дела формируется доказательственная база совершения геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории нашей страны. Следователи детально изучают архивные документы, анализируют материалы послевоенных судебных процессов, допрашивают свидетелей и потерпевших, проводят поисковые мероприятия. Все это позволяет воссоздать объективную картину событий военного времени, оценить разрушительные последствия оккупации. И все собранные нами материалы уже легли в основу решений судов, состоявшихся в Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ленинградской, Брянской, Белгородской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях. Они квалифицируют преступные деяния гитлеровцев и их пособников как геноцид национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР. Эти решения стали логическим продолжением приговора Нюрнбергского трибунала.— Планируются ли новые судебные процессы в российских регионах, каковы цели этой работы?— Сегодня уже сформированы доказательства по Воронежской, Волгоградской, Московской областям, Северному Кавказу и другим субъектам России, жители которых стали невинными жертвами гитлеровского режима. В скором времени материалы следствия также станут предметом судебных рассмотрений.К сожалению, все меньше остается в живых свидетелей тех чудовищных событий. Их показания бесценны для следствия. Именно воспоминания очевидцев проливают свет на злодеяния нацистов, заставляют смотреть на общеизвестные факты через призму человеческой морали и вызывают безмерное сострадание. Например, невозможно оставаться равнодушным, когда одна из потерпевших вспоминает, как содержалась в концлагере в Воронежской области за колючей проволокой под охраной собак, как заключенных кормили размоченным зерном с древесными опилками… И таких примеров масса. Наша задача — документировать эти факты, представить их суду и общественности, а в конечном итоге — исключить забвение исторической правды, бессмысленную и безнравственную полемику относительно нацистской политики.Признание преступлений фашистской Германии и ее сателлитов геноцидом должно поставить точку во всех общественных рассуждениях на эту тему. Ведь уже не первый год предпринимаются попытки отрицания фактов этих событий, игнорируется тот факт, что СССР более всех других стран подвергся агрессии гитлеровского режима.Уроки Второй мировой войны, которые так усердно пытаются забыть страны "консолидированного Запада", напоминают нам, что борьба с преступлениями, посягающими на безопасные условия существования человечества, является обязанностью каждого цивилизованного государства, которое стремится к благополучию и стабильности. Геноцид — наиболее жестокое из всех преступлений, любое игнорирование его проявлений создает реальную угрозу для всего человечества.Поколение ветеранов уходит, и наш долг — успеть показать им и их потомкам, насколько значим подвиг каждого, кто выстоял в этой кровопролитной, но победоносной битве.— Завершая наш разговор, расскажите, как ветераны встречают следователей на Донбассе?— Накануне Дня Великой Победы офицеры следственных органов СК России вместе с кадетами принимали участие в различных памятных мероприятиях по всей стране: организовывали концерты для ветеранов, помогали в решении социально-бытовых проблем, участвовали в Вахтах Памяти, возложении венков к мемориалам павшим воинам и благоустраивали места воинских захоронений. Организовывать концерты для ветеранов стало уже доброй традицией для сотрудников ведомства. Сотрудники СК России провели мероприятия в том числе на территории ДНР и ЛНР, где ветераны особенно нуждаются в поддержке в столь сложный период.Местные жители очень тепло встречают наших коллег. Например, в ЛНР женщина, пережившая блокаду Ленинграда, вспомнила о событиях тех лет и призвала современную молодежь "воспитать в себе высокую ответственность за свою семью и свою страну, потому что именно это качество подростков помогало в Великую Отечественную войну выстоять". Сотрудники Следственного комитета чтят память павших и чествуют ветеранов, отдают дань уважения советским солдатам, ковавшим Великую Победу. Каждый регион сделал это по-своему — оригинально, душевно, с теплотой, с уважением и трепетом.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230504/ataka-1869625347.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)