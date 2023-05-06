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Бастрыкин назвал количество пострадавших от преступлений Киева в Донбассе - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 06.05.2023 (обновлено: 09:19 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/donbass-1870105099.html
Бастрыкин назвал количество пострадавших от преступлений Киева в Донбассе
Бастрыкин назвал количество пострадавших от преступлений Киева в Донбассе - РИА Новости, 06.05.2023
Бастрыкин назвал количество пострадавших от преступлений Киева в Донбассе
Свыше 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступлений киевского режима с 2014 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:20
2023-05-06T09:19
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Свыше 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступлений киевского режима с 2014 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.Кроме того, добавил глава СК, ущерб, причиненный украинскими националистами гражданской инфраструктуре Донецкой и Луганской народных республик, оценивается не менее чем в 228 миллиардов рублей."Следствие проанализировало разрушения в Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Счастье, Красном Луче, Стаханове, Кировске, Алчевске, Лисичанске и ряде других населенных пунктов. Вместе с тем продолжается оценка ущерба по другим объектам", — отметил Бастрыкин.По словам главы СК, всего с 2014 года российские следователи возбудили почти три тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе. Их фигурантами стали 716 человек, в том числе из военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, представители силовых структур. В рамках общего дела о применении украинской армией запрещенных средств и методов войны соединены 1284 уголовных дела — речь в них идет об обстрелах с применением тактических ракет "Точка-У", различных систем залпового огня, тяжелого наступательного вооружения.
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html
донбасс
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донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин назвал количество пострадавших от преступлений Киева в Донбассе

Бастрыкин: более 126 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений Киева с 2014 года

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Сотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Свыше 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступлений киевского режима с 2014 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«

"В вооруженном конфликте ранения получили более 9,5 тысячи мирных жителей, более пяти тысяч гражданских лиц погибли. За весь период следствия по данному уголовному делу допрошено более 259 тысяч человек, признано потерпевшими более 126 тысяч человек, в том числе около 24 тысяч несовершеннолетних", — сказал он.

Кроме того, добавил глава СК, ущерб, причиненный украинскими националистами гражданской инфраструктуре Донецкой и Луганской народных республик, оценивается не менее чем в 228 миллиардов рублей.
"Следствие проанализировало разрушения в Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Счастье, Красном Луче, Стаханове, Кировске, Алчевске, Лисичанске и ряде других населенных пунктов. Вместе с тем продолжается оценка ущерба по другим объектам", — отметил Бастрыкин.
По словам главы СК, всего с 2014 года российские следователи возбудили почти три тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе. Их фигурантами стали 716 человек, в том числе из военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, представители силовых структур.
В рамках общего дела о применении украинской армией запрещенных средств и методов войны соединены 1284 уголовных дела — речь в них идет об обстрелах с применением тактических ракет "Точка-У", различных систем залпового огня, тяжелого наступательного вооружения.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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