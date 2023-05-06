Бастрыкин назвал количество пострадавших от преступлений Киева в Донбассе
Бастрыкин: более 126 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений Киева с 2014 года
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Сотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Свыше 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступлений киевского режима с 2014 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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"В вооруженном конфликте ранения получили более 9,5 тысячи мирных жителей, более пяти тысяч гражданских лиц погибли. За весь период следствия по данному уголовному делу допрошено более 259 тысяч человек, признано потерпевшими более 126 тысяч человек, в том числе около 24 тысяч несовершеннолетних", — сказал он.
Кроме того, добавил глава СК, ущерб, причиненный украинскими националистами гражданской инфраструктуре Донецкой и Луганской народных республик, оценивается не менее чем в 228 миллиардов рублей.
"Следствие проанализировало разрушения в Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Счастье, Красном Луче, Стаханове, Кировске, Алчевске, Лисичанске и ряде других населенных пунктов. Вместе с тем продолжается оценка ущерба по другим объектам", — отметил Бастрыкин.
По словам главы СК, всего с 2014 года российские следователи возбудили почти три тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе. Их фигурантами стали 716 человек, в том числе из военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, представители силовых структур.
В рамках общего дела о применении украинской армией запрещенных средств и методов войны соединены 1284 уголовных дела — речь в них идет об обстрелах с применением тактических ракет "Точка-У", различных систем залпового огня, тяжелого наступательного вооружения.