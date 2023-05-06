https://ria.ru/20230506/donbass-1870105099.html

Бастрыкин назвал количество пострадавших от преступлений Киева в Донбассе

Бастрыкин назвал количество пострадавших от преступлений Киева в Донбассе - РИА Новости, 06.05.2023

Бастрыкин назвал количество пострадавших от преступлений Киева в Донбассе

Свыше 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступлений киевского режима с 2014 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:20

2023-05-06T08:20

2023-05-06T09:19

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870110167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_697c0ee97ccd707f8feb5e40e47caac5.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Свыше 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступлений киевского режима с 2014 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.Кроме того, добавил глава СК, ущерб, причиненный украинскими националистами гражданской инфраструктуре Донецкой и Луганской народных республик, оценивается не менее чем в 228 миллиардов рублей."Следствие проанализировало разрушения в Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Счастье, Красном Луче, Стаханове, Кировске, Алчевске, Лисичанске и ряде других населенных пунктов. Вместе с тем продолжается оценка ущерба по другим объектам", — отметил Бастрыкин.По словам главы СК, всего с 2014 года российские следователи возбудили почти три тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе. Их фигурантами стали 716 человек, в том числе из военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, представители силовых структур. В рамках общего дела о применении украинской армией запрещенных средств и методов войны соединены 1284 уголовных дела — речь в них идет об обстрелах с применением тактических ракет "Точка-У", различных систем залпового огня, тяжелого наступательного вооружения.

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)