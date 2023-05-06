https://ria.ru/20230506/delo-1870104442.html
На украинскую актрису, призывавшую убивать российских солдат, завели дело
На украинскую актрису, призывавшую убивать российских солдат, завели дело - РИА Новости, 06.05.2023
На украинскую актрису, призывавшую убивать российских солдат, завели дело
Российские следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, которая РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:09
2023-05-06T08:09
2023-05-06T08:16
россия
украина
латвия
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
исламское государство
нато
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, которая в видеорекламе перерезала серпом горло мужчине в военной форме, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В апреле прошлого года на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики террористической группировки "Исламское государство"*. В рекламе украинская актриса Курилец озвучивала экстремистские высказывания и с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме. По словам Бастрыкина, с героизацией нацизма на Украине усилились меры и по изменению сознания граждан и формированию враждебного отношения к русскоязычному населению. "Пропаганда насилия получила широкое распространение. Так, в одном из рекламных роликов украинская актриса Адрианна Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства. Подобное видео схоже с вопиющими кадрами убийств, которые выпускают боевики запрещенной в России организации "Исламское государство"*. В отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку", - сказал он. Бастрыкин добавил, что на Украине несколько лет проводилась русофобская политика, разжигалась межнациональная рознь, ущемлялись права русскоязычных людей. "Подобные тенденции прослеживаются и в Латвии, где на государственном уровне был введен запрет на празднование 9 Мая", - отметил глава СК РФ. "На этом фоне западные страны стремятся не замечать происходящего и фактически потворствуют такому положению вещей. Но в общих чертах все это и показывает те идеи, которые действующая на Украине власть продолжает транслировать обществу", - добавил Бастрыкин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. *Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html
https://ria.ru/20230503/kiev-1869452217.html
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, латвия, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство, нато, в мире
Россия, Украина, Латвия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Исламское государство, НАТО, В мире
На украинскую актрису, призывавшую убивать российских солдат, завели дело
CК завел дело против украинской актрисы Курилец, призывавшей убивать российских солдат
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, которая в видеорекламе перерезала серпом горло мужчине в военной форме, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В апреле прошлого года на Украине
сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики террористической группировки "Исламское государство
"*. В рекламе украинская актриса Курилец озвучивала экстремистские высказывания и с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме.
Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин
По словам Бастрыкина, с героизацией нацизма на Украине усилились меры и по изменению сознания граждан и формированию враждебного отношения к русскоязычному населению.
"Пропаганда насилия получила широкое распространение. Так, в одном из рекламных роликов украинская актриса Адрианна Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства. Подобное видео схоже с вопиющими кадрами убийств, которые выпускают боевики запрещенной в России организации "Исламское государство"*. В отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что на Украине несколько лет проводилась русофобская политика, разжигалась межнациональная рознь, ущемлялись права русскоязычных людей.
"Подобные тенденции прослеживаются и в Латвии
, где на государственном уровне был введен запрет на празднование 9 Мая", - отметил глава СК РФ.
Володин предложил признать киевский режим террористической организацией
"На этом фоне западные страны стремятся не замечать происходящего и фактически потворствуют такому положению вещей. Но в общих чертах все это и показывает те идеи, которые действующая на Украине власть продолжает транслировать обществу", - добавил Бастрыкин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
*Запрещенная в России террористическая организация
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева