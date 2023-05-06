https://ria.ru/20230506/blok-1870097024.html

В Британии рассказали, как блокируется память о победе СССР над фашизмом

В Британии рассказали, как блокируется память о победе СССР над фашизмом - РИА Новости, 06.05.2023

В Британии рассказали, как блокируется память о победе СССР над фашизмом

Мировое сообщество пытается "заблокировать воспоминания" о том, что Советский Союз освободил мир от фашизма, написал в Twitter бывший член парламента... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T05:58

2023-05-06T05:58

2023-05-06T06:00

в мире

германия

twitter

парламент великобритании

европа

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149962/87/1499628755_0:135:3076:1865_1920x0_80_0_0_033cd109d1cc10bdd0c0b9ea55a1807e.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мировое сообщество пытается "заблокировать воспоминания" о том, что Советский Союз освободил мир от фашизма, написал в Twitter бывший член парламента Великобритании Джордж Галлоуэй."Если бы не Красная Армия, Германия до сих пор была бы под сапогом фашизма, так же, как и остальная часть Европы. <...> Действительно странно, как на это воспоминание был наложен идеально просчитанный и выполненный мысленный блок", — заявил политик.Он также отметил, что ни цыган, ни евреев, ни славян не осталось бы в живых, если бы не действия СССР.Ко всему прочему, отметил Галлоуэй, в итоге союзные Гитлеру страны, Япония и Италия, правили бы миром вместе с Германией.

https://ria.ru/20230430/kharakter-1868791657.html

германия

европа

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, twitter, парламент великобритании, европа, ссср