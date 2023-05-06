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В Британии рассказали, как блокируется память о победе СССР над фашизмом
В Британии рассказали, как блокируется память о победе СССР над фашизмом - РИА Новости, 06.05.2023
В Британии рассказали, как блокируется память о победе СССР над фашизмом
Мировое сообщество пытается "заблокировать воспоминания" о том, что Советский Союз освободил мир от фашизма, написал в Twitter бывший член парламента... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T05:58
2023-05-06T05:58
2023-05-06T06:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мировое сообщество пытается "заблокировать воспоминания" о том, что Советский Союз освободил мир от фашизма, написал в Twitter бывший член парламента Великобритании Джордж Галлоуэй."Если бы не Красная Армия, Германия до сих пор была бы под сапогом фашизма, так же, как и остальная часть Европы. <...> Действительно странно, как на это воспоминание был наложен идеально просчитанный и выполненный мысленный блок", — заявил политик.Он также отметил, что ни цыган, ни евреев, ни славян не осталось бы в живых, если бы не действия СССР.Ко всему прочему, отметил Галлоуэй, в итоге союзные Гитлеру страны, Япония и Италия, правили бы миром вместе с Германией.
https://ria.ru/20230430/kharakter-1868791657.html
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В мире, Германия, Twitter, Парламент Великобритании, Европа, СССР
В Британии рассказали, как блокируется память о победе СССР над фашизмом
Британский политик Галлоуэй: Запад заблокировал память о победе СССР над фашизмом