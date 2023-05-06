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Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html
Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин
Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023
Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин
Киевский режим на государственном уровне героизирует нацизм и нацистских пособников, определяя в школьных учебниках подвигами убийства участниками национальных... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T07:34
2023-05-06T07:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
ссср
александр бастрыкин
степан бандера
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Киевский режим на государственном уровне героизирует нацизм и нацистских пособников, определяя в школьных учебниках подвигами убийства участниками национальных легионов СС мирных жителей СССР, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. Бастрыкин добавил, что после распада Советского Союза украинские власти пытались навязать своему народу новую, так называемую "бандеровскую идеологию", в основе которой лежит украинский национализм. "Парадоксально, что героизация националистов произошла в стране, которая была оккупирована нацистской Германией, в стране, потерявшей на фронтах Второй мировой войны миллионы своих граждан!" - заключил глава СК РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, ссср, александр бастрыкин, степан бандера, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, СССР, Александр Бастрыкин, Степан Бандера, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО
Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: киевский режим официально героизирует нацизм и нацистских пособников

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Киевский режим на государственном уровне героизирует нацизм и нацистских пособников, определяя в школьных учебниках подвигами убийства участниками национальных легионов СС мирных жителей СССР, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
«
"Мы видим, что в украинских учебных изданиях действия добровольных участников национальных легионов СС, принимавших участие в массовых убийствах мирных жителей СССР, определяются подвигом. Факельные шествия в честь участников дивизии СС "Галичина" стали абсолютно нормальным явлением. Звания героев Украины присваивались Степану Бандере и нацистскому офицеру Шухевичу. Все это – явные признаки героизации нацизма и нацистских пособников на государственном уровне", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что после распада Советского Союза украинские власти пытались навязать своему народу новую, так называемую "бандеровскую идеологию", в основе которой лежит украинский национализм.
"Парадоксально, что героизация националистов произошла в стране, которая была оккупирована нацистской Германией, в стране, потерявшей на фронтах Второй мировой войны миллионы своих граждан!" - заключил глава СК РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева
05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСССРАлександр БастрыкинСтепан БандераВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)НАТО
 
 
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