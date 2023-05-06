https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html

Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин

Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.05.2023

Киевский режим героизирует нацизм и нацистских пособников, заявил Бастрыкин

Киевский режим на государственном уровне героизирует нацизм и нацистских пособников, определяя в школьных учебниках подвигами убийства участниками национальных... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T07:34

2023-05-06T07:34

2023-05-06T07:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

ссср

александр бастрыкин

степан бандера

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825040390_0:100:1230:792_1920x0_80_0_0_d0acd446cd7d9edb386c2fbdc60c3e7a.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Киевский режим на государственном уровне героизирует нацизм и нацистских пособников, определяя в школьных учебниках подвигами убийства участниками национальных легионов СС мирных жителей СССР, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. Бастрыкин добавил, что после распада Советского Союза украинские власти пытались навязать своему народу новую, так называемую "бандеровскую идеологию", в основе которой лежит украинский национализм. "Парадоксально, что героизация националистов произошла в стране, которая была оккупирована нацистской Германией, в стране, потерявшей на фронтах Второй мировой войны миллионы своих граждан!" - заключил глава СК РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html

россия

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, ссср, александр бастрыкин, степан бандера, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), нато