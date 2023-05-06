https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html

Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева

Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева - РИА Новости, 06.05.2023

Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева

Попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты - типичный стиль украинских националистов, а особенно цинично, что это было совершено в преддверии... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T05:19

2023-05-06T05:19

2023-05-06T08:32

киев

россия

александр бастрыкин

владимир путин

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты - типичный стиль украинских националистов, а особенно цинично, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, заявил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870094819.html

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киев, россия, александр бастрыкин, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), безопасность