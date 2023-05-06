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Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева - РИА Новости, 06.05.2023
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05:19 06.05.2023 (обновлено: 08:32 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева - РИА Новости, 06.05.2023
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева
Попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты - типичный стиль украинских националистов, а особенно цинично, что это было совершено в преддверии... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T05:19
2023-05-06T08:32
киев
россия
александр бастрыкин
владимир путин
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты - типичный стиль украинских националистов, а особенно цинично, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, заявил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870094819.html
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киев, россия, александр бастрыкин, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Киев, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева

Бастрыкин: попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты — типичный стиль Киева

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты - типичный стиль украинских националистов, а особенно цинично, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, заявил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"Этот случай – еще одно подтверждение, что совершение терактов – типичный стиль украинских националистов. То, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, – особенно цинично", – сказал Бастрыкин в интервью агентству.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю
04:57
 
КиевРоссияАлександр БастрыкинВладимир ПутинДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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