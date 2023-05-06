https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева - РИА Новости, 06.05.2023
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева
Попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты - типичный стиль украинских националистов, а особенно цинично, что это было совершено в преддверии... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T05:19
2023-05-06T05:19
2023-05-06T08:32
киев
россия
александр бастрыкин
владимир путин
дмитрий песков
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безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты - типичный стиль украинских националистов, а особенно цинично, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, заявил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870094819.html
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киев, россия, александр бастрыкин, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Киев, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева
Бастрыкин: попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты — типичный стиль Киева