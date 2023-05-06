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СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю - РИА Новости, 06.05.2023
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04:57 06.05.2023 (обновлено: 05:21 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870094819.html
СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю
СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю - РИА Новости, 06.05.2023
СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю
Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима нанести удар по Кремлю, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T04:57
2023-05-06T05:21
происшествия
киев
александр бастрыкин
владимир путин
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима нанести удар по Кремлю, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, атака в очередной раз показала, какими способами действуют боевики."Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов. То, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, — заключил собеседник агентства.В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение, за которыми стоят США. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.Возбуждено уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230505/otvet-1870082098.html
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
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происшествия, киев, александр бастрыкин, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киев, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю

Бастрыкин: СК устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима ударить по Кремлю

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима нанести удар по Кремлю, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.
«
"Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказал Бастрыкин.
По его словам, атака в очередной раз показала, какими способами действуют боевики.
"Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов. То, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, — заключил собеседник агентства.
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В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение, за которыми стоят США. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
Возбуждено уголовное дело о теракте.
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