https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870094819.html

СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю

СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю - РИА Новости, 06.05.2023

СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю

Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима нанести удар по Кремлю, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T04:57

2023-05-06T04:57

2023-05-06T05:21

происшествия

киев

александр бастрыкин

владимир путин

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима нанести удар по Кремлю, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, атака в очередной раз показала, какими способами действуют боевики."Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов. То, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, — заключил собеседник агентства.В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение, за которыми стоят США. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.Возбуждено уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230505/otvet-1870082098.html

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

киев

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происшествия, киев, александр бастрыкин, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)