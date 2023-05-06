https://ria.ru/20230506/aviabilety-1870151682.html

Эксперты рассказали, что будет с ценами на авиабилеты по России и в Турцию

Эксперты рассказали, что будет с ценами на авиабилеты по России и в Турцию - РИА Новости, 06.05.2023

Эксперты рассказали, что будет с ценами на авиабилеты по России и в Турцию

Российские перевозчики начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей. Эксперты и авиакомпании рассказали... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:12

2023-05-06T14:12

2023-05-06T14:26

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские перевозчики начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей. Эксперты и авиакомпании рассказали РИА Новости, как это отразится на ценах и будут ли затронуты популярные летние маршруты.Какие рейсы сократилиПеревозчики скорректировали ряд региональных рейсов: авиакомпании перераспределяют полетные программы. “Однако это не затрагивает популярные летние маршруты, так как они сами по себе, как правило, и не субсидируются”, – отмечает вице-президент РСТ Дмитрий Горин.При этом спикер напомнил, что программы для людей преклонного возраста, молодежи, инвалидов, многодетных семей, как и жителей Дальнего Востока, продолжают действовать. Всего, по словам Горина, в прошлом году на субсидирование и поддержку авиакомпаний было выплачено 172 миллиарда рублей.Так, в пресс-службе "Ижавиа" РИА Новости подтвердили, что авиакомпания, например, отменила с 1 июня 2023 года рейсы между Ижевском и Махачкалой, выполняющиеся через Москву. "Изменения произведены в пользу направлений с более высоким уровнем загрузки и меньшим коэффициентом сезонности. Это Санкт-Петербург и Сочи", — отметили спикеры. Там также добавили, что "планируют сохранить высокую динамику роста пассажиропотока на регулярных рейсах вне зависимости от наличия или отсутствия субсидирования".Представитель авиакомпании Nordwind рассказал, что полетные программы по маршрутам Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии. А рейсы Калининград — Махачкала и Махачкала — Новокузнецк сняли по причине низкого спроса.Как полетим за границуЧто касается международных перелетов, то Горин подчеркнул, что, хотя они и не субсидируются, показали рост, который составил, по разным оценкам, свыше 22 процентов. Это связано с открытием новых направлений, считает он.Сейчас российские авиакомпании летают в 22 страны. А всего для прямых перелетов, включая те, что выполняются зарубежными перевозчиками, доступно 35 стран из 69 открытых до февраля 2022 года.Почему дорожают авиабилетыВ международном сегменте перевозок рост цен более ощутим, варьируется от 15 до 30 процентов. "Оказывает влияние важный фактор — волатильность курса валют, который за последние два квартала изменился на 30 процентов и более. Это напрямую отражается на конечной стоимости авиаперелетов", — объясняет Горин.Он подчеркнул, что фактически перевозчики не повышали цены с 2020 года, с периода пандемии. "Сейчас можно сказать, что стоимость вернулась к уровню 2019-го. Снижения не планируется", — резюмировал Горин.Эксперт подчеркивает: по текущей информации от ФАС, Росстата, Минтранса и Минэкономразвития, среднее повышение цен на авиаперелеты составило примерно десять процентов.В авиации динамическое ценообразование, все зависит от спроса и предложения. "На одном и том же рейсе цена может отличаться в разы. Когда мы видим высокие тарифы, это, как правило, последние пять-десять мест перед вылетом. И они могут продаваться по любой стоимости, так как ценообразование не регулируется государством. Например, перелет из Москвы в Сочи и обратно можно купить и за десять тысяч рублей, и за 18, и за 25”, — говорит вице-президент РСТ.Почем рейсы в ТурциюЭто около 200 судов иностранного производства, и они могут выполнять международные рейсы. В прошлом году в этот момент у российских компаний было всего 44 таких лайнера. А активный флот — это около 800 самолетов, которые выполняют коммерческие рейсы.Повышение цен на перелеты тянет за собой и подорожание туров. Ведь доля авиабилета в стоимости путевок — не менее 50 процентов. “К сожалению, и цены на отели корректируются. Рост цен в среднем составляет от восьми до 15 процентов. А повышение спроса — примерно пять процентов”, — приводит данные Горин.“Мы надеемся, что правительство будет отслеживать предложение перевозок и уровень цен”, — сказал он. И в случае какой-то сложной ситуации продолжать оказывать поддержку, прежде всего пассажирам.

https://ria.ru/20230424/kruizy-1866598437.html

https://ria.ru/20230506/daydzhest-1870026672.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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