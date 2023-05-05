https://ria.ru/20230505/zakrytie-1869816059.html

В России c 2020 года закрылась треть салонов красоты

В России c 2020 года закрылась треть салонов красоты - РИА Новости, 05.05.2023

В России c 2020 года закрылась треть салонов красоты

Каждый третий салон красоты закрылся в России за период с 2020 года по апрель 2023 года, при этом бани и сауны оказались более устойчивыми — прекратила работать РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T06:49

2023-05-05T06:49

2023-05-05T10:46

ненецкий автономный округ

россия

api

байконур (город)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Каждый третий салон красоты закрылся в России за период с 2020 года по апрель 2023 года, при этом бани и сауны оказались более устойчивыми — прекратила работать каждая пятая точка в стране. Причинами закрытий стали коронавирусные ограничения, изменения курса валют и подорожание расходных материалов, следует из анализа данных сервиса "Контур.Фокус", который есть в распоряжении у РИА Новости. Отмечается, что число массажных салонов также планомерно снижалось до июля 2021 года — за это время закрылось 30 процентов объектов, но потом направление вернулось к прежним показателям, а к началу 2023 года обогнало допандемийный уровень. "Бани и сауны тоже оказались под влиянием кризиса, но пострадали меньше, чем салоны красоты и массажные салоны. С начала 2020 года по апрель 2023 года их количество уменьшилось только на 18 процентов: с 20 790 до 17 013 организаций. С начала 2022 года отрасль показывает стабильную положительную динамику", — добавляется в материалах. "Пик закрытий организаций из сферы красоты пришелся на вторую половину 2020 года. Причина — коронавирусные ограничения. Но на пандемии испытания для этой индустрии не закончились: последовал рост курса валюты, подорожали расходные материалы, что сказалось на салонах красоты и парикмахерских", — подчеркнула руководитель проекта API "Контур.Фокуса" Елена Катаева. Она уточнила, что, несмотря на сложившиеся условия, с каждым годом ликвидируется все меньше организаций. Так, в 2021 году число закрытий было на 26 процентов меньше, чем в 2020 году, а в 2022 году — на 45 процентов меньше, чем в 2021 году. Кроме того, аналитики составили рейтинг городов с наибольшим числом организаций в сфере красоты. Среди лидеров — Москва и область, а также Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. При этом в Ненецком автономном округе, Байконуре и Ингушетии ситуация противоположная — если в столице насчитываются тысячи компаний такого профиля, то в этих регионах их число не доходит и до 40. В Ненецком автономном округе 18 таких организаций, Байконуре — 30, а в Ингушетии — 31.

https://ria.ru/20230123/salon-1846727554.html

ненецкий автономный округ

россия

байконур (город)

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ненецкий автономный округ, россия, api, байконур (город)