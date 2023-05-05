https://ria.ru/20230505/zaderzhanie-1869933851.html

В Воронеже задержали подозреваемого в нападении на девочку в подъезде

В Воронеже задержали подозреваемого в нападении на девочку в подъезде - РИА Новости, 05.05.2023

В Воронеже задержали подозреваемого в нападении на девочку в подъезде

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на девочку-подростка в подъезде дома в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель следственного управления РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:59

2023-05-05T14:59

2023-05-05T14:59

воронеж

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

дети

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ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на девочку-подростка в подъезде дома в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону. Информация о происшествии появилась в пятницу утром в телеграм-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и в других местных каналах. Со ссылкой на опубликованную ориентировку сообщалось о розыске мужчины, который 3 мая во второй половине дня напал в подъезде жилого дома на улице Кривошеина в Воронеже на несовершеннолетнюю. По факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 17-летней девочки было возбуждено уголовное дело. "Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержан подозреваемый... При проведении опознания потерпевшая уверенно опознала подозреваемого как лицо, совершившее в отношении нее преступление", - сообщил представитель следствия. По его словам, 39-летний мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Статья о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869712085.html

https://ria.ru/20230426/novosibirsk-1867769943.html

воронеж

россия

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

воронеж, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, дети