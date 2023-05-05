https://ria.ru/20230505/zaderzhanie-1869917536.html
Житель Словакии в гидрокостюме приплыл в Россию из Эстонии
Житель Словакии в гидрокостюме приплыл в Россию из Эстонии - РИА Новости, 05.05.2023
Житель Словакии в гидрокостюме приплыл в Россию из Эстонии
Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь незаконно пересек границу РФ со стороны... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:00
2023-05-05T14:00
2023-05-05T14:06
происшествия
ленинградская область
словакия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь незаконно пересек границу РФ со стороны Эстонии, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отмечается, что нарушителя задержали 1 мая на берегу реки Нарва в непосредственной близости от государственной границы России. По факту нарушения госграницы проинформирована эстонская сторона. В отношении мужчины 3 мая была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что за нарушение законодательства РФ в пограничной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
https://ria.ru/20210829/rossiyanin-1747702389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, словакия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ленинградская область, Словакия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Словакии в гидрокостюме приплыл в Россию из Эстонии
Жителя Словакии, в гидрокостюме приплывшего в Россию из Эстонии, арестовали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь незаконно пересек границу РФ со стороны Эстонии, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что нарушителя задержали 1 мая на берегу реки Нарва в непосредственной близости от государственной границы России. По факту нарушения госграницы проинформирована эстонская сторона.
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"В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Словацкой Республики. Государственную границу незаконно пересек вплавь в гидрокостюме. Личные вещи иностранец переместил в рюкзаке, используя плавательный круг", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины 3 мая была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что за нарушение законодательства РФ в пограничной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
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