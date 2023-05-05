https://ria.ru/20230505/zaderzhanie-1869917536.html

Житель Словакии в гидрокостюме приплыл в Россию из Эстонии

Житель Словакии в гидрокостюме приплыл в Россию из Эстонии - РИА Новости, 05.05.2023

Житель Словакии в гидрокостюме приплыл в Россию из Эстонии

Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь незаконно пересек границу РФ со стороны... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:00

2023-05-05T14:00

2023-05-05T14:06

происшествия

ленинградская область

словакия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь незаконно пересек границу РФ со стороны Эстонии, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отмечается, что нарушителя задержали 1 мая на берегу реки Нарва в непосредственной близости от государственной границы России. По факту нарушения госграницы проинформирована эстонская сторона. В отношении мужчины 3 мая была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что за нарушение законодательства РФ в пограничной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

https://ria.ru/20210829/rossiyanin-1747702389.html

ленинградская область

словакия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, словакия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)