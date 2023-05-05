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Число вакансий в сфере IT на "Авито Работе" выросло на 51 процент
Число вакансий в сфере IT на "Авито Работе" выросло на 51 процент - РИА Новости, 05.05.2023
Число вакансий в сфере IT на "Авито Работе" выросло на 51 процент
Число вакансий в сфере "IT, интернет, телеком" на платформе "Авито Работа" в первом квартале 2023 года выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T04:05
2023-05-05T04:05
2023-05-05T04:05
технологии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число вакансий в сфере "IT, интернет, телеком" на платформе "Авито Работа" в первом квартале 2023 года выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости управляющий директор платформы Артем Кумпель. Он добавил, что по сравнению с четвертым кварталом прошлого года рост составил 26%. На начало мая текущего года соискателям на платформе были доступны 44 тысячи предложений в IT-сфере. При этом в число наиболее востребованных специалистов входят инженеры, системные администраторы, программисты и техники. Кумпель также отметил, что спрос на IT-кадры превышает предложение на российском рынке "уже много лет".
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технологии
Число вакансий в сфере IT на "Авито Работе" выросло на 51 процент
Глава "Авито Работа" Кумпель: число вакансий в сфере IT на платформе выросло на 51 процент
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число вакансий в сфере "IT, интернет, телеком" на платформе "Авито Работа" в первом квартале 2023 года выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости управляющий директор платформы Артем Кумпель.
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"По итогам первого квартала 2023 года количество вакансий в сфере "IT, интернет, телеком" на "Авито Работе" выросло на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сказал Кумпель.
Он добавил, что по сравнению с четвертым кварталом прошлого года рост составил 26%. На начало мая текущего года соискателям на платформе были доступны 44 тысячи предложений в IT-сфере.
При этом в число наиболее востребованных специалистов входят инженеры, системные администраторы, программисты и техники. Кумпель также отметил, что спрос на IT-кадры превышает предложение на российском рынке "уже много лет".
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