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Александр Дрозденко провел открытый урок для школьников - РИА Новости, 05.05.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
15:10 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/urok-1869935176.html
Александр Дрозденко провел открытый урок для школьников
Александр Дрозденко провел открытый урок для школьников - РИА Новости, 05.05.2023
Александр Дрозденко провел открытый урок для школьников
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил со школьниками в ходе открытого урока ключевые события Великой Отечественной войны, значение... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:10
2023-05-05T15:10
ленинградская область
александр дрозденко
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил со школьниками в ходе открытого урока ключевые события Великой Отечественной войны, значение легендарной акции "Бессмертный полк" и новую историческую реальность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Открытый урок, посвященный "Бессмертному полку", в рамках циклов внеурочных занятий "Разговоры о важном" для ленинградских школьников губернатор провел в Муринском центре образования N2. В уроке приняли участие ученики 6-9 классов. На встречу глава региона и ребята пришли с портретами своих родных — участников Великой Отечественной. В открытом диалоге они рассказали о своих героях, о том, как сохраняют память о близких в их семьях.Никто не забыт и ничто не забыто"Для меня, как для любого жителя России, для любого, кто родился и жил в СССР, "Бессмертный полк" — это дань памяти и уважения героям своей семьи. Кто встал на защиту Родины, не жалея своих жизней, отдавая все, что было. Кто-то бился за победу на фронте, кто-то за эту победу боролся в тылу, кто-то в блокадном Ленинграде, кто-то в партизанских отрядах, кто-то оказался в концентрационном лагере или был угнан в фашистское рабство. Сегодня 9 мая — это самый важный и самый главный народный праздник нашей страны. Память о Великой Победе — генетическая, она проходит через все поколения", — сказал школьникам Дрозденко.Губернатор подчеркнул, что 2023 год стал непростым для всех, поэтому из соображений безопасности в Ленинградской области не будет традиционного шествия "Бессмертного полка". Однако взамен было решено провести большое количество мероприятий и акций, связанных с этой важной акцией, и одно из них — уроки из цикла "Разговоры о важном"."Я попросил, чтобы мои коллеги, ветераны, известные жители Ленинградской области и лидеры общественного мнения приходили в школы, классы и проводили открытые уроки. У нас есть о чем рассказать друг другу", - отметил глава региона, подчеркнув важность сохранения памяти об истории Великой Отечественной войны."Наши деды и прадеды встали на защиту Родины и были готовы умереть ради Победы, мы — должны быть достойны их подвига", — подчеркнул губернатор.Во время открытого урока Дрозденко также обсудил со школьниками ключевые события Великой Отечественной войны и причины стремления Запада переписать историю в наши дни.Посвящается победеПомимо лекций для подрастающего поколения, в области в этом году подготовлена большая программа, посвященная 78-й годовщине Великой Победы. Как рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, первой стартовала ежегодная Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская лента". Так, 110 тысяч символов Победы раздают региональные участники движения "Волонтёры Победы" на улицах, площадях и скверах городов, а также у мемориалов и братских воинских захоронений.В области также проходит Всероссийская акция #ОкнаПобеды."Чтобы присоединиться к Всероссийской акции #ОкнаПобеды жителям Ленинградской области необходимо украсить окна своих домов, мест учебы, работы или досуга тематическими рисунками и изображениями, которые посвящены Дню Победы и поддержке бойцов, принимающих участие в специальной военной операции", – отметили в пресс-службе областной администрации.Кроме того, в память о погибших в Великую Отечественную войну в регионе традиционно пройдет Международная акция "Сад Памяти", которую проводят участники движения "Волонтеры Победы". Все точки проведения акции размещены на сайте акции садпамяти2023.рф."Любой желающий может принять участие в акции "Бессмертный автополк" и разместить портрет своего героя на окнах автомобиля или временно заменить аватар на своей странице в социальной сети ВКонтакте и Одноклассники на портрет героя, боровшегося с фашизмом в годы Великой Отечественной войны", – отметили в пресс-службе.А в рамках акции "Герои с нами" жители области могут напечатать потрет своего героя на футболке и надеть ее в День Победы. Свое фото в футболке с портретом героя можно выложить в социальных сетях с хэштегом #героиснами, добавили в пресс-службе.В День Победы ежегодная акция "Бессмертный полк" пройдет в режиме онлайн. Фото героев войны можно загрузить на сайт moypolk.ru и 9 мая они будут показаны на сайте moypolk.ru и телеканале ЛенТВ24.В свою очередь, в 21:00 в Ленинградской области пройдет акция "Свеча Победы", во время которой все желающие смогут зажечь свечи и выставить их на подоконники домов или выйти с зажженным символом памяти на центральные площади, улицы и набережные своих населенных пунктов.
https://ria.ru/20230413/sazhentsy-1864974598.html
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александр дрозденко, великая отечественная война (1941-1945)
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Великая Отечественная война (1941-1945)

Александр Дрозденко провел открытый урок для школьников

© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытом уроке, посвященном "Бессмертному полку" в Муринском центре образования №2
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытом уроке, посвященном Бессмертному полку в Муринском центре образования №2 - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытом уроке, посвященном "Бессмертному полку" в Муринском центре образования №2
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил со школьниками в ходе открытого урока ключевые события Великой Отечественной войны, значение легендарной акции "Бессмертный полк" и новую историческую реальность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Открытый урок, посвященный "Бессмертному полку", в рамках циклов внеурочных занятий "Разговоры о важном" для ленинградских школьников губернатор провел в Муринском центре образования N2. В уроке приняли участие ученики 6-9 классов. На встречу глава региона и ребята пришли с портретами своих родных — участников Великой Отечественной. В открытом диалоге они рассказали о своих героях, о том, как сохраняют память о близких в их семьях.
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Никто не забыт и ничто не забыто

"Для меня, как для любого жителя России, для любого, кто родился и жил в СССР, "Бессмертный полк" — это дань памяти и уважения героям своей семьи. Кто встал на защиту Родины, не жалея своих жизней, отдавая все, что было. Кто-то бился за победу на фронте, кто-то за эту победу боролся в тылу, кто-то в блокадном Ленинграде, кто-то в партизанских отрядах, кто-то оказался в концентрационном лагере или был угнан в фашистское рабство. Сегодня 9 мая — это самый важный и самый главный народный праздник нашей страны. Память о Великой Победе — генетическая, она проходит через все поколения", — сказал школьникам Дрозденко.
Губернатор подчеркнул, что 2023 год стал непростым для всех, поэтому из соображений безопасности в Ленинградской области не будет традиционного шествия "Бессмертного полка". Однако взамен было решено провести большое количество мероприятий и акций, связанных с этой важной акцией, и одно из них — уроки из цикла "Разговоры о важном".
"Я попросил, чтобы мои коллеги, ветераны, известные жители Ленинградской области и лидеры общественного мнения приходили в школы, классы и проводили открытые уроки. У нас есть о чем рассказать друг другу", - отметил глава региона, подчеркнув важность сохранения памяти об истории Великой Отечественной войны.
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"Наши деды и прадеды встали на защиту Родины и были готовы умереть ради Победы, мы — должны быть достойны их подвига", — подчеркнул губернатор.
Во время открытого урока Дрозденко также обсудил со школьниками ключевые события Великой Отечественной войны и причины стремления Запада переписать историю в наши дни.

Посвящается победе

Помимо лекций для подрастающего поколения, в области в этом году подготовлена большая программа, посвященная 78-й годовщине Великой Победы. Как рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, первой стартовала ежегодная Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская лента". Так, 110 тысяч символов Победы раздают региональные участники движения "Волонтёры Победы" на улицах, площадях и скверах городов, а также у мемориалов и братских воинских захоронений.
В области также проходит Всероссийская акция #ОкнаПобеды.
"Чтобы присоединиться к Всероссийской акции #ОкнаПобеды жителям Ленинградской области необходимо украсить окна своих домов, мест учебы, работы или досуга тематическими рисунками и изображениями, которые посвящены Дню Победы и поддержке бойцов, принимающих участие в специальной военной операции", – отметили в пресс-службе областной администрации.
Кроме того, в память о погибших в Великую Отечественную войну в регионе традиционно пройдет Международная акция "Сад Памяти", которую проводят участники движения "Волонтеры Победы". Все точки проведения акции размещены на сайте акции садпамяти2023.рф.
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"Любой желающий может принять участие в акции "Бессмертный автополк" и разместить портрет своего героя на окнах автомобиля или временно заменить аватар на своей странице в социальной сети ВКонтакте и Одноклассники на портрет героя, боровшегося с фашизмом в годы Великой Отечественной войны", – отметили в пресс-службе.
А в рамках акции "Герои с нами" жители области могут напечатать потрет своего героя на футболке и надеть ее в День Победы. Свое фото в футболке с портретом героя можно выложить в социальных сетях с хэштегом #героиснами, добавили в пресс-службе.
В День Победы ежегодная акция "Бессмертный полк" пройдет в режиме онлайн. Фото героев войны можно загрузить на сайт moypolk.ru и 9 мая они будут показаны на сайте moypolk.ru и телеканале ЛенТВ24.
В свою очередь, в 21:00 в Ленинградской области пройдет акция "Свеча Победы", во время которой все желающие смогут зажечь свечи и выставить их на подоконники домов или выйти с зажженным символом памяти на центральные площади, улицы и набережные своих населенных пунктов.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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