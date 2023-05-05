https://ria.ru/20230505/ukraina-1870082663.html
Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины
Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины - РИА Новости, 05.05.2023
Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T23:21
2023-05-05T23:21
2023-05-05T23:21
экономика
украина
владимир зеленский
blackrock
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. "Детали создания инвестиционного фонда по восстановлению экономики Украины проговорили во время встречи с руководством крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock. Основная цель создания фонда - привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов на Украине", - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского. По его мнению, создание такого фонда будет "мощным сигналом" по усилению инвестиционного климата.
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экономика, украина, владимир зеленский, blackrock, в мире
Экономика, Украина, Владимир Зеленский, BlackRock, В мире
Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины
Зеленский обсудил создание фонда восстановления Украины с американской компанией BlackRock