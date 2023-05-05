https://ria.ru/20230505/ukraina-1870082663.html

Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины

Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины - РИА Новости, 05.05.2023

Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины

Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T23:21

2023-05-05T23:21

2023-05-05T23:21

экономика

украина

владимир зеленский

blackrock

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. "Детали создания инвестиционного фонда по восстановлению экономики Украины проговорили во время встречи с руководством крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock. Основная цель создания фонда - привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов на Украине", - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского. По его мнению, создание такого фонда будет "мощным сигналом" по усилению инвестиционного климата.

https://ria.ru/20230505/bezhentsy-1870079644.html

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экономика, украина, владимир зеленский, blackrock, в мире