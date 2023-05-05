Рейтинг@Mail.ru
Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/ukraina-1870082663.html
Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины
Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины - РИА Новости, 05.05.2023
Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T23:21
2023-05-05T23:21
экономика
украина
владимир зеленский
blackrock
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_0:150:3126:1908_1920x0_80_0_0_95563e66b0db941abf89927679cda470.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. "Детали создания инвестиционного фонда по восстановлению экономики Украины проговорили во время встречи с руководством крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock. Основная цель создания фонда - привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов на Украине", - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского. По его мнению, создание такого фонда будет "мощным сигналом" по усилению инвестиционного климата.
https://ria.ru/20230505/bezhentsy-1870079644.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_7d2dcb7de2bf7db35498c86cb679409c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, владимир зеленский, blackrock, в мире
Экономика, Украина, Владимир Зеленский, BlackRock, В мире
Зеленский планирует создать фонд восстановления Украины

Зеленский обсудил создание фонда восстановления Украины с американской компанией BlackRock

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны.
"Детали создания инвестиционного фонда по восстановлению экономики Украины проговорили во время встречи с руководством крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock. Основная цель создания фонда - привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов на Украине", - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.
По его мнению, создание такого фонда будет "мощным сигналом" по усилению инвестиционного климата.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев
Вчера, 22:41
 
ЭкономикаУкраинаВладимир ЗеленскийBlackRockВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала