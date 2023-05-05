https://ria.ru/20230505/ukraina-1869935578.html
На Украине несколько регионов частично остались без света
На Украине несколько регионов частично остались без света - РИА Новости, 05.05.2023
На Украине несколько регионов частично остались без света
Несколько украинских регионов, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей частично остались без электроснабжения после артиллерийских РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:03
2023-05-05T15:03
2023-05-05T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Несколько украинских регионов, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей частично остались без электроснабжения после артиллерийских ударов, сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале. Частично обесточены Сумская, Черниговская, Харьковская области Украины, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей.В Ирпенском районе Киевской области из-за технологических нарушений без электричества остаются более 18 тысяч абонентов. Ремонтные бригады работают там, где это безопасно, заключили в Минэнерго.Воздушную тревогу в пятницу объявляли в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Позже компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении электростанций и сетей областных распределительных компаний на подконтрольных Киеву территориях ДНР и части Херсонской области.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
На Украине несколько регионов частично остались без света
Минэнерго Украины: Киевская область и еще семь регионов остались без света