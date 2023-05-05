https://ria.ru/20230505/ukraina-1869935578.html

На Украине несколько регионов частично остались без света

На Украине несколько регионов частично остались без света - РИА Новости, 05.05.2023

На Украине несколько регионов частично остались без света

Несколько украинских регионов, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей частично остались без электроснабжения после артиллерийских РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:03

2023-05-05T15:03

2023-05-05T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Несколько украинских регионов, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей частично остались без электроснабжения после артиллерийских ударов, сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале. Частично обесточены Сумская, Черниговская, Харьковская области Украины, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей.В Ирпенском районе Киевской области из-за технологических нарушений без электричества остаются более 18 тысяч абонентов. Ремонтные бригады работают там, где это безопасно, заключили в Минэнерго.Воздушную тревогу в пятницу объявляли в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Позже компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении электростанций и сетей областных распределительных компаний на подконтрольных Киеву территориях ДНР и части Херсонской области.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго