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Учителем года Москвы стал преподаватель русского языка и литературы
Учителем года Москвы стал преподаватель русского языка и литературы - РИА Новости, 05.05.2023
Учителем года Москвы стал преподаватель русского языка и литературы
В Москве определили учителя года, осенью он представит столицу на Всероссийском конкурсе "Учитель года России — 2023", написал в своем телеграм-канале мэр... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:20
2023-05-05T15:20
2023-05-05T16:03
год педагога и наставника
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Москве определили учителя года, осенью он представит столицу на Всероссийском конкурсе "Учитель года России — 2023", написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Учителем года Москвы стал Сергей Валюгин, преподаватель русского языка и литературы из ГБОУ Школа имени Достоевского. Осенью он представит столицу на Всероссийском конкурсе "Учитель года России — 2023"", - написал Собянин. Он отметил, что победитель разработал методику под названием "Шестое чувство", благодаря которой ученики начинают лучше понимать произведения литературы, так как дополнительно изучают их исторический, биографический контекст и другие работы писателя. "За победу в этой номинации боролись 345 человек, в суперфинал вышли восемь. Конкурсанты провели с учениками классные часы и обсудили с ними вопросы выбора профессии, сохранения культурного наследия и проблемы экологии", - написал Собянин. -0-
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сергей собянин, москва, социальный навигатор, образование, образование - общество, сн_образование, общество
Год педагога и наставника, Сергей Собянин, Москва, Социальный навигатор, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Общество
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Москве определили учителя года, осенью он представит столицу на Всероссийском конкурсе "Учитель года России — 2023", написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Учителем года Москвы стал Сергей Валюгин, преподаватель русского языка и литературы из ГБОУ Школа имени Достоевского. Осенью он представит столицу на Всероссийском конкурсе "Учитель года России — 2023"", - написал Собянин.
Он отметил, что победитель разработал методику под названием "Шестое чувство", благодаря которой ученики начинают лучше понимать произведения литературы, так как дополнительно изучают их исторический, биографический контекст и другие работы писателя.
"За победу в этой номинации боролись 345 человек, в суперфинал вышли восемь. Конкурсанты провели с учениками классные часы и обсудили с ними вопросы выбора профессии, сохранения культурного наследия и проблемы экологии", - написал Собянин. -0-