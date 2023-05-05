https://ria.ru/20230505/trevoga-1869984162.html

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2023

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:10

2023-05-05T17:10

2023-05-05T17:14

специальная военная операция на украине

киев

киевская область

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревога в Киеве и Киевской области была объявлена в 17.05 (совпадает с мск).Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в нескольких областях на севере, востоке и юге Украины, Согласно онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, частях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

киев

киевская область

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киев, киевская область, вооруженные силы рф, украина