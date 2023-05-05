https://ria.ru/20230505/tigritsa-1869809731.html
Опубликовано видео с впервые ставшей мамой приморской тигрицей
Опубликовано видео с впервые ставшей мамой приморской тигрицей - РИА Новости, 05.05.2023
Опубликовано видео с впервые ставшей мамой приморской тигрицей
Амурская тигрица по имени Северина, которая недавно обосновалась на прибрежной территории Сихотэ-Алинского заповедника, вместе с котенком попала на видео,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T03:31
2023-05-05T03:31
2023-05-05T16:11
россия
японское море
приморский край
светлана сутырина
юнеско
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Амурская тигрица по имени Северина, которая недавно обосновалась на прибрежной территории Сихотэ-Алинского заповедника, вместе с котенком попала на видео, сообщает центр "Амурский тигр". "Первое подтверждение тому, что в заповеднике тигриное пополнение, специалисты получили, обнаружив на побережье следы взрослой самки с котенком, а уже чуть позже удалось получить и первые кадры полосатой семьи. Тигриц с потомством на территории урочища Благодатное, где поселилась Северина с тигренком, не отмечали более десяти лет", — говорится в публикации. Тигрице около четырех лет, а ее котенку примерно шесть месяцев. У молодой матери это первый детеныш, отмечают ученые. Как рассказывала РИА Новости директор заповедника Светлана Сутырина, на прибрежной части охраняемой территории несколько лет тигры не жили, только иногда туда заходил самец. В 2021 году там появилась новая самка, которая и стала хозяйкой урочища Благодатное, где проходят три туристических маршрута."Урочище Благодатное — настоящий рай для тигров. Здесь самая высокая плотность популяций копытных животных в заповеднике, а зимой на побережье Японского моря высота снежного покрова намного меньше, чем в центральной части заповедника. Это идеальные условия для выращивания тигрят. Тем более для молодой тигрицы, которая в первый раз стала мамой", — приводятся в сообщении слова Сутыриной. Она отметила, что, судя по следам, молодой отец регулярно навещает семейство, но совместных кадров на фотоловушках пока не обнаружилось. Самец, ровесник Северины, поселился на Благодатном одновременно с ней. Осенью сотрудники заповедника фиксировали перекличку двух животных и совместные прогулки. Сейчас тигренок сопровождает мать во время обхода территории и активно изучает участок. В возрасте полутора-двух лет он сможет самостоятельно охотиться. По словам специалистов, появление котенка не помешает открытию нового туристического сезона. Все экскурсии в заповеднике проходят в организованных группах в сопровождении гидов-экскурсоводов. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник, включенный в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России он обитает на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По результатам сплошного учета сейчас в России насчитывается порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230407/tigr-1863641831.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, японское море, приморский край, светлана сутырина, юнеско
Россия, Японское море, Приморский край, Светлана Сутырина, ЮНЕСКО, Хорошие новости
Опубликовано видео с впервые ставшей мамой приморской тигрицей
Занявшая туристическое побережье на севере Приморья тигрица Северина впервые стала мамой
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости.
Амурская тигрица по имени Северина, которая недавно обосновалась на прибрежной территории Сихотэ-Алинского заповедника, вместе с котенком попала на видео, сообщает
центр "Амурский тигр".
"Первое подтверждение тому, что в заповеднике тигриное пополнение, специалисты получили, обнаружив на побережье следы взрослой самки с котенком, а уже чуть позже удалось получить и первые кадры полосатой семьи. Тигриц с потомством на территории урочища Благодатное, где поселилась Северина с тигренком, не отмечали более десяти лет", — говорится в публикации.
Тигрице около четырех лет, а ее котенку примерно шесть месяцев. У молодой матери это первый детеныш, отмечают ученые.
Как рассказывала РИА Новости директор заповедника Светлана Сутырина
, на прибрежной части охраняемой территории несколько лет тигры не жили, только иногда туда заходил самец. В 2021 году там появилась новая самка, которая и стала хозяйкой урочища Благодатное, где проходят три туристических маршрута.
"Урочище Благодатное — настоящий рай для тигров. Здесь самая высокая плотность популяций копытных животных в заповеднике, а зимой на побережье Японского моря
высота снежного покрова намного меньше, чем в центральной части заповедника. Это идеальные условия для выращивания тигрят. Тем более для молодой тигрицы, которая в первый раз стала мамой", — приводятся в сообщении слова Сутыриной.
Она отметила, что, судя по следам, молодой отец регулярно навещает семейство, но совместных кадров на фотоловушках пока не обнаружилось. Самец, ровесник Северины, поселился на Благодатном одновременно с ней. Осенью сотрудники заповедника фиксировали перекличку двух животных и совместные прогулки.
Эксперт объяснил видео, на котором тигр в Приморье переплыл реку
Сейчас тигренок сопровождает мать во время обхода территории и активно изучает участок. В возрасте полутора-двух лет он сможет самостоятельно охотиться. По словам специалистов, появление котенка не помешает открытию нового туристического сезона. Все экскурсии в заповеднике проходят в организованных группах в сопровождении гидов-экскурсоводов.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник, включенный в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
, расположен на территории трех районов Приморского края
: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России
он обитает на территории Приморского и Хабаровского краев
, Амурской
и Еврейской автономной областей
. По результатам сплошного учета сейчас в России насчитывается порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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