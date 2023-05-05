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Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук доставили в суд в Москве - РИА Новости, 05.05.2023
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14:32 05.05.2023 (обновлено: 14:39 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/sud-1869926754.html
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук доставили в суд в Москве
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук доставили в суд в Москве - РИА Новости, 05.05.2023
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук доставили в суд в Москве
Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук доставили в Замоскворецкий суд Москвы, где сегодня им изберут меру пресечения, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:32
2023-05-05T14:39
москва
происшествия
россия
терроризм
культура
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук доставили в Замоскворецкий суд Москвы, где сегодня им изберут меру пресечения, сообщили РИА Новости в суде."Беркович и Петрийчук доставлены в суд", - рассказал собеседник агентства.По данным защиты, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета).Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости в четверг, что против Беркович в Москве возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. До этого мать режиссера Елена Эфрос сообщила, что в ее квартиру в Петербурге пришли с обыском в рамках возбужденного в отношении дочери дела об оправдании терроризма. По словам женщины, дело завели из-за спектакля "Финист Ясный Сокол".Этот спектакль Беркович поставила в Москве по пьесе Светланы Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html
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москва, происшествия, россия, терроризм, культура
Москва, Происшествия, Россия, Терроризм, Культура
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук доставили в суд в Москве

Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук доставили в Замоскворецкий суд Москвы

© РИА Новости / Мария ГусароваВход в Замоскворецкий районный суд города Москвы
Вход в Замоскворецкий районный суд города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Мария Гусарова
Вход в Замоскворецкий районный суд города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук доставили в Замоскворецкий суд Москвы, где сегодня им изберут меру пресечения, сообщили РИА Новости в суде.
"Беркович и Петрийчук доставлены в суд", - рассказал собеседник агентства.
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
3 мая, 18:01
По данным защиты, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета).
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости в четверг, что против Беркович в Москве возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. До этого мать режиссера Елена Эфрос сообщила, что в ее квартиру в Петербурге пришли с обыском в рамках возбужденного в отношении дочери дела об оправдании терроризма. По словам женщины, дело завели из-за спектакля "Финист Ясный Сокол".
Этот спектакль Беркович поставила в Москве по пьесе Светланы Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
Мария Меньшикова - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Журналистку DOXA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник
21 апреля, 13:22
 
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