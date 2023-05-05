https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869885481.html

Клинтон заявил, что еще в 2011 году понимал, что СВО — вопрос времени

Клинтон заявил, что еще в 2011 году понимал, что СВО — вопрос времени - РИА Новости, 05.05.2023

Клинтон заявил, что еще в 2011 году понимал, что СВО — вопрос времени

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что уже в 2011 году после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе полагал, что российская специальная РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:18

2023-05-05T12:18

2023-05-05T17:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что уже в 2011 году после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе полагал, что российская специальная военная операция на Украине является "лишь вопросом времени". Клинтон утверждает, что в ходе разговора Путин заявил ему, что не поддерживает Будапештский меморандум, который подразумевает отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. "Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с (экс-главой РФ) Борисом Ельциным… Он сказал "Я не согласен с этим и этого не поддерживаю, я им не связан", и с того дня я понимал, что это лишь вопрос времени", - рассказал Клинтон, его слова приводит газета Financial Times. Однако Клинтон не объяснил, о каких именно положениях документа говорил тогда Владимир Путин. На пресс-конференции в марте 2014 года Владимир Путин заявлял, что после захвата власти в Киеве на территории возникало новое государство, с "которым мы никаких обязывающих документов не подписывали". Бывший президент США призвал Запад усилить поддержку Украины, в противном случае, по его мнению, ситуация может "придать смелости" не только России в конфликте на Украине, но также и Китаю в вопросе противодействия Тайваню. Его супруга и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон в свою очередь считает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы отложил планы по действиям против Тайваня из-за ситуации на Украине. "Си это видел. И думаю, перед российским вторжением был большой шанс того, что он бы двинулся против Тайваня в течение двух-трех лет. Думаю, что график был сдвинут", - добавила она. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В феврале прошлого года Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Тогда он сказал, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает". После этого президент России заявлял, что "мы услышали" слова Зеленского. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в прошлом году заявлял, что Киев долгие годы не соблюдал "будапештские обязательства", он также говорил о том, что США и их партнеры не соблюдали Будапештский меморандум, бесцеремонно вмешиваясь в дела Украины и пренебрегая ее суверенитетом.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html

https://ria.ru/20221018/memorandum-1825000948.html

https://ria.ru/20220928/ukraina-1820052689.html

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Кирилл Волков

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