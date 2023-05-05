https://ria.ru/20230505/shoygu-1869971281.html

Шойгу проинспектировал готовность военной техники для спецоперации

Шойгу проинспектировал готовность военной техники для спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023

Шойгу проинспектировал готовность военной техники для спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ и проверил готовность военной техники, которую задействуют в зоне спецоперации, сообщило российское... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:38

2023-05-05T16:38

2023-05-05T17:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

южный военный округ

сергей шойгу

армия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ и проверил готовность военной техники, которую задействуют в зоне спецоперации, сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале."Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения Вооруженных сил в районы проведения специальной военной операции, к выполнению задач по предназначению", — говорится в заявлении.Новый замглавы Минобороны генерал-полковник Алексей Кузьменков, отвечающий за материально-техническое обеспечение войск, представил министру недавно поступившие партии современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения армии.Как уточнили в военном ведомстве, Шойгу также проинспектировал базы хранения и ремонта вооружений, выведенных из районов боевых действий."Генерал-полковник Кузьменков доложил, что ремонтными подразделениями Вооруженных сил совместно с бригадами предприятий российского ОПК за счет организации круглосуточной работы количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум", — заявили в министерстве. Там добавили, что восстановленные боевые машины сразу направляют в российские подразделения в районах спецоперации.Отмечается, что Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны и командующих группировок по нынешней обстановке и планы дальнейших действий. По итогам проверки он поручил Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного обеспечения армии в зоне СВО всем необходимым.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html

https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869166580.html

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Шойгу проинспектировал готовность техники в ЮВО и поставил задачу контроля снабжение войск Шойгу проинспектировал готовность техники в ЮВО и поставил задачу контроля снабжение войск 2023-05-05T16:38 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, южный военный округ, сергей шойгу, армия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф