https://ria.ru/20230505/shoygu-1869971281.html
Шойгу проинспектировал готовность военной техники для спецоперации
Шойгу проинспектировал готовность военной техники для спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Шойгу проинспектировал готовность военной техники для спецоперации
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ и проверил готовность военной техники, которую задействуют в зоне спецоперации, сообщило российское... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:38
2023-05-05T16:38
2023-05-05T17:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
южный военный округ
сергей шойгу
армия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ и проверил готовность военной техники, которую задействуют в зоне спецоперации, сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале."Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения Вооруженных сил в районы проведения специальной военной операции, к выполнению задач по предназначению", — говорится в заявлении.Новый замглавы Минобороны генерал-полковник Алексей Кузьменков, отвечающий за материально-техническое обеспечение войск, представил министру недавно поступившие партии современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения армии.Как уточнили в военном ведомстве, Шойгу также проинспектировал базы хранения и ремонта вооружений, выведенных из районов боевых действий."Генерал-полковник Кузьменков доложил, что ремонтными подразделениями Вооруженных сил совместно с бригадами предприятий российского ОПК за счет организации круглосуточной работы количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум", — заявили в министерстве. Там добавили, что восстановленные боевые машины сразу направляют в российские подразделения в районах спецоперации.Отмечается, что Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны и командующих группировок по нынешней обстановке и планы дальнейших действий. По итогам проверки он поручил Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного обеспечения армии в зоне СВО всем необходимым.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
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Шойгу проинспектировал готовность техники в ЮВО и поставил задачу контроля снабжение войск
Шойгу проинспектировал готовность техники в ЮВО и поставил задачу контроля снабжение войск
2023-05-05T16:38
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, южный военный округ, сергей шойгу, армия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Южный военный округ, Сергей Шойгу, Армия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу проинспектировал готовность военной техники для спецоперации
Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность техники для отправки в зону СВО
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ и проверил готовность военной техники, которую задействуют в зоне спецоперации, сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале
.
"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения Вооруженных сил в районы проведения специальной военной операции, к выполнению задач по предназначению", — говорится в заявлении.
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Новый замглавы Минобороны генерал-полковник Алексей Кузьменков, отвечающий за материально-техническое обеспечение войск, представил министру недавно поступившие партии современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения армии.
Как уточнили в военном ведомстве, Шойгу также проинспектировал базы хранения и ремонта вооружений, выведенных из районов боевых действий.
"Генерал-полковник Кузьменков доложил, что ремонтными подразделениями Вооруженных сил совместно с бригадами предприятий российского ОПК за счет организации круглосуточной работы количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум", — заявили в министерстве.
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Там добавили, что восстановленные боевые машины сразу направляют в российские подразделения в районах спецоперации.
Отмечается, что Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны и командующих группировок по нынешней обстановке и планы дальнейших действий. По итогам проверки он поручил Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного обеспечения армии в зоне СВО всем необходимым.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине