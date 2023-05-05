https://ria.ru/20230505/shkola-1870066909.html

Проект "Билет в будущее" создал профориентационную игру для школьников

Проект "Билет в будущее" создал профориентационную игру для школьников - РИА Новости, 05.05.2023

Проект "Билет в будущее" создал профориентационную игру для школьников

Профориентационный проект "Билет в будущее" создал онлайн-игру для школьников "Профиград", с момента открытия проект принял более 16 тысяч участников, сообщили... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:45

2023-05-05T20:45

2023-05-05T20:45

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Профориентационный проект "Билет в будущее" создал онлайн-игру для школьников "Профиград", с момента открытия проект принял более 16 тысяч участников, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Билет в будущее". "Спланировать путешествие, вырастить урожай, построить новую школу и даже взять деньги в банке на развитие районов можно в онлайн-городе "Профиград". Новую точку на виртуальной карте страны специально для школьников создал федеральный проект "Билет в будущее". "Профиград" - первый профориентационный онлайн-город в России, где мечты становятся профессиями. С момента открытия он принял более 16 000 участников", - говорится в сообщении. Добавляется, что "Профиград" - это привычная игровая среда для детей, где система им уже понятна, школьники участвуют в формировании игрового пространства, могут изучить более 400 видов профессий в тематических кварталах "города" из каталога профессий, сейчас каталог дорабатывается и в будущем включит в себя до 900 профессий. В пресс-службе отметили, что сейчас в "Профиграде" девять районов, которые отражают ключевые направления экономики - от индустриального до аграрного, сейчас в "городе" строятся школы, завод, "Профибанк", больница и полицейский участок, а каждую неделю в "Профиграде" проходят новые задачи для жителей в форматах игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб. "Можно с уверенностью сказать, что "Профиград" претендует на звание первого подобного проекта, нацеленного на продвижение профориентации среди молодежи с использованием понятной и яркой игровой механики. Мы создаем онлайн-столицу профессий. Будем выбирать игровую валюту, придумаем профориентационные "читы", найдем толкового сити-менеджера, пригласим стать профиградцами известных людей и вместе с сотнями тысяч участников проекта "Билет в будущее" откроем для себя возможности нацпроекта "Образование", - подчеркнули в пресс-службе. Согласно сообщению, можно попробовать свои силы в роли менеджера по туризму, чтобы помочь молодой семье спланировать путешествие, или побывать на месте агронома и вырастить урожай, с помощью квестов, разного рода активностей, увлекательного цифрового контента школьники-горожане каждую неделю узнают об интересных направлениях, профессиях и их месте в системе идеального города. "Мы уверены, многие успешные взрослые в подростковом возрасте испытывали стресс от вопроса, кем они хотят стать в будущем. Да и само слово "профориентация" многих пугает своим научным звучанием. Мы предлагаем прежде, чем выбирать дело жизни, "в него поиграть". Это поможет преодолеть волнение и принять важное решение рационально", - заключили в проекте. По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Образование" в России реализуется проект ранней профориентации "Билет в будущее". В течение двух лет стремительного развития он показал значительный рост интереса школьников и родителей и охватил миллионы людей по всей стране. Промежуточным итогом работы проекта стало большое количество положительных отзывов и почти 700 000 детей, получивших свои рекомендации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование