https://ria.ru/20230505/reestr-1870073913.html

Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца года

Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца года - РИА Новости, 05.05.2023

Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило запустить единый реестр воинского учета до 31 декабря этого года, говорится в проекте... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:51

2023-05-05T21:51

2023-05-05T23:54

общество

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило запустить единый реестр воинского учета до 31 декабря этого года, говорится в проекте постановления на федеральном портале правовых актов.Согласно документу, создание реестра должно проходить в три этапа."Первый этап: со дня вступления в силу настоящего постановления ‎по 31 декабря 2023 года; б) II этап: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года; в) III этап: с 1 января 2025 года. 3.Установить, что: на I этапе мероприятий, предусмотренном пунктом 2 настоящего постановления, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечиваются создание Реестра воинского учета, а также апробация методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности его ведения и эксплуатации", — указывается в документе.Президент Владимир Путин 14 преля подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. На втором этапе, который пройдет с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, предполагается, что Минцифры введет реестр в эксплуатацию согласно всем требованиям. На третьем этапе - с 1 января 2025 года - министерство обороны РФ должно начать эксплуатацию реестра.Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 июля 2023 года.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.В свою очередь Министерство обороны РФ должно начать эксплуатацию реестра воинского учета с января 2025 года, соответствующий проект постановления опубликован на официальном интернет-портале правовых актов."III этап: с 1 января 2025 года. … на III этапе мероприятий, предусмотренном пунктом 2 настоящего постановления, Министерством обороны Российской Федерации обеспечивается формирование записей в Реестре воинского учета на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета, а также его дальнейшая эксплуатация в целях, установленных Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и настоящим постановлением", - говорится в проекте.

https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)