https://ria.ru/20230505/reestr-1870073913.html
Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца года
Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца года - РИА Новости, 05.05.2023
Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца года
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило запустить единый реестр воинского учета до 31 декабря этого года, говорится в проекте... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:51
2023-05-05T21:51
2023-05-05T23:54
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило запустить единый реестр воинского учета до 31 декабря этого года, говорится в проекте постановления на федеральном портале правовых актов.Согласно документу, создание реестра должно проходить в три этапа."Первый этап: со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 года; б) II этап: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года; в) III этап: с 1 января 2025 года. 3.Установить, что: на I этапе мероприятий, предусмотренном пунктом 2 настоящего постановления, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечиваются создание Реестра воинского учета, а также апробация методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности его ведения и эксплуатации", — указывается в документе.Президент Владимир Путин 14 преля подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. На втором этапе, который пройдет с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, предполагается, что Минцифры введет реестр в эксплуатацию согласно всем требованиям. На третьем этапе - с 1 января 2025 года - министерство обороны РФ должно начать эксплуатацию реестра.Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 июля 2023 года.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.В свою очередь Министерство обороны РФ должно начать эксплуатацию реестра воинского учета с января 2025 года, соответствующий проект постановления опубликован на официальном интернет-портале правовых актов."III этап: с 1 января 2025 года. … на III этапе мероприятий, предусмотренном пунктом 2 настоящего постановления, Министерством обороны Российской Федерации обеспечивается формирование записей в Реестре воинского учета на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета, а также его дальнейшая эксплуатация в целях, установленных Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и настоящим постановлением", - говорится в проекте.
https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html
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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца года
Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета и опробовать его до конца года
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило запустить единый реестр воинского учета до 31 декабря этого года, говорится в проекте постановления на федеральном портале правовых актов.
Согласно документу, создание реестра должно проходить в три этапа.
"Первый этап: со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 года; б) II этап: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года; в) III этап: с 1 января 2025 года. 3.Установить, что: на I этапе мероприятий, предусмотренном пунктом 2 настоящего постановления, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечиваются создание Реестра воинского учета, а также апробация методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности его ведения и эксплуатации", — указывается в документе.
Президент Владимир Путин 14 преля подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов.
На втором этапе, который пройдет с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, предполагается, что Минцифры введет реестр в эксплуатацию согласно всем требованиям. На третьем этапе - с 1 января 2025 года - министерство обороны РФ должно начать эксплуатацию реестра.
Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 июля 2023 года.
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова
, создание единой базы позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
В свою очередь Министерство обороны РФ должно начать эксплуатацию реестра воинского учета с января 2025 года, соответствующий проект постановления опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
"III этап: с 1 января 2025 года. … на III этапе мероприятий, предусмотренном пунктом 2 настоящего постановления, Министерством обороны Российской Федерации обеспечивается формирование записей в Реестре воинского учета на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета, а также его дальнейшая эксплуатация в целях, установленных Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и настоящим постановлением", - говорится в проекте.
В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета