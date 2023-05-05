https://ria.ru/20230505/putin-1869899757.html
Путин пригласил президента Таджикистана на День Победы в Москву
Путин пригласил президента Таджикистана на День Победы в Москву - РИА Новости, 05.05.2023
Путин пригласил президента Таджикистана на День Победы в Москву
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Москву для участия на мероприятиях,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:01
2023-05-05T13:01
2023-05-05T13:25
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владимир путин
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы таджикского государства."Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил Эмомали Рахмона посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Они также обменялись поздравлениями по случаю 78-й годовщины Победы", - сказал собеседник агентства.В ходе беседы главы двух государств отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений стратегического партнерства по всем направлениям взаимодействия. Была подтверждена готовность сторон к поступательному развитию связей в различных сферах сотрудничества. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, в том числе по обстановке на таджикско-афганской границе и обсудили график двухсторонних и многосторонних мероприятий на текущий год.
https://ria.ru/20230422/aktsiya-1867106612.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, афганистан, москва, владимир путин, эмомали рахмон, россия, в мире
Таджикистан, Афганистан, Москва, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия, В мире
Путин пригласил президента Таджикистана на День Победы в Москву
Путин пригласил президента Таджикистана Рахмона на День Победы в Москву
ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы таджикского государства.
"Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил Эмомали Рахмона посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Они также обменялись поздравлениями по случаю 78-й годовщины Победы", - сказал собеседник агентства.
В ходе беседы главы двух государств отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений стратегического партнерства по всем направлениям взаимодействия. Была подтверждена готовность сторон к поступательному развитию связей в различных сферах сотрудничества. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, в том числе по обстановке на таджикско-афганской границе и обсудили график двухсторонних и многосторонних мероприятий на текущий год.
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