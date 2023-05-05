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Названы необычные блюда, ради которых стоит поехать в путешествие по России

Названы необычные блюда, ради которых стоит поехать в путешествие по России - РИА Новости, 05.05.2023

Названы необычные блюда, ради которых стоит поехать в путешествие по России

Определены самые необычные блюда, для дегустации которых стоит отправиться в путешествие по России, сообщает Туту. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T06:46

2023-05-05T06:46

2023-05-05T06:46

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Определены самые необычные блюда, для дегустации которых стоит отправиться в путешествие по России, сообщает Туту.Эксперты онлайн-сервиса сформировали список на основе отзывов, оставленных участниками проекта "Медиаразведка". В 2022 году тревел-журналисты и блогеры побывали в 25 турах в 20 регионах страны. Оценки 86 ресторанам, кафе и барам дали более 150 экспертов.Пермский край, посикунчикиМясные пирожки посикунчики, по форме похожие на вареники или маленькие чебуреки, — символ кухни региона. Говорят, что смешное название появилось из-за того, что пирожок брызжет соком, когда откусываешь кусочек. Еще версия: мясо не пропускают через мясорубку, а мелко режут — секут. Пробовать посикунчики нужно с чесночным соусом или сметаной.Республика Татарстан, губадияГубадия — пирог, который подавали на свадьбах. Набор ингредиентов необычный: тесто, рис, яйца, изюм, татарский творог корт. Сладкое и сытное блюдо, с пиалой горячего татарского чая — самое то. Свердловская область, шаньгиНа Урале нужно пробовать не только пельмени, но и шаньги — несладкие лепешки без начинки. Сверху их смазывают разными ингредиентами, чаще картошкой, ягодами.Смоленская область, шумячский кулешШумячи — поселок на юго-западе Смоленской области, где до сих пор хранят рецепт блюда под названием "кулеш" — сытной похлебки с добавлением крупы и сала. Сейчас смоляне считают ее самым вкусным старинным блюдом региона. Ярославская область, ушноеК ушам это блюдо не имеет никакого отношения. Говорят, название произошло от слова "уха", которым раньше могли называть не только рыбные, но и мясные супы. Мясо, как правило, баранину, обжаривают со специями, режут морковь и лук. Потом тушат в горшочке, добавляя воду, пока бульон не станет наваристым. Калининградская область, клопсыВ Калининграде до сих пор помнят старый прусский рецепт кенигсбергских клопсов — мясных тефтелей, популярных в Германии и Швеции. Но местные — особенные, с густым сливочным соусом, добавлением анчоусов и каперсов. Подают их непременно с картофельным пюре или отварным картофелем.Дагестан, хинкалНастоящий путешественник не должен путать Красноярск с Краснодаром, Парагвай с Уругваем, а грузинские хинкали — с дагестанским хинкалом. Дагестанский хинкал — это кусочки вареного теста, мясо, соус и бульон. Все подается отдельно, есть надо руками: обмакивать тесто в соус, заедать мясом, запивать бульоном. И непременно хвалить повара, ведь хинкал готовят только для самых дорогих гостей.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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