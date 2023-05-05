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Названы необычные блюда, ради которых стоит поехать в путешествие по России - РИА Новости, 05.05.2023
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Туризм
 
06:46 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/puteshestviya-1869691842.html
Названы необычные блюда, ради которых стоит поехать в путешествие по России
Названы необычные блюда, ради которых стоит поехать в путешествие по России - РИА Новости, 05.05.2023
Названы необычные блюда, ради которых стоит поехать в путешествие по России
Определены самые необычные блюда, для дегустации которых стоит отправиться в путешествие по России, сообщает Туту. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T06:46
2023-05-05T06:46
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Определены самые необычные блюда, для дегустации которых стоит отправиться в путешествие по России, сообщает Туту.Эксперты онлайн-сервиса сформировали список на основе отзывов, оставленных участниками проекта "Медиаразведка". В 2022 году тревел-журналисты и блогеры побывали в 25 турах в 20 регионах страны. Оценки 86 ресторанам, кафе и барам дали более 150 экспертов.Пермский край, посикунчикиМясные пирожки посикунчики, по форме похожие на вареники или маленькие чебуреки, — символ кухни региона. Говорят, что смешное название появилось из-за того, что пирожок брызжет соком, когда откусываешь кусочек. Еще версия: мясо не пропускают через мясорубку, а мелко режут — секут. Пробовать посикунчики нужно с чесночным соусом или сметаной.Республика Татарстан, губадияГубадия — пирог, который подавали на свадьбах. Набор ингредиентов необычный: тесто, рис, яйца, изюм, татарский творог корт. Сладкое и сытное блюдо, с пиалой горячего татарского чая — самое то. Свердловская область, шаньгиНа Урале нужно пробовать не только пельмени, но и шаньги — несладкие лепешки без начинки. Сверху их смазывают разными ингредиентами, чаще картошкой, ягодами.Смоленская область, шумячский кулешШумячи — поселок на юго-западе Смоленской области, где до сих пор хранят рецепт блюда под названием "кулеш" — сытной похлебки с добавлением крупы и сала. Сейчас смоляне считают ее самым вкусным старинным блюдом региона. Ярославская область, ушноеК ушам это блюдо не имеет никакого отношения. Говорят, название произошло от слова "уха", которым раньше могли называть не только рыбные, но и мясные супы. Мясо, как правило, баранину, обжаривают со специями, режут морковь и лук. Потом тушат в горшочке, добавляя воду, пока бульон не станет наваристым. Калининградская область, клопсыВ Калининграде до сих пор помнят старый прусский рецепт кенигсбергских клопсов — мясных тефтелей, популярных в Германии и Швеции. Но местные — особенные, с густым сливочным соусом, добавлением анчоусов и каперсов. Подают их непременно с картофельным пюре или отварным картофелем.Дагестан, хинкалНастоящий путешественник не должен путать Красноярск с Краснодаром, Парагвай с Уругваем, а грузинские хинкали — с дагестанским хинкалом. Дагестанский хинкал — это кусочки вареного теста, мясо, соус и бульон. Все подается отдельно, есть надо руками: обмакивать тесто в соус, заедать мясом, запивать бульоном. И непременно хвалить повара, ведь хинкал готовят только для самых дорогих гостей.
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Названы необычные блюда, ради которых стоит поехать в путешествие по России

Опрос: клопсы, посикунчики и хинкал – блюда, ради которых стоит путешествовать по России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосикунчики в кафе-музее "Пермская кухня" в Перми
Посикунчики в кафе-музее Пермская кухня в Перми - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Определены самые необычные блюда, для дегустации которых стоит отправиться в путешествие по России, сообщает Туту.
Эксперты онлайн-сервиса сформировали список на основе отзывов, оставленных участниками проекта "Медиаразведка". В 2022 году тревел-журналисты и блогеры побывали в 25 турах в 20 регионах страны. Оценки 86 ресторанам, кафе и барам дали более 150 экспертов.

Пермский край, посикунчики

© Depositphotos.com / danilsnegПосикунчики
Посикунчики - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Depositphotos.com / danilsneg
Посикунчики
Мясные пирожки посикунчики, по форме похожие на вареники или маленькие чебуреки, — символ кухни региона. Говорят, что смешное название появилось из-за того, что пирожок брызжет соком, когда откусываешь кусочек. Еще версия: мясо не пропускают через мясорубку, а мелко режут — секут. Пробовать посикунчики нужно с чесночным соусом или сметаной.

Республика Татарстан, губадия

© Depositphotos.com / siSSenГубадия
Губадия - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Depositphotos.com / siSSen
Губадия
Губадия — пирог, который подавали на свадьбах. Набор ингредиентов необычный: тесто, рис, яйца, изюм, татарский творог корт. Сладкое и сытное блюдо, с пиалой горячего татарского чая — самое то.

Свердловская область, шаньги

© Фото : Виталий КовальчукШаньга с ягодными начинками
Шаньга с ягодными начинками - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Виталий Ковальчук
Шаньга с ягодными начинками
На Урале нужно пробовать не только пельмени, но и шаньги — несладкие лепешки без начинки. Сверху их смазывают разными ингредиентами, чаще картошкой, ягодами.

Смоленская область, шумячский кулеш

© Depositphotos.com / ann_1101.mail.ruКулеш
Кулеш - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Depositphotos.com / ann_1101.mail.ru
Кулеш
Шумячи — поселок на юго-западе Смоленской области, где до сих пор хранят рецепт блюда под названием "кулеш" — сытной похлебки с добавлением крупы и сала. Сейчас смоляне считают ее самым вкусным старинным блюдом региона.

Ярославская область, ушное

© Depositphotos.com / Dream79Мясо в глиняном горшочке
Мясо в глиняном горшочке - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Depositphotos.com / Dream79
Мясо в глиняном горшочке
К ушам это блюдо не имеет никакого отношения. Говорят, название произошло от слова "уха", которым раньше могли называть не только рыбные, но и мясные супы. Мясо, как правило, баранину, обжаривают со специями, режут морковь и лук. Потом тушат в горшочке, добавляя воду, пока бульон не станет наваристым.

Калининградская область, клопсы

© Depositphotos.com / PantherMediaSellerКлопсы. Традиционное блюдо Латвии
Клопсы. Традиционное блюдо Латвии - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Depositphotos.com / PantherMediaSeller
Клопсы. Традиционное блюдо Латвии
В Калининграде до сих пор помнят старый прусский рецепт кенигсбергских клопсов — мясных тефтелей, популярных в Германии и Швеции. Но местные — особенные, с густым сливочным соусом, добавлением анчоусов и каперсов. Подают их непременно с картофельным пюре или отварным картофелем.

Дагестан, хинкал

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкХинкал - главное угощение дагестанцев
Хинкал - главное угощение дагестанцев - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Хинкал - главное угощение дагестанцев
Настоящий путешественник не должен путать Красноярск с Краснодаром, Парагвай с Уругваем, а грузинские хинкали — с дагестанским хинкалом. Дагестанский хинкал — это кусочки вареного теста, мясо, соус и бульон.
Все подается отдельно, есть надо руками: обмакивать тесто в соус, заедать мясом, запивать бульоном. И непременно хвалить повара, ведь хинкал готовят только для самых дорогих гостей.
Мясо на гриле - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Мясо — огонь! Самые вкусные блюда на гриле от лучших шеф-поваров Москвы
2 мая 2022, 08:00
 
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