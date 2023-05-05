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Участники СВО и ветераны боевых действий получили 18 "ручных" Lada Granta - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 05.05.2023 (обновлено: 11:47 06.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pomosch-1870135102.html
Участники СВО и ветераны боевых действий получили 18 "ручных" Lada Granta
Участники СВО и ветераны боевых действий получили 18 "ручных" Lada Granta - РИА Новости, 06.05.2023
Участники СВО и ветераны боевых действий получили 18 "ручных" Lada Granta
Восемнадцать машин Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и Чечне,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-05T11:43
2023-05-06T11:47
специальная военная операция на украине
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
афганистан
надежные люди
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ВОЛГОГРАД, 5 мая – РИА Новости. Восемнадцать машин Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и Чечне, получившим тяжелые травмы, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. По информации властей, Волгоградская область закупила всего 19 автомобилей с ручным управлением для участников специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и Чечне. Отмечается, что церемония состоялась в пятницу в присутствии губернатора Андрея Бочарова у памятника "Бронекатер БК-31". "На площади у БК-31 — 18 новеньких Lada Granta, оснащенных ручным управлением педалями акселератора, тормоза и сцепления. Еще один, 19-й автомобиль передадут участнику боевых действий, который сегодня не смог присутствовать на мероприятии", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что средства на закупку автомобилей выделены из областного бюджета по программе "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов". Ранее сообщалось, что в регионе действует ряд социальных мер поддержки участников спецоперации и их семей: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы в сфере воспитания и образования. За счет регионального Фонда поддержки участников СВО и в рамках областной акции "Тепло из дома" приобретается и направляется специальное оборудование, техника, экипировка и многое другое. Также в Волгограде создан Единый региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей.
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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, афганистан, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Афганистан, Надежные люди
Участники СВО и ветераны боевых действий получили 18 "ручных" Lada Granta

Участники СВО, войн в Афганистане и Чечне получили 18 "ручных" Lada Granta в Волгограде

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской областиМашины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
Машины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 5 мая – РИА Новости. Восемнадцать машин Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и Чечне, получившим тяжелые травмы, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации властей, Волгоградская область закупила всего 19 автомобилей с ручным управлением для участников специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и Чечне. Отмечается, что церемония состоялась в пятницу в присутствии губернатора Андрея Бочарова у памятника "Бронекатер БК-31".
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской областиМашины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
Машины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской области
Машины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
"На площади у БК-31 — 18 новеньких Lada Granta, оснащенных ручным управлением педалями акселератора, тормоза и сцепления. Еще один, 19-й автомобиль передадут участнику боевых действий, который сегодня не смог присутствовать на мероприятии", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что средства на закупку автомобилей выделены из областного бюджета по программе "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов".
Ранее сообщалось, что в регионе действует ряд социальных мер поддержки участников спецоперации и их семей: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы в сфере воспитания и образования. За счет регионального Фонда поддержки участников СВО и в рамках областной акции "Тепло из дома" приобретается и направляется специальное оборудование, техника, экипировка и многое другое. Также в Волгограде создан Единый региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской областиМашины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
Машины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской области
Машины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровАфганистанНадежные люди
 
 
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