Участники СВО и ветераны боевых действий получили 18 "ручных" Lada Granta
Участники СВО, войн в Афганистане и Чечне получили 18 "ручных" Lada Granta в Волгограде
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской областиМашины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 5 мая – РИА Новости. Восемнадцать машин Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и Чечне, получившим тяжелые травмы, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации властей, Волгоградская область закупила всего 19 автомобилей с ручным управлением для участников специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и Чечне. Отмечается, что церемония состоялась в пятницу в присутствии губернатора Андрея Бочарова у памятника "Бронекатер БК-31".
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской областиМашины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской области
Машины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
"На площади у БК-31 — 18 новеньких Lada Granta, оснащенных ручным управлением педалями акселератора, тормоза и сцепления. Еще один, 19-й автомобиль передадут участнику боевых действий, который сегодня не смог присутствовать на мероприятии", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что средства на закупку автомобилей выделены из областного бюджета по программе "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов".
Ранее сообщалось, что в регионе действует ряд социальных мер поддержки участников спецоперации и их семей: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы в сфере воспитания и образования. За счет регионального Фонда поддержки участников СВО и в рамках областной акции "Тепло из дома" приобретается и направляется специальное оборудование, техника, экипировка и многое другое. Также в Волгограде создан Единый региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской областиМашины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской области
Машины Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам спецоперации