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Участники СВО и ветераны боевых действий получили 18 "ручных" Lada Granta

Участники СВО и ветераны боевых действий получили 18 "ручных" Lada Granta - РИА Новости, 06.05.2023

Участники СВО и ветераны боевых действий получили 18 "ручных" Lada Granta

Восемнадцать машин Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и Чечне,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-05T11:43

2023-05-05T11:43

2023-05-06T11:47

специальная военная операция на украине

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

афганистан

надежные люди

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ВОЛГОГРАД, 5 мая – РИА Новости. Восемнадцать машин Lada Granta с ручным управлением передали в Волгограде участникам специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и Чечне, получившим тяжелые травмы, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. По информации властей, Волгоградская область закупила всего 19 автомобилей с ручным управлением для участников специальной военной операции, боевых действий в Афганистане и Чечне. Отмечается, что церемония состоялась в пятницу в присутствии губернатора Андрея Бочарова у памятника "Бронекатер БК-31". "На площади у БК-31 — 18 новеньких Lada Granta, оснащенных ручным управлением педалями акселератора, тормоза и сцепления. Еще один, 19-й автомобиль передадут участнику боевых действий, который сегодня не смог присутствовать на мероприятии", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что средства на закупку автомобилей выделены из областного бюджета по программе "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов". Ранее сообщалось, что в регионе действует ряд социальных мер поддержки участников спецоперации и их семей: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы в сфере воспитания и образования. За счет регионального Фонда поддержки участников СВО и в рамках областной акции "Тепло из дома" приобретается и направляется специальное оборудование, техника, экипировка и многое другое. Также в Волгограде создан Единый региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей.

волгоград

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, афганистан, надежные люди