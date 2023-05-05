https://ria.ru/20230505/polk-1869887190.html

Франция разрешила провести "Бессмертный полк" в традиционном формате

Франция разрешила провести "Бессмертный полк" в традиционном формате - РИА Новости, 05.05.2023

Франция разрешила провести "Бессмертный полк" в традиционном формате

Власти Франции в этом году дали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате 8 мая, сообщил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:23

2023-05-05T12:23

2023-05-05T12:48

франция

россия

день победы

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

алексей мешков

бессмертный полк

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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Власти Франции в этом году дали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате 8 мая, сообщил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.В прошлом году акция "Бессмертный полк" в Париже ограничилась шествием по кладбищу Пер-Лашез."Мы рады, что эта традиция ведётся многие годы и продолжается и сегодня… В этом году весь набор мероприятий, который мы запланировали, мы исполним", - отметил российский дипломат.Мешков также сообщил, что посольство РФ организует прием для стран СНГ и соотечественников.

https://ria.ru/20230505/znamya-1869856760.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

франция, россия, день победы, в мире, великая отечественная война (1941-1945), алексей мешков, бессмертный полк