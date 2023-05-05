https://ria.ru/20230505/polk-1869887190.html
Франция разрешила провести "Бессмертный полк" в традиционном формате
Франция разрешила провести "Бессмертный полк" в традиционном формате - РИА Новости, 05.05.2023
Франция разрешила провести "Бессмертный полк" в традиционном формате
Власти Франции в этом году дали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате 8 мая, сообщил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:23
2023-05-05T12:23
2023-05-05T12:48
франция
россия
день победы
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
алексей мешков
бессмертный полк
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Власти Франции в этом году дали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате 8 мая, сообщил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.В прошлом году акция "Бессмертный полк" в Париже ограничилась шествием по кладбищу Пер-Лашез."Мы рады, что эта традиция ведётся многие годы и продолжается и сегодня… В этом году весь набор мероприятий, который мы запланировали, мы исполним", - отметил российский дипломат.Мешков также сообщил, что посольство РФ организует прием для стран СНГ и соотечественников.
https://ria.ru/20230505/znamya-1869856760.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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франция, россия, день победы, в мире, великая отечественная война (1941-1945), алексей мешков, бессмертный полк
Франция, Россия, День Победы, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945), Алексей Мешков, Бессмертный полк
Франция разрешила провести "Бессмертный полк" в традиционном формате
Власти Франции разрешили провести акцию "Бессмертный полк" в традиционном формате 8 мая
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Власти Франции в этом году дали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате 8 мая, сообщил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.
«
"Наши соотечественники будут проводить акцию "Бессмертный полк" вместе с некоторыми французскими НПО. Власти дали разрешение на проведение его в традиционном масштабе - то есть с площади Республики шествие пойдет сюда, на Пер-Лашез, к этому памятнику", - рассказал Мешков. Он пояснил, что акция пройдёт 8 мая.
В прошлом году акция "Бессмертный полк" в Париже ограничилась шествием по кладбищу Пер-Лашез.
"Мы рады, что эта традиция ведётся многие годы и продолжается и сегодня… В этом году весь набор мероприятий, который мы запланировали, мы исполним", - отметил российский дипломат.
Мешков также сообщил, что посольство РФ организует прием для стран СНГ
и соотечественников.
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