https://ria.ru/20230505/podarok-1869934221.html
Президент Чехии сделал Зеленскому странный подарок
Президент Чехии сделал Зеленскому странный подарок - РИА Новости, 05.05.2023
Президент Чехии сделал Зеленскому странный подарок
Президент Чехии Петр Павел сообщил в Twitter, что подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:00
2023-05-05T15:00
2023-05-05T16:42
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел сообщил в Twitter, что подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет."В знак уважения к героизму Украины я подарил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22. Вручение ордена Белого льва описывает мужество, с которым Зеленский стоит во главе своего народа", — написал глава государства.При этом на минувшей неделе украинский лидер рассказал скандинавским журналистам, что всегда носит с собой оружие на случай, если "придется отстреливаться". В той же беседе он признал, что начинает терять рассудок, поскольку очень давно не был в отпуске.В Сети высмеяли подобные заявления, отметив, что Зеленский не перестал быть актером и просто играет свою роль.
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в мире, чехия, украина, владимир зеленский, петр павел, twitter
В мире, Чехия, Украина, Владимир Зеленский, Петр Павел, Twitter
Президент Чехии сделал Зеленскому странный подарок
Президент Чехии Павел подарил лидеру Украины Зеленскому пистолет
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Президент Чехии Петр Павел сообщил в Twitter
, что подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет.
"В знак уважения к героизму Украины я подарил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22. Вручение ордена Белого льва описывает мужество, с которым Зеленский стоит во главе своего народа", — написал глава государства.
При этом на минувшей неделе украинский лидер рассказал скандинавским журналистам, что всегда носит с собой оружие на случай, если "придется отстреливаться". В той же беседе он признал, что начинает терять рассудок, поскольку очень давно не был в отпуске.
В Сети высмеяли подобные заявления, отметив, что Зеленский не перестал быть актером и просто играет свою роль.
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