https://ria.ru/20230505/pobeda-1869902042.html
Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву
Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву - РИА Новости, 05.05.2023
Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Душанбе 9 мая, по поездке главы государства в Москву решение еще не принято,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:06
2023-05-05T13:06
2023-05-05T13:44
москва
таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
россия
день победы
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ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Душанбе 9 мая, по поездке главы государства в Москву решение еще не принято, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главы государства Абдуфаттох Шарифзода."Президент 9 мая примет участие в церемонии возложения венков к Вечному огню в парке Победы в городе Душанбе", - сказал он. По его словам, по вопросу участия президента Таджикистана в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве решение еще не принято.Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил Рахмона посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
https://ria.ru/20230424/parad-1867437181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, россия, день победы
Москва, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Россия, День Победы
Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву
Президент Таджикистана Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву