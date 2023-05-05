https://ria.ru/20230505/pobeda-1869902042.html

Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву

Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву - РИА Новости, 05.05.2023

Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Душанбе 9 мая, по поездке главы государства в Москву решение еще не принято,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:06

2023-05-05T13:06

2023-05-05T13:44

москва

таджикистан

эмомали рахмон

владимир путин

россия

день победы

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ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Душанбе 9 мая, по поездке главы государства в Москву решение еще не принято, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главы государства Абдуфаттох Шарифзода."Президент 9 мая примет участие в церемонии возложения венков к Вечному огню в парке Победы в городе Душанбе", - сказал он. По его словам, по вопросу участия президента Таджикистана в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве решение еще не принято.Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил Рахмона посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

https://ria.ru/20230424/parad-1867437181.html

москва

таджикистан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, россия, день победы