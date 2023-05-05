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Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву - РИА Новости, 05.05.2023
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13:06 05.05.2023 (обновлено: 13:44 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pobeda-1869902042.html
Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву
Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву - РИА Новости, 05.05.2023
Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Душанбе 9 мая, по поездке главы государства в Москву решение еще не принято,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:06
2023-05-05T13:44
москва
таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
россия
день победы
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ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Душанбе 9 мая, по поездке главы государства в Москву решение еще не принято, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главы государства Абдуфаттох Шарифзода."Президент 9 мая примет участие в церемонии возложения венков к Вечному огню в парке Победы в городе Душанбе", - сказал он. По его словам, по вопросу участия президента Таджикистана в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве решение еще не принято.Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил Рахмона посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
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москва, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, россия, день победы
Москва, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Россия, День Победы
Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву

Президент Таджикистана Рахмон пока не принял решения о поездке на День Победы в Москву

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на Красной площади в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Душанбе 9 мая, по поездке главы государства в Москву решение еще не принято, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главы государства Абдуфаттох Шарифзода.
"Президент 9 мая примет участие в церемонии возложения венков к Вечному огню в парке Победы в городе Душанбе", - сказал он. По его словам, по вопросу участия президента Таджикистана в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве решение еще не принято.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил Рахмона посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
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МоскваТаджикистанЭмомали РахмонВладимир ПутинРоссияДень Победы
 
 
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