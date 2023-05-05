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В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге - РИА Новости, 05.05.2023
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12:46 05.05.2023 (обновлено: 12:54 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/peterburg-1869895362.html
В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге
В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге - РИА Новости, 05.05.2023
В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге
Железнодорожники на перегоне Верево — Александровская на территории Санкт-Петербурга обнаружили подпаленный релейный шкаф, на движение поездов инцидент не... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:46
2023-05-05T12:54
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога
россия
железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Железнодорожники на перегоне Верево — Александровская на территории Санкт-Петербурга обнаружили подпаленный релейный шкаф, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Там отметили, что на движение поездов инцидент не повлиял.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога, россия, железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога, Россия, Железная дорога
В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

В Петербурге обнаружили подпаленный релейный шкаф на перегоне Верево — Александровская

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Железнодорожники на перегоне Верево — Александровская на территории Санкт-Петербурга обнаружили подпаленный релейный шкаф, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
«
"Днем 4 мая 2023 года на перегоне Верево — Александровская на территории Санкт-Петербурга железнодорожниками был обнаружен подпаленный релейный шкаф. Предварительно, в результате поджога", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что на движение поездов инцидент не повлиял.
На месте предположительного подрыва ж/д путей в Брянской области
В Брянской области сошел с рельсов грузовой поезд
2 мая, 20:54
 
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