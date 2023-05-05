https://ria.ru/20230505/peterburg-1869895362.html

В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге - РИА Новости, 05.05.2023

В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

Железнодорожники на перегоне Верево — Александровская на территории Санкт-Петербурга обнаружили подпаленный релейный шкаф, на движение поездов инцидент не... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:46

2023-05-05T12:46

2023-05-05T12:54

происшествия

санкт-петербург

октябрьская железная дорога

россия

железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Железнодорожники на перегоне Верево — Александровская на территории Санкт-Петербурга обнаружили подпаленный релейный шкаф, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Там отметили, что на движение поездов инцидент не повлиял.

https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html

санкт-петербург

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога, россия, железная дорога