https://ria.ru/20230505/peterburg-1869895362.html
В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге
В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге - РИА Новости, 05.05.2023
В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге
Железнодорожники на перегоне Верево — Александровская на территории Санкт-Петербурга обнаружили подпаленный релейный шкаф, на движение поездов инцидент не... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:46
2023-05-05T12:46
2023-05-05T12:54
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога
россия
железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Железнодорожники на перегоне Верево — Александровская на территории Санкт-Петербурга обнаружили подпаленный релейный шкаф, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Там отметили, что на движение поездов инцидент не повлиял.
https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога, россия, железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога, Россия, Железная дорога
В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге
В Петербурге обнаружили подпаленный релейный шкаф на перегоне Верево — Александровская