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Петербург выстоял под ударом западных санкций, заявил Беглов - РИА Новости, 05.05.2023
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01:01 05.05.2023 (обновлено: 01:05 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/peterburg-1869801229.html
Петербург выстоял под ударом западных санкций, заявил Беглов
Петербург выстоял под ударом западных санкций, заявил Беглов - РИА Новости, 05.05.2023
Петербург выстоял под ударом западных санкций, заявил Беглов
Санкт-Петербург по итогам 2022 года выстоял под ударом незаконных западных санкций, сумел обеспечить экономическую и социальную стабильность, а также сохранил... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T01:01
2023-05-05T01:05
санкт-петербург
александр беглов
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург по итогам 2022 года выстоял под ударом незаконных западных санкций, сумел обеспечить экономическую и социальную стабильность, а также сохранил хорошие темпы развития, сообщил губернатор города Александр Беглов. По словам губернатора, в 2022 году в Петербурге была обеспечена экономическая и социальная стабильность. "Санкт-Петербург по итогам 2022 года стал для страны сильным звеном. Мы показали свой характер, свой ленинградский, петербургский характер, что мы можем работать в сложных условиях, когда сложно практически во всех отраслях. Но мы справились с поставленными задачами. И задачи, которые ставил перед нами глава государства, они были в первую очередь направлены на обеспечение качества жизни. Безусловно, все это дало возможность обеспечить экономическую и социальную стабильность", - сказал он. Губернатор отметил, что значимыми в этих достижениях являются напряженная работа всех петербуржцев, поддержка президента России, а также вовремя принятые меры оперативного реагирования на федеральном и городском уровне. Беглов напомнил, что петербургские предприятия активно включились в поддержку специальной военной операции. "Мы сделали все, чтобы увеличить производительность оборонных заводов. Также помогли наладить выпуск военной продукции на гражданских предприятиях. Прежде всего, включились в решение кадровых проблем, задействовали службы занятости", - сказал он. Губернатор также отметил, что Петербург продолжает развивать четыре стратегических направления - комфортный город, умный, социальный и открытый.
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санкт-петербург, александр беглов, россия, экономика
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия, Экономика
Петербург выстоял под ударом западных санкций, заявил Беглов

Губернатор Петербурга Беглов: город выстоял под ударами санкций и сохранил темпы развития

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург по итогам 2022 года выстоял под ударом незаконных западных санкций, сумел обеспечить экономическую и социальную стабильность, а также сохранил хорошие темпы развития, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«
"Мы выстояли под ударом сильных, вероломных и незаконных западных санкций. Справились с самым высоким пиком пандемии COVID-19… При этом сохранили хорошие темпы развития мегаполиса. Сумели начать давно назревшие реформы", - сказал он в эфире Телеканала "78".
По словам губернатора, в 2022 году в Петербурге была обеспечена экономическая и социальная стабильность.
"Санкт-Петербург по итогам 2022 года стал для страны сильным звеном. Мы показали свой характер, свой ленинградский, петербургский характер, что мы можем работать в сложных условиях, когда сложно практически во всех отраслях. Но мы справились с поставленными задачами. И задачи, которые ставил перед нами глава государства, они были в первую очередь направлены на обеспечение качества жизни. Безусловно, все это дало возможность обеспечить экономическую и социальную стабильность", - сказал он.
Губернатор отметил, что значимыми в этих достижениях являются напряженная работа всех петербуржцев, поддержка президента России, а также вовремя принятые меры оперативного реагирования на федеральном и городском уровне.
Беглов напомнил, что петербургские предприятия активно включились в поддержку специальной военной операции.
"Мы сделали все, чтобы увеличить производительность оборонных заводов. Также помогли наладить выпуск военной продукции на гражданских предприятиях. Прежде всего, включились в решение кадровых проблем, задействовали службы занятости", - сказал он.
Губернатор также отметил, что Петербург продолжает развивать четыре стратегических направления - комфортный город, умный, социальный и открытый.
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Игры в санкции закончились. От России прилетела "ответка"
3 мая, 13:14
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссияЭкономика
 
 
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