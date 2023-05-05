https://ria.ru/20230505/parad-1869800173.html

На параде в Петербурге задействуют около 80 единиц техники во главе с Т-34

На параде в Петербурге задействуют около 80 единиц техники во главе с Т-34 - РИА Новости, 05.05.2023

На параде в Петербурге задействуют около 80 единиц техники во главе с Т-34

Порядка 80 единиц техники во главе с легендарным танком Т-34 задействуют на параде 9 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T00:46

2023-05-05T00:46

2023-05-05T00:46

общество

санкт-петербург

александр беглов

дмитрий певцов

газпром

александр розенбаум

день победы

т-34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Порядка 80 единиц техники во главе с легендарным танком Т-34 задействуют на параде 9 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что ко Дню Победы в городе подготовлена праздничная программа. По словам губернатора, 8 мая в БКЗ "Октябрьский" состоится праздничный концерт "Письма Победы" с участием Александра Розенбаума, Дмитрия Певцова, Евгения Дятлова и других артистов. Также состоится большой патриотический концерт "Непокоренные" на стадионе "Газпром Арена" 9 мая. Он отметил, что вечером в День Победы в городе будет дан праздничный салют. Беглов напомнил, что единовременные денежные выплаты от города к 9 мая уже получают все ветераны и блокадники, вдовы, ряд других категорий, в том числе "дети войны" - те, кто родился до 3 сентября 1945 года.

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общество, санкт-петербург, александр беглов, дмитрий певцов, газпром, александр розенбаум, день победы, т-34