Посольство подтвердило нападение на делегата от России на саммите ПАЧЭС
Посольство в Турции подтвердило факт нападения на российского делегата на саммите ПАЧЭС
АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), он проходит медобследование, ему оказана консульская помощь.
О нападении в кулуарах саммита ПАЧЭС в Анкаре ранее в четверг сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
"На члена российской делегации совершено нападение со стороны представителей украинской делегации. Находится в больнице, где проходит необходимое обследование. Ему оказана консульская помощь. Внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю. Выражаем надежду на то, что виновные понесут заслуженное наказание", - заявила пресс-атташе посольства в Турции Ирина Касимова.
Развешивали флаги и выкрикивали оскорбления
Ранее глава делегации Ольга Тимофеева заявила, что украинское представительство пыталось устроить провокацию и прервать выступление представителей России. По ее словам, украинские парламентарии развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные фразы.
"Во время выступления российской делегации, мы приехали с усеченным составом, мы считаем, что мы обязаны высказывать свою точку зрения, украинская делегация осуществила попытку саботации, пытаясь прервать выступление. Развешивая флаги, выкрикивая оскорбительные вызовы. Но у нас совсем другая задача. У нас задача – не политизировать процесс, что сделала сегодня Украина, а повторюсь, высказать свою точку зрения", - сказала она.
Отправить Валуева
В связи с инцидентом депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов предложил посылать на потенциально конфликтные международные встречи и мероприятия таких парламентариев, как Николай Валуев.
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"Думаю, что лучше либо воздержаться от участия в таких мероприятиях, конечно, или посылать на такие мероприятия таких депутатов, как Николай Валуев, он бы смотрелся там более органично", - заявил Гаврилов.
По словам депутата, от стран-организаторов подобных мероприятий необходимо требовать обеспечения мер безопасности и санкций за их нарушение. Гаврилов также поставил под вопрос целесообразность участия России в организациях, которые вместо укрепления межпарламентского сотрудничества используется для прикрытия разного рода экстремистских действий "украинских провокаторов".
Приостановка членства России в ПАЧЭС
В декабре прошлого года Россия приостановила выплату взносов в ПАЧЭС после очередной провокации со стороны Киева. Перед началом заседания в Белграде украинские представители разместили возле своего стола национальный флаг, расписанный слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы с агрессией потребовали отвода российских участников. В знак протеста делегация Москвы покинула заседание. При этом Россия продолжила членство в организации.
ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии и Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.