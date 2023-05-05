https://ria.ru/20230505/paches-1869815790.html

Посольство подтвердило нападение на делегата от России на саммите ПАЧЭС

Посольство подтвердило нападение на делегата от России на саммите ПАЧЭС - РИА Новости, 05.05.2023

Посольство подтвердило нападение на делегата от России на саммите ПАЧЭС

Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T06:37

2023-05-05T06:37

2023-05-05T06:37

в мире

россия

турция

украина

николай валуев

сергей гаврилов

ольга тимофеева (депутат гд)

пачэс

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АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), он проходит медобследование, ему оказана консульская помощь.О нападении в кулуарах саммита ПАЧЭС в Анкаре ранее в четверг сообщил РИА Новости источник в российской делегации."На члена российской делегации совершено нападение со стороны представителей украинской делегации. Находится в больнице, где проходит необходимое обследование. Ему оказана консульская помощь. Внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю. Выражаем надежду на то, что виновные понесут заслуженное наказание", - заявила пресс-атташе посольства в Турции Ирина Касимова.Развешивали флаги и выкрикивали оскорбленияРанее глава делегации Ольга Тимофеева заявила, что украинское представительство пыталось устроить провокацию и прервать выступление представителей России. По ее словам, украинские парламентарии развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные фразы."Во время выступления российской делегации, мы приехали с усеченным составом, мы считаем, что мы обязаны высказывать свою точку зрения, украинская делегация осуществила попытку саботации, пытаясь прервать выступление. Развешивая флаги, выкрикивая оскорбительные вызовы. Но у нас совсем другая задача. У нас задача – не политизировать процесс, что сделала сегодня Украина, а повторюсь, высказать свою точку зрения", - сказала она.Отправить ВалуеваВ связи с инцидентом депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов предложил посылать на потенциально конфликтные международные встречи и мероприятия таких парламентариев, как Николай Валуев.По словам депутата, от стран-организаторов подобных мероприятий необходимо требовать обеспечения мер безопасности и санкций за их нарушение. Гаврилов также поставил под вопрос целесообразность участия России в организациях, которые вместо укрепления межпарламентского сотрудничества используется для прикрытия разного рода экстремистских действий "украинских провокаторов".Приостановка членства России в ПАЧЭСВ декабре прошлого года Россия приостановила выплату взносов в ПАЧЭС после очередной провокации со стороны Киева. Перед началом заседания в Белграде украинские представители разместили возле своего стола национальный флаг, расписанный слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы с агрессией потребовали отвода российских участников. В знак протеста делегация Москвы покинула заседание. При этом Россия продолжила членство в организации.ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии и Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.

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https://ria.ru/20220918/oon-1817637687.html

https://ria.ru/20230505/diplomaty-1869812389.html

россия

турция

украина

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в мире, россия, турция, украина, николай валуев, сергей гаврилов, ольга тимофеева (депутат гд), пачэс, госдума рф, кпрф