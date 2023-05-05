https://ria.ru/20230505/oon-1869824317.html
Небензя прокомментировал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Небензя прокомментировал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка - РИА Новости, 05.05.2023
Небензя прокомментировал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, вдобавок было бы тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации, чтобы... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:45
2023-05-05T08:45
2023-05-05T09:06
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сша
василий небензя
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ООН, 5 мая – РИА Новости. США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, вдобавок было бы тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации, чтобы принять такое решение, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. В мае во время своего приезда в Нью-Йорк глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, подходящее ли сейчас время для переезда штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, сказал, что "это было бы хорошо". "Помимо этого, сами американцы никогда не согласятся на это, потому что для них это и престиж, и в том числе возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации, а также немалые деньги", - добавил он. По словам Небензи, Нью-Йорк по самым скромным подсчетам получает 5 миллиардов долларов в год от того, что здесь расположена штаб-квартира ООН, и от того, что здесь живут дипломаты 193 стран. США неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, в личных интересах. В частности, Вашингтон по своему усмотрению не выдавал визы делегатам стран, ограничивал их передвижение в Нью-Йорке. Как рассказал Небензя, тема переноса штаб-квартиры "периодически возникает и возникала". Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, василий небензя, оон
В мире, Нью-Йорк (город), США, Василий Небензя, ООН
Небензя прокомментировал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Небензя: США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
ООН, 5 мая – РИА Новости. США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, вдобавок было бы тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации, чтобы принять такое решение, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В мае во время своего приезда в Нью-Йорк глава МИД РФ Сергей Лавров
, отвечая на вопрос о том, подходящее ли сейчас время для переезда штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, сказал, что "это было бы хорошо".
«
"Чтобы это сделать, необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН. В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело", - сказал Небензя.
"Помимо этого, сами американцы никогда не согласятся на это, потому что для них это и престиж, и в том числе возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации, а также немалые деньги", - добавил он.
По словам Небензи, Нью-Йорк по самым скромным подсчетам получает 5 миллиардов долларов в год от того, что здесь расположена штаб-квартира ООН, и от того, что здесь живут дипломаты 193 стран.
Небензя заявил о необходимости сохранить ООН
США неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, в личных интересах. В частности, Вашингтон по своему усмотрению не выдавал визы делегатам стран, ограничивал их передвижение в Нью-Йорке.
Как рассказал Небензя, тема переноса штаб-квартиры "периодически возникает и возникала".
«
"В предыдущее мое пребывание здесь в длительной командировке (1996-2000 гг. – ред.) – это была вторая половина 1990-х годов, она активно обсуждалась. Многие страны (даже не мы) в тот момент требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие, как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки", - отметил постпред.