https://ria.ru/20230505/oon-1869824317.html

Небензя прокомментировал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Небензя прокомментировал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка - РИА Новости, 05.05.2023

Небензя прокомментировал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, вдобавок было бы тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации, чтобы... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:45

2023-05-05T08:45

2023-05-05T09:06

в мире

нью-йорк (город)

сша

василий небензя

оон

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ООН, 5 мая – РИА Новости. США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, вдобавок было бы тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации, чтобы принять такое решение, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. В мае во время своего приезда в Нью-Йорк глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, подходящее ли сейчас время для переезда штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, сказал, что "это было бы хорошо". "Помимо этого, сами американцы никогда не согласятся на это, потому что для них это и престиж, и в том числе возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации, а также немалые деньги", - добавил он. По словам Небензи, Нью-Йорк по самым скромным подсчетам получает 5 миллиардов долларов в год от того, что здесь расположена штаб-квартира ООН, и от того, что здесь живут дипломаты 193 стран. США неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, в личных интересах. В частности, Вашингтон по своему усмотрению не выдавал визы делегатам стран, ограничивал их передвижение в Нью-Йорке. Как рассказал Небензя, тема переноса штаб-квартиры "периодически возникает и возникала". Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://ria.ru/20230505/oon-1869823834.html

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Ольга Фомченкова

в мире, нью-йорк (город), сша, василий небензя, оон