https://ria.ru/20230505/nebenzya-1869802347.html

Василий Небензя: у нас есть 1001 способ, чтобы справиться с давлением

Василий Небензя: у нас есть 1001 способ, чтобы справиться с давлением - РИА Новости, 05.05.2023

Василий Небензя: у нас есть 1001 способ, чтобы справиться с давлением

Россия в апреле занимала место председателя Совета безопасности ООН. О том, насколько успешным было председательство, о перспективах переноса из Нью-Йорка... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:00

2023-05-05T09:00

2023-05-05T09:00

интервью

оон

василий небензя

сергей лавров

нью-йорк (город)

россия

москва

лоран фабиус

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Россия в апреле занимала место председателя Совета безопасности ООН. О том, насколько успешным было председательство, о перспективах переноса из Нью-Йорка штаб-квартиры ООН, о роли доллара в мировой экономике, об отличиях "большого яблока" и Москвы, а также способах российских дипломатов справляться с нынешним давлением в интервью РИА Новости рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.– Как вы оцениваете прошедший месяц, что удалось России на посту председателя Совбеза ООН? Как отнеслись к этому ваши коллеги по Совбезу?– Удалось все, что мы задумали. Все прошло штатно, все запланированные мероприятия месяца были выполнены. Мы провели открытые дебаты три раза по теме поставок вооружений, по проблеме эффективной многосторонности и по Ближнему Востоку. Последние два – под председательством министра Сергея Лаврова. Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством, и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому, потому что, мол, Россия недостойна того, чтобы возглавлять Совет безопасности. Это противоречит всем мыслимым и немыслимым правилам. Самое главное – я не хочу сравнивать ситуации – но никто не ставил под сомнение ни британское, ни американское председательство, по-моему, оно было в октябре и ноябре 2003 года, когда коалиция осуществила очевидную агрессию в Ираке. Кстати, говоря о профессионализме, я хочу признать, что председательство американцев (по-моему, это был май 2022 года) было вполне профессиональным в отличие от их предшественников, других англосаксов, которые минимум четыре раза нарушили правила игры в ходе своего председательства.– Мы заметили, что не было никаких заседаний по Украине. Как вы это объясните?– Я объясню это тем, что украинцам, украинскому постпредству было невозможно, "как кость в горле" направлять нам как председателю какие-то письма, тем более с просьбой о проведении заседания. Они, как вы знаете, считают, что мы незаконно занимаем место бывшего СССР. Более того, первое письмо Украины председателю Совета безопасности было направлено 1 мая – уже председательству швейцарскому. Это было письмо по поводу незаконного, по мнению Украины, запрета деятельности меджлиса татарского народа в Крыму, годовщина которого на самом деле была 26 апреля.– Министр Лавров сделал ряд заявлений, в том числе о возможности переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Что вы об этом думаете?– По-моему, он не так сказал. Когда его спросили об этом, он сказал, что конечно же в другом месте было бы лучше. Он не говорил про перенос штаб-квартиры. Хотя эта тема периодически возникает и возникала. В предыдущее мое пребывание здесь в длительной командировке – это была вторая половина 1990-х годов – она активно обсуждалась. Многие страны (даже не мы) в тот момент требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие, как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки. Я помню, зампостпреда миссии США в то время, реагируя на эти призывы стран-членов, сказал: "Пожалуйста, я готов прийти на пирс Нью-Йорка и посмотреть на последний корабль, увозящий делегатов миссий при ООН из Нью-Йорка в Европу и помахать и шляпой".Но я думаю, что это все было лукаво, конечно, потому что, во-первых, чтобы это сделать, необходимо согласие, как минимум, двух третей стран-членов ООН. В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело. Помимо этого, сами американцы никогда не согласятся на это, потому что для них это и престиж, и, в том числе, возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации, а также немалые деньги. Известно, что Нью-Йорк по самым скромным подсчетам получает пять миллиардов долларов в год от того, что здесь расположена штаб-квартира и от того, что здесь живут дипломаты 193 стран.– Не очень заметно, что Нью-Йорк получает такие деньги.– Наверное, да. Такое впечатление, что это Москва получает эти деньги, а не Нью-Йорк, потому что если сравнить эти два города, то сравнение будет явно не в пользу Нью-Йорка.– Может ли ООН пережить переход к многополярному миру, или будет нужна совсем другая организация?– Я когда-то был на одном мероприятии, где бывший министр иностранных дел (Франции – ред.) Лоран Фабиус сказал о том, что мы наблюдаем в мире все больше многополярности, но все меньше многосторонности. И, кстати, с этим трудно не согласиться. Потому что нам сейчас за фальшивую многосторонность выдают так называемый порядок, основанный на правилах, когда группа по интересам собирается в каких-то местах, в неинклюзивных форматах, принимает решения, которые потом пытается выдать за универсальные. Тех, кто эти решения принимает, объявляют демократиями, а тех, кто их отвергает и имеет свое собственное, самостоятельное, независимое мнение, обвиняют в автократии. Но дело в том, что ООН не надо переживать переход к многосторонности, потому что, так или иначе, ООН и есть олицетворение многосторонности. И, конечно, ООН в определенной степени является жертвой отчасти глобального кризиса в международных отношениях, который мы наблюдаем сегодня. Но то, что мы живем в ооноцентричной модели мира, и ООН через свой устав олицетворяет эту многосторонность, – это мы не подвергаем сомнению.– Какое ваше мнение о процессе дедолларизации, верите ли вы, что юань заменит широкое использование доллара, и в какие сроки это может произойти?– Вы знаете, вы молоды, и это прекрасно. И вы не помните старую советскую шутку о соотношении курса доллара, фунта и рубля. В Советском Союзе говорили, что за один доллар дают фунт сушеных рублей. Сейчас это уже не так актуально – рубль продемонстрировал устойчивость к потрясениям, на которые рассчитывали те, кто вводил против нас санкции, кто пытался обрушить рубль. Благодаря выверенной политике властей – монетарной, финансовой, экономической – этого не произошло. Что касается того, когда доллар выйдет из оборота, я прогнозы делать не берусь, но процесс дедолларизации экономики, конечно, идет. И мы в разные времена наблюдали, что разные валюты – еще в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м веках играли роль главной валюты мира. В 20-м веке такая роль перешла к доллару. Но, как видите, ничто не вечно под луной, и когда-нибудь и доллар уступит место другой, более надежной валюте. А процесс перехода во взаимных расчетах на местные валюты отражает стремление стран избавиться от долларовой зависимости. Тем более, что вы слышали от министра (главы МИД РФ Сергея Лаврова – ред.) на пресс-конференции, что американцы говорили о том, что доллар – это общее достояние всего мира, а потом взяли и выключили рубильник, введя самые разнообразные принудительные меры не только против нас. Поэтому, конечно, в этих условиях не можем полагаться на доллар как всемирную валюту.– Соединенные Штаты могут остановить эту тенденцию, или уже поздно?– Тенденция объективная. Это ведь не по решению Федеральной резервной системы происходит и не по желанию или отсутствию такового у американцев. Это система объективных финансово-экономических отношений, экономического развития, роли, которую та или иная валюта может сыграть в качестве валюты международных расчетов, некая регионализация валютного сотрудничества, которая исключает доллар и предотвращает ту зависимость от него, в которой до недавнего времени находилось большинство.– Вы жили и работали в Нью-Йорке раньше. Что поменялось за это время? И как вы и ваши коллеги справляетесь с давлением, которое вам приходится терпеть?– С давлением справляемся легко. У нас есть 1001 способ, чтобы это сделать. Что касается того, каким был Нью-Йорк раньше, и какой-он сейчас, Нью-Йорк стал лучше, чище, если говорить о внешнем виде. Но, конечно, до Москвы он не дотягивает. Я всем коллегам говорю об этом. Они мне не верят. Но я их приглашаю – приезжайте и посмотрите своими глазами. Нью-Йорк пережил два потрясения. Первое – это, конечно, 11 сентября, после чего город долго не мог оправиться. Я уже в это время уехал отсюда, но приезжал регулярно и видел это все. И второе – COVID, который, конечно, тоже сильно сказался на атмосфере, когда это все было в самом разгаре: на городе, на бизнесе, который массово схлынул отсюда, потому что не мог выдержать отсутствие покупателей, людей, которые заперлись по домам и сидели-дрожали от происходящего. Но сама атмосфера в ООН, конечно, тоже изменилась. Раньше, в 90-е годы, мне кажется, было больше многосторонности в том смысле, что процесс согласования решений носил коллективный характер. Сейчас ситуация изменилась. Есть попытки размыть межгосударственные основы ООН, потому что ООН – это межгосударственная организация, а не НПО. Их мнение, конечно же, надо учитывать, не забывая при этом, что решения в ООН принимают государство. Но и сам порядок принятия решений, сам переговорный дух изменился. Это я, конечно, почувствовал. Думаю, что, что бы ни изменилось, мы должны сохранить организацию.

https://ria.ru/20230504/nebenzya-1869777846.html

https://ria.ru/20230424/nebenzya-1867352518.html

https://ria.ru/20230501/politika-1868459746.html

https://ria.ru/20230503/oon-1869494665.html

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интервью, оон, василий небензя, сергей лавров, нью-йорк (город), россия, москва, лоран фабиус