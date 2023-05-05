https://ria.ru/20230505/oon-1869823834.html

Небензя заявил о необходимости сохранить ООН

Небензя заявил о необходимости сохранить ООН - РИА Новости, 05.05.2023

Небензя заявил о необходимости сохранить ООН

Как бы ни изменилась обстановка в ООН, организацию нужно сохранить, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:40

2023-05-05T08:40

2023-05-05T09:07

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ООН, 5 мая – РИА Новости. Как бы ни изменилась обстановка в ООН, организацию нужно сохранить, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Отвечая на вопрос о том, что изменилось в стенах штаб-квартиры за последние годы, постпред сказал: "Сама атмосфера в ООН, конечно…, изменилась". По его словам, и "сам порядок принятия решений, сам переговорный дух изменился". "Думаю, что, что бы ни изменилось, мы должны сохранить организацию", - подчеркнул Небензя. Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://ria.ru/20230505/oon-1869808956.html

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