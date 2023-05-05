https://ria.ru/20230505/oon-1869823834.html
Небензя заявил о необходимости сохранить ООН
Небензя заявил о необходимости сохранить ООН - РИА Новости, 05.05.2023
Небензя заявил о необходимости сохранить ООН
Как бы ни изменилась обстановка в ООН, организацию нужно сохранить, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:40
2023-05-05T08:40
2023-05-05T09:07
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Как бы ни изменилась обстановка в ООН, организацию нужно сохранить, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Отвечая на вопрос о том, что изменилось в стенах штаб-квартиры за последние годы, постпред сказал: "Сама атмосфера в ООН, конечно…, изменилась". По его словам, и "сам порядок принятия решений, сам переговорный дух изменился". "Думаю, что, что бы ни изменилось, мы должны сохранить организацию", - подчеркнул Небензя. Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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в мире, россия, василий небензя, оон
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил о необходимости сохранить ООН
Постпред России Небензя заявил, что ООН нужно сохранить, что бы ни случилось
ООН, 5 мая – РИА Новости. Как бы ни изменилась обстановка в ООН, организацию нужно сохранить, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Отвечая на вопрос о том, что изменилось в стенах штаб-квартиры за последние годы, постпред сказал: "Сама атмосфера в ООН, конечно…, изменилась".
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"Раньше, в 90-е годы, мне кажется, было больше многосторонности в том смысле, что процесс согласования решений носил коллективный характер. Сейчас ситуация изменилась. Есть попытки размыть межгосударственные основы ООН, потому что ООН – это межгосударственная организация, а не НПО. Их мнение, конечно же, надо учитывать, не забывая при этом, что решения в ООН принимают государство", - рассказал постпред.
По его словам, и "сам порядок принятия решений, сам переговорный дух изменился".
"Думаю, что, что бы ни изменилось, мы должны сохранить организацию", - подчеркнул Небензя.
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