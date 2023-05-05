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Небензя высмеял призывы лишить Россию председательства в Совбезе ООН - РИА Новости, 05.05.2023
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03:06 05.05.2023 (обновлено: 10:40 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/oon-1869808956.html
Небензя высмеял призывы лишить Россию председательства в Совбезе ООН
Небензя высмеял призывы лишить Россию председательства в Совбезе ООН - РИА Новости, 05.05.2023
Небензя высмеял призывы лишить Россию председательства в Совбезе ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости назвал смехотворными призывы некоторых стран передать председательство России в Совбезе... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T03:06
2023-05-05T10:40
россия
василий небензя
оон
сша
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ООН, 5 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости назвал смехотворными призывы некоторых стран передать председательство России в Совбезе организации кому-то другому.Россия была председателем Совбеза ООН в апреле. Как указал Небензя, председательство прошло штатно — все запланированные мероприятия состоялись.Такие призывы, отметил дипломат, "противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам". Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы, Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Между тем участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230504/nebenzya-1869777846.html
https://ria.ru/20230425/politika-1867586801.html
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россия, василий небензя, оон, сша, великобритания, в мире
Россия, Василий Небензя, ООН, США, Великобритания, В мире
Небензя высмеял призывы лишить Россию председательства в Совбезе ООН

Небензя назвал смехотворными призывы ряда стран лишить Россию председательства в СБ ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости назвал смехотворными призывы некоторых стран передать председательство России в Совбезе организации кому-то другому.
Россия была председателем Совбеза ООН в апреле. Как указал Небензя, председательство прошло штатно — все запланированные мероприятия состоялись.
«

"Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому, потому что, мол, Россия недостойна того, чтобы возглавлять Совет Безопасности", – сказал он.

Такие призывы, отметил дипломат, "противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам".
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Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы, Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.
После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Между тем участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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