Небензя высмеял призывы лишить Россию председательства в Совбезе ООН
Небензя назвал смехотворными призывы ряда стран лишить Россию председательства в СБ ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 5 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости назвал смехотворными призывы некоторых стран передать председательство России в Совбезе организации кому-то другому.
Россия была председателем Совбеза ООН в апреле. Как указал Небензя, председательство прошло штатно — все запланированные мероприятия состоялись.
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"Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому, потому что, мол, Россия недостойна того, чтобы возглавлять Совет Безопасности", – сказал он.
Такие призывы, отметил дипломат, "противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам".
Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы, Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.
После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Между тем участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.