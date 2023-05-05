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Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
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11:05 05.05.2023 (обновлено: 11:48 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/nato-1869850880.html
Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой, пишут СМИ
Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой, пишут СМИ
НАТО не должна предоставлять членство Украине пока продолжаются боевые действия, в противном случае нельзя исключить риск скатывания в третью мировую войну,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:05
2023-05-05T11:48
в мире
украина
андреас клут
нато
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. НАТО не должна предоставлять членство Украине пока продолжаются боевые действия, в противном случае нельзя исключить риск скатывания в третью мировую войну, считает автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут. При этом автор статьи отмечает, что любое решение, кроме присоединения к альянсу, "разочарует украинцев", но выводы надо делать, опираясь на разум. Он отмечает, что "нет никакого убедительного способа определить украинское членство таким образом, чтобы исключить риски" эскалации и скатывания в третью мировую войну, так как "нельзя обещать защищать нового члена, уже подвергшегося нападению, без одновременного и прямого вступления в ту же самую войну". Ранее Владимир Зеленский заявил, что понимает, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869702176.html
https://ria.ru/20230504/nato-1869696884.html
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в мире, украина, андреас клут, нато
В мире, Украина, Андреас Клут, НАТО
Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой, пишут СМИ

Bloomberg: вступление Украины в НАТО во время боевых действий создает риск третьей мировой

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. НАТО не должна предоставлять членство Украине пока продолжаются боевые действия, в противном случае нельзя исключить риск скатывания в третью мировую войну, считает автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут.
«
"Есть веские причины принять Украину в НАТО. Но есть более весомые причины не делать этого... Гарантии безопасности, выраженные в пятой статье (устава НАТО), не могут быть предоставлены (Украине) в нынешних обстоятельствах. Ни один альянс - а НАТО является самым успешным за всю историю - не должен принимать страну, в то время как эта страна уже воюет против мнимого врага альянса, врага, у которого есть ядерное оружие", - говорится в статье.
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При этом автор статьи отмечает, что любое решение, кроме присоединения к альянсу, "разочарует украинцев", но выводы надо делать, опираясь на разум.
«
"Если бы членство досталось только тем странам, которые этого заслуживают, оно действительно досталось бы Украине - и даже могло бы быть отобрано у Венгрии или Турции. Однако вступление в НАТО не может быть связано исключительно с тем, что справедливо", - добавляет Клут.
Он отмечает, что "нет никакого убедительного способа определить украинское членство таким образом, чтобы исключить риски" эскалации и скатывания в третью мировую войну, так как "нельзя обещать защищать нового члена, уже подвергшегося нападению, без одновременного и прямого вступления в ту же самую войну".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что понимает, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
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В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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