https://ria.ru/20230505/nato-1869850880.html

Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой, пишут СМИ

Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023

Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой, пишут СМИ

НАТО не должна предоставлять членство Украине пока продолжаются боевые действия, в противном случае нельзя исключить риск скатывания в третью мировую войну,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:05

2023-05-05T11:05

2023-05-05T11:48

в мире

украина

андреас клут

нато

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. НАТО не должна предоставлять членство Украине пока продолжаются боевые действия, в противном случае нельзя исключить риск скатывания в третью мировую войну, считает автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут. При этом автор статьи отмечает, что любое решение, кроме присоединения к альянсу, "разочарует украинцев", но выводы надо делать, опираясь на разум. Он отмечает, что "нет никакого убедительного способа определить украинское членство таким образом, чтобы исключить риски" эскалации и скатывания в третью мировую войну, так как "нельзя обещать защищать нового члена, уже подвергшегося нападению, без одновременного и прямого вступления в ту же самую войну". Ранее Владимир Зеленский заявил, что понимает, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869702176.html

https://ria.ru/20230504/nato-1869696884.html

https://ria.ru/20230503/nato-1869500591.html

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в мире, украина, андреас клут, нато