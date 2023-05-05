https://ria.ru/20230505/mir-1870069986.html

Конец однополярного мира наступил, заявил американский экс-разведчик

Конец однополярного мира наступил, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 05.05.2023

Конец однополярного мира наступил, заявил американский экс-разведчик

Конец однополярного мира уже наступил, каким он будет дальше - биполярным или многополярным - зависит от действий США и России и экономических союзов, которые... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:07

2023-05-05T21:07

2023-05-05T21:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Конец однополярного мира уже наступил, каким он будет дальше - биполярным или многополярным - зависит от действий США и России и экономических союзов, которые формируются сегодня, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. "Мы не можем сейчас прогнозировать конец однополярного мира, он уже наступил, это, по-моему совершенно очевидно. США действительно перестали быть глобальным гегемоном", - сказал Риттер на презентации своей книги в Петербурге. Он выразил мнение, что дальнейшее развитие событий зависит от экономических союзов стран, которые формируются сегодня. По его мнению, если такой союз будет сформирован, то "у нас будет биполярный мир". "В этом случае нас ждет еще одна холодная война. Сможет ли этот новый союз стран, находящихся в орбите США, договориться с БРИКС? Выйдем ли мы на те же самые рельсы, на которых мы находились в момент подписания Устава ООН сразу после Второй мировой войны?", - рассуждает эксперт. Риттер заключил, что мир может быть и мультиполярным. "Смогут ли США смириться с тем, что они уже не находятся во главе стола…? Да, действительно США оскорбили Россию и Китай. И смогут ли Россия и Китай... - две новые мощи - простить США и чувствовать себя с ними на равных?", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html

https://ria.ru/20230505/zapad-1869754254.html

сша

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сша, россия, скотт риттер, китай, оон, брикс, нато, в мире