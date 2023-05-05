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Конец однополярного мира наступил, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 05.05.2023
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21:07 05.05.2023 (обновлено: 21:35 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/mir-1870069986.html
Конец однополярного мира наступил, заявил американский экс-разведчик
Конец однополярного мира наступил, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 05.05.2023
Конец однополярного мира наступил, заявил американский экс-разведчик
Конец однополярного мира уже наступил, каким он будет дальше - биполярным или многополярным - зависит от действий США и России и экономических союзов, которые... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:07
2023-05-05T21:35
сша
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скотт риттер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Конец однополярного мира уже наступил, каким он будет дальше - биполярным или многополярным - зависит от действий США и России и экономических союзов, которые формируются сегодня, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. "Мы не можем сейчас прогнозировать конец однополярного мира, он уже наступил, это, по-моему совершенно очевидно. США действительно перестали быть глобальным гегемоном", - сказал Риттер на презентации своей книги в Петербурге. Он выразил мнение, что дальнейшее развитие событий зависит от экономических союзов стран, которые формируются сегодня. По его мнению, если такой союз будет сформирован, то "у нас будет биполярный мир". "В этом случае нас ждет еще одна холодная война. Сможет ли этот новый союз стран, находящихся в орбите США, договориться с БРИКС? Выйдем ли мы на те же самые рельсы, на которых мы находились в момент подписания Устава ООН сразу после Второй мировой войны?", - рассуждает эксперт. Риттер заключил, что мир может быть и мультиполярным. "Смогут ли США смириться с тем, что они уже не находятся во главе стола…? Да, действительно США оскорбили Россию и Китай. И смогут ли Россия и Китай... - две новые мощи - простить США и чувствовать себя с ними на равных?", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html
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сша, россия, скотт риттер, китай, оон, брикс, нато, в мире
США, Россия, Скотт Риттер, Китай, ООН, БРИКС, НАТО, В мире
Конец однополярного мира наступил, заявил американский экс-разведчик

Риттер: конец однополярного мира наступил, каким он будет дальше зависит от США и России

© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения"
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги Гонка разоружения - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Андрей Бортко
Перейти в медиабанк
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Конец однополярного мира уже наступил, каким он будет дальше - биполярным или многополярным - зависит от действий США и России и экономических союзов, которые формируются сегодня, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
"Мы не можем сейчас прогнозировать конец однополярного мира, он уже наступил, это, по-моему совершенно очевидно. США действительно перестали быть глобальным гегемоном", - сказал Риттер на презентации своей книги в Петербурге.
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Он выразил мнение, что дальнейшее развитие событий зависит от экономических союзов стран, которые формируются сегодня.
«
"Это союз стран БРИКС, куда стремится Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия. Этот союз основан на едином экономическом видении. Вопрос еще в том как поведут себя США и другие страны, которые находятся в орбите США - Япония, Южная Корея, Австралия, страны НАТО. Смогут ли они создать свой союз?", - отметил эксперт.
По его мнению, если такой союз будет сформирован, то "у нас будет биполярный мир". "В этом случае нас ждет еще одна холодная война. Сможет ли этот новый союз стран, находящихся в орбите США, договориться с БРИКС? Выйдем ли мы на те же самые рельсы, на которых мы находились в момент подписания Устава ООН сразу после Второй мировой войны?", - рассуждает эксперт.
Риттер заключил, что мир может быть и мультиполярным. "Смогут ли США смириться с тем, что они уже не находятся во главе стола…? Да, действительно США оскорбили Россию и Китай. И смогут ли Россия и Китай... - две новые мощи - простить США и чувствовать себя с ними на равных?", - резюмировал он.
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