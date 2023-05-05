https://ria.ru/20230505/kurer-1869923253.html

В Новгородской области задержали наркокурьера, везшего партию в Москву

В Новгородской области задержали наркокурьера, везшего партию в Москву - РИА Новости, 05.05.2023

В Новгородской области задержали наркокурьера, везшего партию в Москву

Полицейские задержали на участке федеральной трассы М-11 в Новгородской области иностранного гражданина, перевозившего под капотом 5 килограммов наркотиков,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:19

2023-05-05T14:19

2023-05-05T14:19

происшествия

новгородская область

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тихвинский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Полицейские задержали на участке федеральной трассы М-11 в Новгородской области иностранного гражданина, перевозившего под капотом 5 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба Управления МВД региона. Как стало известно полицейским, наркокурьер из Московской области, работавший когда-то таксистом, перевозил крупные партии наркотиков между двумя столицами. Для этой цели он использовал служебный автомобиль с цветографическими наклейками. В день своего задержания наркокурьер приехал в Тихвинский район Ленинградской области, где забрал из тайника наркотики и отправился обратно в столичный регион. "На окуловском участке федеральной автодороги М-11 "Нева" его по поручению оперативников остановили сотрудники спецвзвода ДПС Госавтоинспекции Новгородской области. Задержанный не стал отрицать, что перевозит запрещённые вещества, уточнив, что наркотики находятся под капотом автомобиля Kia Rio… Установлено, что порошком является наркотическая смесь, изготовленная на основе N-метилэфедрона, массой около 5 килограммов", - сообщает пресс-служба Управления МВД региона. Содержимое пакета мужчина должен был разделить на две части и спрятать в условленных местах в Московской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконная пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время наркокурьер арестован.

https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869892513.html

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новгородская область

московская область (подмосковье)

тихвинский район

россия

москва

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происшествия, новгородская область, московская область (подмосковье), тихвинский район, россия, москва, ленинградская область