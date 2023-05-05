Китай выразил готовность вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине
Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости. Пекин будет координировать с Москвой усилия по разрешению кризиса на Украине, заявил глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Индии 4 мая.
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"Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией для того, чтобы внести реальный вклад в политическое урегулирование кризиса", — приводит слова Цинь Гана официальный сайт МИД Китая.
Лавров, как говорится в сообщении, в ответ отметил большое значение позиции Китая по вопросу урегулирования украинского кризиса, выразив согласие с принципиальной позицией Пекина, и заявил о готовности поддерживать тесные контакты с КНР.
Стороны также договорились укреплять взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять "новой холодной войне", поддерживать региональный мир и стабильность. Россия и Китай подтвердили готовность укреплять координацию и сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как БРИКС, G20 и ООН, ШОС, и "противостоять всем формам гегемонии".
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что в Киев и другие страны отправится правительственная делегация, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросу политического урегулирования украинского кризиса. Ее возглавит представитель по делам Евразии, бывший посол в России Ли Хуэй.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.