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Китай выразил готовность вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 05.05.2023
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04:56 05.05.2023 (обновлено: 09:03 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/kitay-1869811688.html
Китай выразил готовность вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине
Китай выразил готовность вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 05.05.2023
Китай выразил готовность вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине
Пекин будет координировать с Москвой усилия по разрешению кризиса на Украине, заявил глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T04:56
2023-05-05T09:03
китай
россия
москва
сергей лавров
цинь ган
си цзиньпин
шос
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ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости. Пекин будет координировать с Москвой усилия по разрешению кризиса на Украине, заявил глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Индии 4 мая.Лавров, как говорится в сообщении, в ответ отметил большое значение позиции Китая по вопросу урегулирования украинского кризиса, выразив согласие с принципиальной позицией Пекина, и заявил о готовности поддерживать тесные контакты с КНР.Стороны также договорились укреплять взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять "новой холодной войне", поддерживать региональный мир и стабильность. Россия и Китай подтвердили готовность укреплять координацию и сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как БРИКС, G20 и ООН, ШОС, и "противостоять всем формам гегемонии".В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что в Киев и другие страны отправится правительственная делегация, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросу политического урегулирования украинского кризиса. Ее возглавит представитель по делам Евразии, бывший посол в России Ли Хуэй. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230504/rossiya-1869744340.html
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китай, россия, москва, сергей лавров, цинь ган, си цзиньпин, шос, брикс, большая двадцатка, в мире
Китай, Россия, Москва, Сергей Лавров, Цинь Ган, Си Цзиньпин, ШОС, БРИКС, Большая двадцатка, В мире
Китай выразил готовность вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине

Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости. Пекин будет координировать с Москвой усилия по разрешению кризиса на Украине, заявил глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Индии 4 мая.
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"Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией для того, чтобы внести реальный вклад в политическое урегулирование кризиса", — приводит слова Цинь Гана официальный сайт МИД Китая.

Лавров, как говорится в сообщении, в ответ отметил большое значение позиции Китая по вопросу урегулирования украинского кризиса, выразив согласие с принципиальной позицией Пекина, и заявил о готовности поддерживать тесные контакты с КНР.
Стороны также договорились укреплять взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять "новой холодной войне", поддерживать региональный мир и стабильность. Россия и Китай подтвердили готовность укреплять координацию и сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как БРИКС, G20 и ООН, ШОС, и "противостоять всем формам гегемонии".
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В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что в Киев и другие страны отправится правительственная делегация, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросу политического урегулирования украинского кризиса. Ее возглавит представитель по делам Евразии, бывший посол в России Ли Хуэй.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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КитайРоссияМоскваСергей ЛавровЦинь ГанСи ЦзиньпинШОСБРИКСБольшая двадцаткаВ мире
 
 
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