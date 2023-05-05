Рейтинг@Mail.ru
Далай-лама высказался об искусственном интеллекте - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:54 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/ii-1869952366.html
Далай-лама высказался об искусственном интеллекте
Далай-лама высказался об искусственном интеллекте - РИА Новости, 05.05.2023
Далай-лама высказался об искусственном интеллекте
Сознание может быть порождено только сознанием, им могут обладать только живые существа, а искусственный интеллект к ним не относится, считает Далай-лама. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:54
2023-05-05T15:54
религия
индия
александр каплан
великобритания
татьяна черниговская
россия
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869075157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_94200b883b602569b374bd0e4073fcd8.jpg
ДХАРАМСАЛА (Индия), 5 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Сознание может быть порождено только сознанием, им могут обладать только живые существа, а искусственный интеллект к ним не относится, считает Далай-лама. "Думаю, нет, искусственный интеллект не может иметь сознания", - сказал Далай-лама РИА Новости в ходе первой международной конференции о сознании животных в Дхарамсале. Буддийский духовный лидер полагает, что физическая материя не может породить сознание. "Сознание может быть порождено только сознанием. Для возникновения момента сознания, ему должен предшествовать предыдущий момент сознания", - пояснил Далай-лама. Первая Международная конференция "Сознание животных" проходит на этой неделе в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. С буддийской стороны, помимо Далай-ламы, в форуме участвуют директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор, супервизоры Российских научно-исследовательских центров в Мундгоде и Билакуппе геше Лобсанг Сангпо и Нгаванг Норбу и другие известные доктора буддийской философии. Российских ученых представляют директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская, завлабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан, завлабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ Александр Каплан и другие крупные ученые. Среди зарубежных участников профессор психологии Николас Хамфри из Лондонской школы экономики, профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка. Всего же на форум приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).
https://ria.ru/20230504/molodost-1869611416.html
индия
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869075157_405:155:2930:2048_1920x0_80_0_0_aecf666827e81dd7c98c5effa3195181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, александр каплан, великобритания, татьяна черниговская , россия, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, мгу имени м. в. ломоносова
Религия, Индия, Александр Каплан, Великобритания, Татьяна Черниговская , Россия, Российская академия наук, Санкт-Петербургский государственный университет, МГУ имени М. В. Ломоносова
Далай-лама высказался об искусственном интеллекте

Далай-лама считает, что ИИ не может обладать сознанием

© Фото предоставлено Офисом Далай-ламыВстреча Далай-ламы с участниками Международной конференции "Сознание животных" в Дхарамсале (Индия)
Встреча Далай-ламы с участниками Международной конференции Сознание животных в Дхарамсале (Индия)
© Фото предоставлено Офисом Далай-ламы
Читать ria.ru в
ДХАРАМСАЛА (Индия), 5 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Сознание может быть порождено только сознанием, им могут обладать только живые существа, а искусственный интеллект к ним не относится, считает Далай-лама.
"Думаю, нет, искусственный интеллект не может иметь сознания", - сказал Далай-лама РИА Новости в ходе первой международной конференции о сознании животных в Дхарамсале.
Буддийский духовный лидер полагает, что физическая материя не может породить сознание. "Сознание может быть порождено только сознанием. Для возникновения момента сознания, ему должен предшествовать предыдущий момент сознания", - пояснил Далай-лама.
Первая Международная конференция "Сознание животных" проходит на этой неделе в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. С буддийской стороны, помимо Далай-ламы, в форуме участвуют директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор, супервизоры Российских научно-исследовательских центров в Мундгоде и Билакуппе геше Лобсанг Сангпо и Нгаванг Норбу и другие известные доктора буддийской философии.
© РИА Новости / Ольга ЛипичДоклад Ларса Читтка из Великобритании "The mind of a bee" ("Ум пчелы") на конференции "Сознание животных" в Дхарамсале
Доклад Ларса Читтка из Великобритании The mind of a bee (Ум пчелы) на конференции Сознание животных в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
Доклад Ларса Читтка из Великобритании "The mind of a bee" ("Ум пчелы") на конференции "Сознание животных" в Дхарамсале
Российских ученых представляют директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская, завлабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан, завлабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ Александр Каплан и другие крупные ученые. Среди зарубежных участников профессор психологии Николас Хамфри из Лондонской школы экономики, профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка. Всего же на форум приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии.
Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).
Далай-лама и Леди Гагу перед пресс-конференцией в Индианаполисе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Далай-лама рассказал, как сохранить молодость
4 мая, 11:51
 
РелигияИндияАлександр КапланВеликобританияТатьяна ЧерниговскаяРоссияРоссийская академия наукСанкт-Петербургский государственный университетМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала