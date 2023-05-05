https://ria.ru/20230505/ii-1869952366.html

Далай-лама высказался об искусственном интеллекте

Далай-лама высказался об искусственном интеллекте - РИА Новости, 05.05.2023

Далай-лама высказался об искусственном интеллекте

Сознание может быть порождено только сознанием, им могут обладать только живые существа, а искусственный интеллект к ним не относится, считает Далай-лама. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:54

2023-05-05T15:54

2023-05-05T15:54

религия

индия

александр каплан

великобритания

татьяна черниговская

россия

российская академия наук

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 5 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Сознание может быть порождено только сознанием, им могут обладать только живые существа, а искусственный интеллект к ним не относится, считает Далай-лама. "Думаю, нет, искусственный интеллект не может иметь сознания", - сказал Далай-лама РИА Новости в ходе первой международной конференции о сознании животных в Дхарамсале. Буддийский духовный лидер полагает, что физическая материя не может породить сознание. "Сознание может быть порождено только сознанием. Для возникновения момента сознания, ему должен предшествовать предыдущий момент сознания", - пояснил Далай-лама. Первая Международная конференция "Сознание животных" проходит на этой неделе в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. С буддийской стороны, помимо Далай-ламы, в форуме участвуют директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор, супервизоры Российских научно-исследовательских центров в Мундгоде и Билакуппе геше Лобсанг Сангпо и Нгаванг Норбу и другие известные доктора буддийской философии. Российских ученых представляют директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская, завлабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан, завлабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ Александр Каплан и другие крупные ученые. Среди зарубежных участников профессор психологии Николас Хамфри из Лондонской школы экономики, профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка. Всего же на форум приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

https://ria.ru/20230504/molodost-1869611416.html

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индия, александр каплан, великобритания, татьяна черниговская , россия, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, мгу имени м. в. ломоносова